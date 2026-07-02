Alcañiz exige a DGA «que tome las medidas necesarias» para frenar los ataques de lobo

El Ayuntamiento de Alcañiz ha pedido al Gobierno de Aragón que tome “las medidas necesarias” para frenar los ataques de lobo a explotaciones ganaderas del municipio. La petición llega después de que esta semana se registrara una nueva incursión en una finca, donde el animal mató a seis ovejas y tres cabritos.

El alcalde, Miguel Ángel Estevan, se ha puesto en contacto con el Gobierno de Aragón para trasladar el malestar de los ganaderos afectados e instar a la Dirección General de Medio Natural a estudiar posibles soluciones. El consistorio advierte de que la situación preocupa especialmente al sector ganadero, que en los últimos años ha sufrido varios episodios similares.

El concejal de Medio Ambiente, Ramiro Domínguez, también ha mantenido contacto con los ganaderos alcañizanos para conocer de primera mano la gravedad del problema y trasladarla a las instituciones competentes. Según ha explicado, se trata de un animal solitario que en los últimos tres años ha protagonizado hasta cinco ataques a explotaciones ganaderas.

Domínguez considera que el traslado del ejemplar sería la mejor opción para evitar nuevos daños. “El lobo es una especie protegida y no puede ser eliminado, aunque su comportamiento dificulte la convivencia con la ganadería”, ha señalado.

Aunque existen subvenciones para compensar los daños y para instalar vallas, pastores eléctricos o perros mastines, los ganaderos consideran que estas ayudas son insuficientes para hacer frente a los ataques de este animal salvaje.