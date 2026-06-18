Alcañiz inaugura el verano por todo lo alto con ‘La Noche Más Corta’ de Los 40

Todo preparado para 'La Noche Más Corta de Los 40'. Alrededor de 500 personas ya han adquirido su entrada para esta cita anual que marca el inicio oficial del verano. Este sábado, la plaza de toros de Alcañiz acogerá la primera gran fiesta musical de la temporada conocida como 'La Noche Más Corta' de Los 40, un evento muy esperado por todos los alcañizanos.

Este año, los encargados de poner ritmo a la velada son una combinación de talento local y figuras reconocidas del panorama radiofónico nacional. Entre los primeros destacan el DJ Jordi Sanz e Ian Ferrando con su espectáculo de saxofón en vivo.

Por su parte, el cartel nacional estará encabezado por dos rostros habituales de la emisora: Óscar Martínez, que ejercerá como DJ de Los 40, y David Álvarez, presentador de las mañanas, quien volverá a participar en la fiesta.

Las actuaciones se dividirán en tres bloques y la puesta en escena contará con tres bailarines y dos performances que añadirán un ambiente especial a la velada. También se realizará un sorteo de regalos para los asistentes.

La organización del evento corre a cargo del Grupo de Comunicación La COMARCA, en colaboración con el Ayuntamiento de Alcañiz. La cita mantiene, además, su compromiso social, ya que los beneficios obtenidos por la venta de entradas irán destinados a Amasol. Una asociación que trabaja con familias monoparentales, monomarentales y reconstituidas.

La apertura de puertas está prevista para el sábado a las 23:50 y la fiesta comenzará oficialmente a medianoche. El objetivo es ofrecer una noche de diversión y consolidar el liderazgo de la emisora musical en el Bajo Aragón, donde se espera alcanzar un éxito similar al de ediciones anteriores, en las que se congregaron entre 1.200 y 1.500 personas.

Venta de entradas

Las entradas todavía están a la venta por 15 euros en la tienda Embou-Puyo en avenida Galán Bergua, local 5 y en Autoescuelas Montesó en calle Teresa Salvo 6, hasta hoy viernes. Para quienes se animen a acudir en el último momento, podrán hacerlo cuando abra la taquilla a partir de las 23.15 el mismo día del evento y a un precio de 20 euros.