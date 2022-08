Alcañiz invierte más de 500.000 euros en la segunda reforma de los Torreones en diez años

La sede de la UNED en Alcañiz se ubicará en el casco urbano de la ciudad y para eso han comenzado las obras de rehabilitación de los Torreones. Se espera que estén terminadas a finales de año y que esta nueva ubicación contribuya a atraer más estudios. Esta parte amurallada constituye uno de los elementos patrimoniales de la ciudad y, aunque hace más de diez años se trató de ubicar el centro joven en este mismo emplazamiento, este servicio finalmente acabó por ser trasladado al antiguo mercado de abastos junto a la plaza de España. Para aquella obra se desembolsó parte de los 2,7 millones de euros que recibió Alcañiz del Plan E puesto en marcha por el Gobierno central en 2009.

A pesar de la inversión, todo este tiempo han permanecido cerradas las instalaciones, hasta que la semana pasada comenzaron las obras para adecuarlas como sede de la Universidad a Distancia. La institución ahora imparte ADE y Turismo desde Alcañiz y espera añadir Educación Infantil a la oferta educativa del Bajo Aragón. Las tutorías durante este tiempo se han prestado en el Parque Tecnológico de Motorland Aragón. En los Torreones se ha previsto además una biblioteca para la treintena de estudiantes actuales, una cifra que desde el Ayuntamiento confían en que aumentará.

Con la intención de mejorar la situación de estas aulas se emprenden estas obras en las que se invertirán 581.000 euros en el acondicionamiento definitivo de este espacio. Tras la limpieza y preparativos previos, los trabajos se focalizarán en paliar las humedades que ha padecido el inmueble. Para ello, un grupo de restauradores comenzará la semana que viene a trabajar en la pared interior de la muralla, sobre la que se todavía se observan algunos desperfectos relacionados con el agua. Aplicarán tratamientos de limpieza y mejora del material del muro y se analizará el estado de las canalizaciones de pluviales que provienen del casco antiguo, con el objetivo de mejorarlas e impermeabilizarlas minimizando la afección al propio edificio.

“Es una de las operaciones más delicadas de esta obra”, apunta el alcalde, Ignacio Urquizu, que señala a la próxima remodelación de las travesías a la que se someterá la ciudad como el final definitivo de los problemas de humedades. “La situación mejorará ostensiblemente cuando la reforma de las travesías a cargo del Ministerio trabaje en ese tramo del Muro de Santiago. El cambio de todas las canalizaciones de la zona reducirá drásticamente los problemas”, añade.

La oposición aboga por otras ubicaciones

Este emplazamiento no ha sido compartido en los sucesivos plenos a los que se ha llevado ni por PP ni por el PAR. Uno de ellos fue el de los presupuestos del presente ejercicio, que asciende a 15,7 millones y se aprobaron con el visto bueno del equipo de gobierno PSOE, IU-Ganar y Cs y la negativa de la oposición PP y PAR. En el punto de los Torreones, la oposición tildó el proyecto de “desproporcionado”, ya que “se van a gastar 1,3 millones de euros entre las dos obras”.

PP y PAR comparten posicionamiento de “Sí a la UNED pero no en los Torreones”. Alegan que no hay seguridad de que los problemas de humedades vayan a quedar resueltos con estas obras. “Es un derroche de dinero sin conocimiento porque, además, con esta inversión no va a ser suficiente”, vaticina el portavoz del PP, Miguel Ángel Estevan. “Es una desvergüenza que se quiera poner ahí la sede de algo como es la UNED, es un agujero que en cuanto haya un temporal se inundará como ya ha sucedido. Con 500.000 euros se podría haber comprado un local en la zona del instituto”, añade.

Es una de las opciones, así como la planta baja del antiguo Casino, una propuesta que lanzan desde el PAR. “A la inversión actual de los Torreones, hay que sumar la que ya se hizo para que fuera un centro joven y que no funcionó porque es un espacio con problemas. Es desmesurado lo que se está invirtiendo ahí”, añade el portavoz, Eduardo Orrios, que lamenta la “falta de consenso en una decisión tan importante”.