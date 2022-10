Alcañiz pide una subvención a DGA para comenzar a mejorar una arboleda singular con pinos de más de 200 años

El pleno del Ayuntamiento de Alcañiz aprobó el martes solicitar una subvención al Gobierno de Aragón con la que costear la redactar proyectos de mejora y gestión medioambiental de 5.500 hectáreas de montes de utilidad pública con gran valor ecológico e interés paisajístico. En concreto se trata de dos espacios en la zona norte del municipio, el segundo cuartel y tercer cuartel, en el límite con la provincia de Zaragoza.

Precisamente uno de los espacios de mayor interés medioambiental de Alcañiz se ubica en esta zona, el Pinar de la Buchancalera, que obtuvo en julio la declaración de arboleda singular de Aragón. Se trata de un bosque de cerca de 40 hectáreas conformado por pinares de pino carrasco con sotobosque de matorrales calcícolas con sabina, el enebro, la coscoja o el madroño. «Destaca por ser una masa», detalla en su ficha el Gobierno de Aragón, «en la que no se ha intervenido durante varias décadas y que no ha experimentado fuertes perturbaciones como incendios forestales. Este pinar presenta un elevado interés como reserva científica, con objeto de estudiar y poder evaluar los posibles efectos del cambio global sobre este hábitat, a priori especialmente sensible ante un posible escenario de cambio climático». Se observa la presencia de numerosos ejemplares de pino de 200 años de edad, «muy longevos para esta especie».

El Departamento de Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón ha puesto en marcha ayudas en materia de gestión forestal sostenible en la Comunidad Autónoma de Aragón, financiadas por el Mecanismo europeo de Recuperación y Resiliencia (Next Generation EU). Se trata de subvenciones para inversiones en materia de gestión forestal sostenible para la reactivación del sector forestal, la mejora de las masas forestales y la prevención de riesgos. «La finalidad de estas ayudas es contribuir a mejorar la gestión forestal sostenible en los montes de la Comunidad Autónoma de Aragón mediante la redacción de instrumentos de gestión forestal sostenible y la ejecución de inversiones forestales dirigidas a la conservación y mejora de las masas forestales que permitan garantizar y maximizar su multifuncionalidad social, económica y ambiental».

Tal y como explicó el concejal de Medio Ambiente, Ramón Panadés, “el Gobierno de Aragón pretende que todos los montes catalogados cuenten con instrumentos y herramientas de protección”, y con ese ánimo convoca estas subvenciones que permitirán acometer “el coste de la redacción de los proyectos, una cantidad importante, alrededor de 55.000 euros”. Entre la finalidad de estos dos proyectos, un refuerzo del cuidado y la gestión medioambiental de estos montes, un mejor aprovechamiento forestal y la recuperación de algunas de sus superficies.