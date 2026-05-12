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12 MAY 2026|

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Alcañiz prepara salvas de honor para recordar a las víctimas de la Guerra de la Independencia en la ciudad

La actividad contará con un grupo recreacionista llegado desde Castellón y habrá un responso en memoria de las víctimas que dejó el enfrentamiento

Carlos Andreu con el cartel con los actos de la conmemoración./ M.M.R.
Carlos Andreu con el cartel con los actos de la conmemoración./ M.M.R.

Marina Monreal12 05 2026

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Alcañiz

Cultura y Ocio

Alcañiz prepara para la próxima semana un homenaje a los caídos de la ciudad en la Batalla de Alcañiz de la Guerra de Independencia 217 años después del enfrentamiento. Por segundo año, el concejal de Patrimonio del Ayuntamiento de la ciudad, Carlos Andreu quiere recupera un homenaje que no se celebraba desde 2008, cuando se cumplió el bicentenario del enfrentamiento entre los ejércitos español y francés.

La actividad contará con un grupo recreacionista llegado desde Castellón y habrá un responso en memoria de las víctimas que dejó la batalla de Alcañiz. Los actos, salvas de honor incluidas, se celebrarán el domingo 23 de mayo a las 11.30 junto al monolito que recuerda el acto histórico en la ermita de Pueyos. Habrá un responso por los caídos, una ofrenda floral y un ágape con productos de la zona para terminar.

«Aquí, en esta tierra, hombres y mujeres sencillos defendieron algo mucho más grande que una posición militar: defendieron su dignidad, su identidad y su derecho a decidir su propio destino. Muchos dejaron su vida entre estas calles y campos para que España siguiera siendo libre. Recordar la Batalla de Alcañiz es rendir homenaje a aquellos aragoneses y españoles que, con valentía y sacrificio, hicieron frente al ejército napoleónico en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia», ha explicado el concejal de Patrimonio del Ayuntamiento de Alcañiz, Carlos Andreu.

Una conferencia sobre el papel de los combatientes

La programación también cuenta el viernes 22 de mayo con una conferencia en el Parador de La Concordia de Alcañiz a las 19.30 para reivindicar el papel que la capital bajoaragonesa tuvo en la contienda. Bajo el título ‘ALCAÑIZ FRENTE A LAS TROPAS DE NAPOLEÓN. La memorable actuación del brigadier García-Loygorri el 23 de mayo de 1809’, se contará con la participación de Fernando Garcia Mercadal y Garcia-Loygorri, general auditor del cuerpo jurídico, doctor en Derecho y Ciencias Políticas y director de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía; y Fernando Martínez de Baños Carrillo, coronel de Artillería, doctor en Historia y académico de la Academia de las Artes y Ciencias Militares.

Además, después de la conferencia, se presentará la maqueta del Obelisco a los Caídos en la Batalla de Alcañiz elabordo desde el Área de Patrimonio.

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