Alcañiz recupera Militaria con cuatro grupos recreacionistas y 50 expositores

Militaria, considerada en el sector como la mejor feria de España especializada en la Guerra Civil, regresa el sábado a Alcañiz de la mano de 50 expositores con 65 mesas y numerosas actividades con los principales grupos de recreacionismo del país. Ya no solo estará dedicada al material militar sino también a todo tipo de coleccionismo y abrirá durante todo el día (de 9.00 a 20.00).

Tendrá lugar en la plaza España y calles aledañas, un emplazamiento nuevo debido a que el Recinto Ferial se encuentra en obras, y muy bien valorado por la asociación organizadora, el Frente de Aragón, debido a que supone un «aliciente» les permite dar a conocer la ciudad a sus visitantes y dinamizar la hostelería y el comercio.

Su presidente, Óscar Ibáñez, explicó este lunes en rueda de prensa que estas ferias cuentan con un público muy fiel que acude de toda España para comprar y en el caso de Alcañiz, con la Guerra Civil como especialización. Un 55% de los visitantes llegan de fuera del Bajo Aragón. No obstante, los coleccionistas que acudan llevarán todo tipo de objetos por lo que está pensada para todo tipo de público.

No solo los stands, también las actividades. Los visitantes podrán conocer de cerca la historia militar de la mano de cuatro de los mejores grupos de recreación de toda España. Cada grupo montará un espacio recreacionista especializado en una época: segunda guerra carlista​, guerra civil española , segunda guerra mundial y guerra de Vietnam. Además, los carlistas también organizarán una gincana familiar con pruebas por el casco antiguo con pases mañana y tarde en los que habrá que apuntarse en su mesa colocada en la puerta del ayuntamiento. Además, a las 18.00 tendrá lugar el tradicional concurso de uniformes de todas las épocas con categoría original o réplicas y el Frente de Aragón colocará, en el centro de la plaza, su camión Chevrolet de 1929 con un hospital de campaña a un lado y un puesto de control al otro.

6.000 euros de financiación

La feria regresa de nuevo a Alcañiz al contar de nuevo con financiación municipal al volver el PP al Ayuntamiento. Concretamente, alrededor de 6.000 euros según detalló la concejal de Ferias, Belén Adán, quien mostró públicamente el apoyo al proyecto. Después de 12 ediciones, Militaria no se celebró en la anterior legislatura en la ciudad por la falta de apoyo económico del Ayuntamiento, gobernado entonces por PSOE, IU y Ciudadanos. Con la reanudación de la actividad tras el covid, en 2021 dejó Alcañiz y se trasladó a Alcorisa, donde contó con financiación municipal (gobernaba el PP pero la concejalía de Ferias la ostentaba el PSOE).

No obstante, el Frente de Aragón no quiere dejar Alcorisa, donde se mantiene el compromiso. Su deseo es ampliar a otra localidad del Bajo Aragón más y organizar un circuito anual de tres ferias. De hecho, cuando nació organizó recreaciones en Torre de Arcas y Valdealgorfa. Por el momento ya tienen ofertas en la provincia de Zaragoza. María de Huerva y Sástago ya se han interesado porque Militaría se organice también en sus domicilios y, de hecho, este fin de semana se desplazarán concejales hasta Alcañiz para conocer in situ la feria.