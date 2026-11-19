El Judo Club Alcañiz completó un intenso fin de semana de competición en Barbastro, donde participó en tres citas organizadas por la Federación Aragonesa de Judo. La entidad alcañizana estuvo representada por doce deportistas de las categorías infantil, alevín y cadete, con un balance de cinco terceros puestos en el Campeonato de Aragón Alevín y una séptima posición de Sergio Khouja en la Supercopa de España Cadete como resultados más destacados.

La actividad reunió a centenares de judokas procedentes de distintos puntos del país, especialmente en las dos competiciones nacionales, que congregaron a más de 700 participantes. Los representantes alcañizanos tuvieron la oportunidad de medirse a rivales de diferentes comunidades autónomas y continuar acumulando experiencia competitiva.

Cinco terceros puestos en el Campeonato de Aragón Alevín

La competición autonómica alevín dejó un pleno de terceros puestos para los cinco representantes del Judo Club Alcañiz. Victoria Martín, única participante femenina de la expedición en esta categoría, Eric Altisen, Bruno Domingo, Daniel Micolau y Martín Delgado finalizaron en la tercera posición de sus respectivas ligas.

Eric en el tercer peldaño en Barbastro / Club Judo Alcañiz

El campeonato se disputó mediante un sistema de agrupaciones por peso, en el que los judokas quedaron distribuidos en ligas de cuatro o cinco participantes. Este formato permitió que cada deportista pudiera disputar entre tres y cuatro combates, favoreciendo la participación y el aprendizaje de los competidores más jóvenes.

Victoria en el tercer escalón del podio en Barbastro / Club Judo Alcañiz

Elena González y Doha Sibaghi avanzan en la repesca infantil

La Supercopa de España Infantil reunió a 300 judokas, de los cuales 188 compitieron en categoría masculina y 112 en femenina. El Judo Club Alcañiz contó con dos representantes, Elena González y Doha Sibaghi, ambas encuadradas en la categoría de menos de 52 kilos.

Las dos deportistas firmaron una trayectoria idéntica. Tras caer en sus respectivos primeros combates, consiguieron acceder a la repesca, donde encadenaron dos victorias consecutivas. Finalmente, ambas quedaron eliminadas al perder su tercer enfrentamiento de repesca, después de completar cuatro combates cada una.

Sergio Khouja destaca entre los 442 participantes de la Supercopa

La última jornada estuvo protagonizada por la Supercopa de España Cadete, la competición con mayor participación del fin de semana. Un total de 442 judokas, 293 masculinos y 149 femeninos, se dieron cita en Barbastro para disputar un torneo caracterizado por el elevado nivel de sus participantes.

El club alcañizano acudió con cinco representantes: Irene Velardo, en menos de 48 kilos; Adrián González, en menos de 55; Adam El Gherbi y Marcos Jordán, ambos en menos de 81; y Sergio Khouja, en menos de 90 kilos.

Los cinco deportistas consiguieron competir y sumar experiencia ante rivales de diferentes puntos de España, aunque fue Sergio Khouja quien alcanzó la mejor clasificación de la expedición. El judoka alcañizano finalizó en séptima posición de su categoría, después de avanzar en el cuadro de competición y quedarse a las puertas de los puestos de honor.