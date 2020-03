Alcañiz retira los máximos honores de la ciudad a Franco sin el apoyo del PP

Más de 40 años después del fin de la dictadura, Francisco Franco ha dejado de tener este martes los máximos honores de la ciudad de Alcañiz. El pleno municipal le ha retirado el reconocimiento de concejal honorario y ha iniciado los trámites para la retirada de la Medalla de Oro con el apoyo de todos los partidos (PSOE, IU,CS y PAR) a excepción del PP, que se ha abstenido defendiendo que se trata de un acto de “oportunismo político”.

Una retirada de los honores que llega después de la solicitud por carta de DGA en base a la Ley de la Memoria Democrática de Aragón y que se ha hecho efectiva en un día con gran simbolismo. El 3 de marzo la ciudad recuerda el bombardeo que hace 82 años mató a cientos de personas cuando catorce aviones de la Aviación Legionaria Italiana, al servicio del ejército de Franco, descargaran 10.000 kilos de explosivos (en bombas de 50 y 100 kilogramos) sobre la población perpetrando de esta manera uno de los bombardeos más sangrientos cometidos durante la Guerra Civil española contra la población civil.

Un día que, además, desde hace tres años es el de la Memoria Democrática de Aragón en base a la citada Ley. Este martes se ha celebrado con un acto institucional en la plaza 3 de marzo y la colocación de flores en el monolito. Han intervenido el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Víctor Manuel Lucea; el diputado delegado de Cultura de la Diputación Provincial de Teruel, Diego Piñeiro; y el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu; y también han participado miembros de Poiesis y de la Escuela Municipal de Baile del Liceo.

Después se ha inaugurado la exposición exposición ‘Alas Rojas, Vientos del Pueblo’ y se ha impartido la conferencia ‘Republicanos españoles deportados. Del Bajo Aragón a los campos nazis’, a cargo del historiador Juan Manuel Calvo Gascón.

Acto por el 3 de marzo este martes por la tarde en Alcañiz. Instante en el que miembros de Poiesis han leído unos poemas y unos fragmentos del libro de Maldonado / L. Castel

De no haberse producido este cambios, el Ayuntamiento de Alcañiz se enfrentaría a sanciones de entre 2.001 y 10.000 euros y a la no concesión de ayudas por parte de DGA atendiendo a la Ley de Memoria Democrática de Aragón.

Ahora el Ayuntamiento solicitará por carta a la familia Franco el retorno de la medalla. Un procedimiento que podría terminar en los tribunales y para el que el Ayuntamiento tiene el “apoyo” de DGA.

Más de media hora ha durado el debate entre los partidos, principalmente PP y PSOE con posturas muy diferenciadas. Los populares han defendido que se trata de un acto de “oportunismo político” y que, aunque “si ahora hubiera que conceder una medalla al dictador votaríamos cincuenta veces no”, no están de acuerdo en cómo “llevan los partidos de izquierdas este asunto”. Su portavoz, Nacho Carbó, ha cargado en todo momento contra los partidos de izquierdas y sus políticas de memoria histórica, de los que ha dicho que quieren “volver continuamente a esa España de blanco y negro que después nos echan a otros partidos”. El popular pidió “mirar hacia delante y observar la guerra desde las alturas y no desde las trincheras” aunque terminó abogando con sorna, después de que desde el PSOE pusieran como ejemplo a Alemania, por ilegalizar tanto “a los fascistas como a los comunistas” para “estar ya como Alemania”.

El alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, ha valorado muy positivamente el acuerdo plenario sobre el que “la sociedad alcañizana ha recuperado hoy su dignidad, al retirar una distinción que nunca debió recibir aquel que decidió masacrar la ciudad hace 82 años”, en referencia al Bombardeo de Alcañiz del 3 de marzo de 1938 perpetrado por la aviación fascista italiana al servicio de la causa franquista, con el resultado de centenares de muertos y heridos entre la población civil. Respecto a la falta de unanimidad por la abstención del PP, el alcalde ha lamentado su postura. “Por un lado, no me extraña porque en los 40 años de democracia el PP tan solo han condenado una vez el franquismo pero soy una persona que espera bastante de sus adversarios porque los considero importantes y me hubiera gustado que el PP se hubiera sumado. Su argumento no se sostiene porque cuando no estaban esas leyes seguían son condenar el franquismo. Nuestra historia es la que es pero una cosa es mirarla con cierta objetividad y otra con cierto reconocimiento y honores. Esa figura siempre estará en la sociedad pero no creemos que se merezca los honores de nuestra ciudad”

También en el mismo pleno, y en cumplimiento de la citada legislación vigente, se ha aprobado, en el cambio de denominación Plaza del Caudillo de Valmuel, que pasa a denominarse “Plaza de El Colono”, tal y como sugirieron y votaron recientemente en proceso participativo ciudadano los habitantes de esta pedanía alcañizana. Un cambio que sí que ha contado con la unanimidad de todos los grupos.

Otro de los puntos del pleno alcañizano cargado de simbolismo ha sido la renuncia como concejal del exalcalde de Alcañiz Juan Carlos Gracia Suso (2011-2019) para dedicarse exclusivamente en su labor de diputado autonómico y a los cargos orgánicos del PP.