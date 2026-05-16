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16 MAY 2026|

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Alcañiz se vuelca con el Campeonato de España de Halterofilia: «Es una movilización propia de una cita internacional»

La gala de presentación en el Recinto Ferial reúne a 200 personas en un evento posible gracias a una veintena de colaboradores y a la familia Magallón Alquezar

Organizadores, colaboradores, federaciones y deportistas juntos en la foto familiar de la gala de presentación del Campeonato de España Sub-17 de Halterofilia / Jesús Burgos
Organizadores, colaboradores, federaciones y deportistas juntos en la foto familiar de la gala de presentación del Campeonato de España Sub-17 de Halterofilia / Jesús Burgos

Jesús Burgos16 05 2026

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Alcañiz

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Alcañiz ha conseguido mostrar su apuesta por la halterofilia y por su promesa local, Carlos Magallón. El Recinto Ferial de la capital bajoaragonesa se vistió de gala este viernes para dar la bienvenida al Campeonato de España de Edad Escolar Sub-17 de Halterofilia, que este sábado ya ha arrancado con la competición.

El acto, presentado por la directora del Grupo de Comunicación La COMARCA, Eva Defior, reunió a alrededor de 200 personas que pudieron disfrutar de actuaciones musicales, aperitivos y un vino español. Entre coches clásicos del Real Automóvil Club Circuito Guadalope, el recinto calentó motores para recibir a los 149 deportistas que este fin de semana están mostrando su destreza por las tarimas. El espacio ha podido acondicionarse para la competición gracias a una veintena de colaboradores, la ayuda de familias y, sobre todo, a la movilización de la localidad. «Esto era inimaginable hace un tiempo en Alcañiz», destacó durante la gala Eduardo Orrios, concejal de Deportes del Ayuntamiento.

«Agradecemos el apoyo de Alcañiz. Con el voluntariado de todo el pueblo da gusto», señaló Juan Lama Arenales, secretario general de la Real Federación Española de Halterofilia, quien estuvo presente ante la ausencia de Constantino Iglesias, presidente de la FAH.

También José Daniel Tejero Aguilar, presidente de la Federación Aragonesa de Halterofilia, destacó la entrega de Alcañiz para organizar y montar el campeonato. Además, hizo una mención especial a la familia Magallón Alquézar, que logró movilizar a numerosos voluntarios para colaborar en el montaje del Recinto Ferial. «Es una movilización propia de una cita internacional», recalcó.

Alcañiz arropa a su promesa

La ceremonia de presentación dejó dos momentos especialmente destacados que arrancaron los aplausos del público. El primero llegó al conocerse que la participación femenina supera a la masculina, con 79 chicas frente a 60 chicos.

El segundo tuvo como protagonista al deportista local Carlos Magallón, el gran protagonista del fin de semana, que buscará no solo la victoria absoluta, sino también lograr la marca mínima de 271 kilos para acceder a la Copa del Mundo de este verano en Colombia.

El acto contó además con actuaciones musicales muy especiales para la promesa local. Primero, Candela Herreras Alquézar interpretó una jota aragonesa para dar la bienvenida a los deportistas. Para concluir la gala, Alejandro Puig Alquézar y Javier Artigas Alquézar interpretaron ‘Viva la vida’, de Coldplay, con el saxofón. Al finalizar, los asistentes pudieron disfrutar de un aperitivo, jamón serrano y un vino español.

La competición, ya en marcha

Este sábado ha arrancado la competición con las pruebas femeninas a partir de las 10.00. Las sesiones se desarrollarán de manera continuada hasta la última prevista para las 15.00. Por la tarde, la actividad se retomará a partir de las 17.30 con la categoría masculina y la sesión oficial de marcas.

El domingo se reanudará la competición desde las 10.00, horario en el que competirá Carlos Magallón. Quienes no puedan acercarse al Recinto Ferial de Alcañiz podrán seguir el campeonato en directo a través del canal de YouTube de la RFEH.

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