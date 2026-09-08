Alcañiz vuelve a lanzar el cohete anunciador desde el centro de la plaza de España: «No existe un escenario mejor»

El cohete anunciador ha desatado este martes la locura en Alcañiz. El estallido a cargo de las reinas de fiestas es el punto de inicio de las patronales de la capital bajoaragonesa que han comenzado con el apoyo y el jolgorio de cientos de peñistas que han llenado la plaza de España -la zona al sol incluida-. La comitiva formada por las reinas y la corporación municipal ha llegado al escenario apenas unos minutos antes de las 12.00. Al primer estallido la han seguido una decena más amenizados por la charanga alcañizana 'A todo ritmo'. Además, una marea de globos rojos y negros ha volado hacia el cielo por parte de la Asociación del Cachirulo Teresa Salvo.

La retirada de la grúa ha permitido que el primer acto de las fiestas se pueda haber celebrado en el escenario de la plaza de España frente al Ayuntamiento. El alcalde de la ciudad, Miguel Ángel Estevan, ha defendido que «no existe un lugar mejor para poder dar inicio a las fiestas patronales». Por su parte, la concejal de Festejos, Marta Alquezar ha animado a los vecinos a participar y disfrutar de los más de 80 actos que recoge el programa.

Por su parte, las reinas de las fiestas, las protagonistas del acto han asegurado sentirse «muy emocionadas» por el inicio de una semana muy importante y que esperan exprimir «al máximo». Mayores y pequeñas han coincidido en que el acto que más les apetece es el desfile de carrozas. «Llevamos prácticamente todo el verano trabajando, estamos muy contentas con el resultado y ahora lo que nos apetece es poder salir y lucir nuestras carrozas», ha asegurado.

Las jóvenes han explicado también que ya en los primeros actos y tras la presentación que vivieron juntas el pasado sábado entre ellas se está forjando «una gran amistad». «Estamos viviendo unos días muy especiales y tenemos mucha suerte de poder hacerlo juntas porque son unas personas increíbles», han añadido. Las reinas han invitado a todo el que quiera a disfrutar de las fiestas de Alcañiz: «Este pueblo es una locura, que venga todo el mundo».

Las reinas y damas han sido las protagonistas del Chupinazo./ M.M.R.

Concurso del cartel anunciador

Antes de la llegada del cohete de anunciador se han entregado los premios del concurso del Cartel de Fiestas. Lucía Duran ha sido la ganadora con su propuesta 'La Danza de Alcañiz' y ha recibido un cheque de 1.000 euros. La joven ha pedido "mantener el concurso" para seguir premiando el arte más allá de las propuestas que llegan de la inteligencia artificial. Además, también se han entregado los premios del concurso infantil, todos ellos patrocinados por el Hotel Guadalope.

Otra de las largas filas que se ha podido ver durante la mañana ha sido ante la sede de ACSA en la calle Blasco. Allí todos los niños han recibido una mochila con el álbum de cromos de los cabezudos y las tres primeras pegatinas. La intención es que los niños puedan completar el álbum visitando otros establecimientos asociados después de los festejos. La gerente de la asociación, Irene Quintana, ha asegurado que el recibimiento de las familias "ha superado todas las previsiones".

Ganadores del concurso del cartel de fiestas y reparto de cromos en ACSA./ M.M.R.