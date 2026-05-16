La alcañizana Iris Pérez, Premio Nacional a Mejor Oradora Jurídica

La alcañizana Iris Pérez ha sido reconocida con el Premio Nacional a Mejor Oradora Jurídica en la Liga Española de Debate Universitario. La estudiante de Derecho y ADE en Zaragoza logró imponerse en la categoría individual tras participar en la LEDU de Iure, un torneo nacional que reunió en Madrid a universidades y asociaciones de debate de toda España.

Pérez alcanzó la final individual de oratoria después de competir junto a su compañera en un formato por parejas. La joven reconoce que acudieron al torneo con la intención de aprender y sin expectativas de llegar tan lejos. «No contábamos absolutamente con nada de lo que pasó. Había mucho nivel, y no esperábamos pasar de la primera ronda,por lo que fue una sorpresa detrás de otra», relata. Finalmente, el jurado valoró su capacidad argumentativa y su discurso en una competición centrada este año en la Ley Orgánica 1/2025 y los medios adecuados de solución de controversias.

Aunque el equipo alcanzó los cuartos de final, fue la puntuación individual de la alcañizana la que le permitió acceder a la final de oradores y hacerse con el premio nacional.

La estudiante, natural de Alcañiz y vinculada a la Asociación de Debate de la Universidad de Zaragoza desde primero de carrera, asegura que este reconocimiento también abre puertas profesionales en el ámbito jurídico. Esta solo era su segunda experiencia en un torneo nacional, y le ha permitido conocer a estudiantes y profesionales del ámbito jurídico de toda España. En el torneo participaron estudiantes y asociaciones procedentes de universidades como la Carlos III de Madrid, ESADE, la Universidad Pontificia de Comillas, la Universidad de Málaga o la UNED, entre otras.

Su objetivo ahora pasa por seguir formándose y descubrir qué rama del Derecho quiere ejercer en el futuro. «Cada día que pasa me acerco un poco más a la abogacía. Me resulta llamativo, pero también es verdad que me gusta todo. Tengo la graduación muy lejos, así que primero probaré mil despachos», concluye.