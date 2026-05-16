Actualizado 17:06

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

16 MAY 2026|

Actualizado 17:06

La alcañizana Iris Pérez, Premio Nacional a Mejor Oradora Jurídica

La estudiante de Derecho y ADE en Zaragoza logra imponerse en la categoría individual tras participar en la LEDU de Iure, un torneo nacional que reunió en Madrid a universidades y asociaciones de debate de toda España

Iris Pérez, Premio Nacional a la Mejor Oradora Jurídica en Madrid / Cedida
Iris Pérez, Premio Nacional a la Mejor Oradora Jurídica en Madrid / Cedida

La COMARCA16 05 2026

Comentar

Alcañiz

ActualidadCultura y Ocio

La alcañizana Iris Pérez ha sido reconocida con el Premio Nacional a Mejor Oradora Jurídica en la Liga Española de Debate Universitario. La estudiante de Derecho y ADE en Zaragoza logró imponerse en la categoría individual tras participar en la LEDU de Iure, un torneo nacional que reunió en Madrid a universidades y asociaciones de debate de toda España.

Pérez alcanzó la final individual de oratoria después de competir junto a su compañera en un formato por parejas. La joven reconoce que acudieron al torneo con la intención de aprender y sin expectativas de llegar tan lejos. «No contábamos absolutamente con nada de lo que pasó. Había mucho nivel, y no esperábamos pasar de la primera ronda,por lo que fue una sorpresa detrás de otra», relata. Finalmente, el jurado valoró su capacidad argumentativa y su discurso en una competición centrada este año en la Ley Orgánica 1/2025 y los medios adecuados de solución de controversias.

Aunque el equipo alcanzó los cuartos de final, fue la puntuación individual de la alcañizana la que le permitió acceder a la final de oradores y hacerse con el premio nacional.

La estudiante, natural de Alcañiz y vinculada a la Asociación de Debate de la Universidad de Zaragoza desde primero de carrera, asegura que este reconocimiento también abre puertas profesionales en el ámbito jurídico. Esta solo era su segunda experiencia en un torneo nacional, y le ha permitido conocer a estudiantes y profesionales del ámbito jurídico de toda España. En el torneo participaron estudiantes y asociaciones procedentes de universidades como la Carlos III de Madrid, ESADE, la Universidad Pontificia de Comillas, la Universidad de Málaga o la UNED, entre otras.

Su objetivo ahora pasa por seguir formándose y descubrir qué rama del Derecho quiere ejercer en el futuro. «Cada día que pasa me acerco un poco más a la abogacía. Me resulta llamativo, pero también es verdad que me gusta todo. Tengo la graduación muy lejos, así que primero probaré mil despachos», concluye.

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Alcañiz se vuelca con el Campeonato de España de Halterofilia: «Es una movilización propia de una cita internacional»

La gala de presentación en el Recinto Ferial reúne a 200 personas en un evento posible gracias a una veintena de colaboradores y a la familia Magallón Alquezar

Comentar

Alcañiz se vuelca con el Campeonato de España de Halterofilia: «Es una movilización propia de una cita internacional»

Más de 1.500 inmigrantes buscarán regularizar su situación en el Bajo Aragón Histórico: «Venimos para trabajar»

TESTIMONIOS. Cruz Roja y Cáritas acompañan a cientos de expedientes en Caspe, principal punto de tramitación. Sectores como el campo creen que el proceso beneficiará a la contratación de mano...

2

Más de 1.500 inmigrantes buscarán regularizar su situación en el Bajo Aragón Histórico: «Venimos para trabajar»

Calanda impulsa una de las mayores comunidades ciudadanas de energía del país con el nacimiento del proyecto 'Calanda Genera'

La asociación pasa a gestionar un total de 15 instalaciones fotovoltaicas propiedad del Ayuntamiento de Calanda, que suman una potencia de 950 kW y dan servicio a más de 1.049...

2

Calanda impulsa una de las mayores comunidades ciudadanas de energía del país con el nacimiento del proyecto 'Calanda Genera'

La Fundación Sarabastall de Caspe quiere recaudar fondos para crear bibliotecas en Pakistán con el cuento 'La canción que lo cambió todo'

Lucía Gracia y Lorena Villegas han sido las encargadas de la redacción y las ilustraciones. El acto de presentación llena hasta la bandera el Castillo del Compromiso

Comentar

La Fundación Sarabastall de Caspe quiere recaudar fondos para crear bibliotecas en Pakistán con el cuento 'La canción que lo cambió todo'

Una médica denuncia una agresión pasando consulta en Albalate: «Las consecuencias repercuten en todo el sector y el resto de pacientes. Hay que denunciar y no normalizarlo»

Fue víctima de amenazas en la consulta e intervino la Guardia Civil. Con su caso, Yohana De Gracia invita a tomar conciencia de los costes sociales. Los casos suben a...

2

Una médica denuncia una agresión pasando consulta en Albalate: «Las consecuencias repercuten en todo el sector y el resto de pacientes. Hay que denunciar y no normalizarlo»

La Olivera del Suavo de Calaceite, catalogada como Mejor Olivo Monumental de España 2026

La Asociación Española de Municipios del Olivo selecciona al ejemplar centenario de la variedad Empeltre por su «extraordinaria monumentalidad y armonía estructural»

Comentar

La Olivera del Suavo de Calaceite, catalogada como Mejor Olivo Monumental de España 2026
Periódico del Bajo Aragón Histórico