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13 JUN 2026|

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Gran ronda jotera en un día de convivencia: El Cachirulo de Alcañiz presenta a su Real Moza y Zagalicas

FOTOGALERÍA. Integrantes de todas las edades de la asociación alcañizana se citan para una jornada de baile, canto y emotivos discursos. Inés Quílez, Paula Pallás y Valeria Manero serán este año protagonistas

Foto de familia de la Real Moza y Zagalicas Reales 2026 junto a reinas de otras asociaciones alcañizanas / Cachirulo
Foto de familia de la Real Moza y Zagalicas Reales 2026 junto a reinas de otras asociaciones alcañizanas / Cachirulo

La COMARCA13 06 2026

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Alcañiz

Cultura y Ocio

La jota ha llenado este sábado las calles de Alcañiz. Músicos y bailadores de todas las edades han protagonizado una ronda jotera organizada por el Cachirulo Teresa Salvo de Alcañiz para la presentación de la Real Moza y Zagalicas Reales de este año. Un radiante sol y las altas temperaturas han acompañado a los integrantes en uno de sus días más especiales como asociación.

La jornada ha arrancando en el Pajar Bárnolas, y desde allí han partido en una masiva ronda jotera con la que recorrer las calles de la localidad y recoger a las protagonistas del sábado. Inés Quílez Egea será la Real Moza del Cachirulo, mientras que Paula Pallás Morraja y Valeria Manero Espallargas serán las Zagalicas Reales de este 2026, dos títulos que reciben con orgullo y gran emoción. Las jóvenes también han estado acompañadas por las reinas de otras asociaciones alcañizanas.

La Real Moza 2026 junto a las Zagalicas Reales / Cachirulo

Tras la ronda, todos los integrantes del Cachirulo han compartido una comida de convivencia que se ha alargado, como siempre, hasta ya bien entrada la tarde con charlas y hasta alguna jota de por medio. En ella, además, también se han entregado detalles a la Moza y Zagalicas tanto salientes como entrantes. Para terminar, los amantes de la jota han disfrutado de una sesión de música y mucho baile.

  • Foto de familia de la Real Moza y Zagalicas Reales 2026 junto a reinas de otras asociaciones alcañizanas / Cachirulo

Instantes de la ronda jotera organizada por el Cachirulo Alcañiz para recoger a la nueva Real Moza y a las Zagalicas Reales / Cachirulo

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