Gran ronda jotera en un día de convivencia: El Cachirulo de Alcañiz presenta a su Real Moza y Zagalicas

La jota ha llenado este sábado las calles de Alcañiz. Músicos y bailadores de todas las edades han protagonizado una ronda jotera organizada por el Cachirulo Teresa Salvo de Alcañiz para la presentación de la Real Moza y Zagalicas Reales de este año. Un radiante sol y las altas temperaturas han acompañado a los integrantes en uno de sus días más especiales como asociación.

La jornada ha arrancando en el Pajar Bárnolas, y desde allí han partido en una masiva ronda jotera con la que recorrer las calles de la localidad y recoger a las protagonistas del sábado. Inés Quílez Egea será la Real Moza del Cachirulo, mientras que Paula Pallás Morraja y Valeria Manero Espallargas serán las Zagalicas Reales de este 2026, dos títulos que reciben con orgullo y gran emoción. Las jóvenes también han estado acompañadas por las reinas de otras asociaciones alcañizanas.

La Real Moza 2026 junto a las Zagalicas Reales / Cachirulo

Tras la ronda, todos los integrantes del Cachirulo han compartido una comida de convivencia que se ha alargado, como siempre, hasta ya bien entrada la tarde con charlas y hasta alguna jota de por medio. En ella, además, también se han entregado detalles a la Moza y Zagalicas tanto salientes como entrantes. Para terminar, los amantes de la jota han disfrutado de una sesión de música y mucho baile.

Instantes de la ronda jotera organizada por el Cachirulo Alcañiz para recoger a la nueva Real Moza y a las Zagalicas Reales / Cachirulo