Actualizado 19:30

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

28 JUL 2026|

Actualizado 19:30

La alcañizana Iris Pérez se proclama como la tercera mejor oradora a nivel mundial de 2026

La estudiante de Derecho y ADE obtiene 62,85 puntos en el campeonato mundial y se sitúa en el podio. El sistema de selección, con una única plaza española, impide que viaje a la final de Colombia

Iris Pérez, Premio Nacional a la Mejor Oradora Jurídica en Madrid / Cedida
Iris Pérez, Premio Nacional a la Mejor Oradora Jurídica en Madrid / Cedida

La COMARCA28 07 2026

Comentar

De interés

Gente y FamiliaSociedad

Iris Pérez podrá presumir de ser las tercera mejor oradora a nivel mundial de 2026. La joven alcañizana, de 21 años y estudiante del Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Zaragoza, obtuvo 62,85 puntos en la fase semifinal del campeonato mundial de Oratoria. Su resultado solo fue superado por los también españoles Óscar Rodríguez de Vivero, con 65,90 puntos, y Adrián Romero Cuevas, con 65,67. Pese a situarse entre las tres mejores puntuaciones de todos los participantes, Pérez no ha logrado el billete para la final que contempla a los mejores de cada país porque las bases solo ofrecen una plaza para España.

La clasificación se ha decidido mediante la valoración de un jurado internacional, que suponía el 70% de la nota, y el voto del público a través de Instagram, que representaba el 30% restante. Aunque la candidatura de la joven alcañizana recibió un importante número de apoyos, no han sido suficientes para viajar hasta Latinoamérica.

Para participar en la semifinal, Pérez tuvo que preparar un vídeo de dos minutos con libertad para escoger el asunto de su intervención. La joven eligió hablar sobre el daño que pueden provocar las opiniones desinformadas, una realidad que, según defendió, se encuentra diariamente en las redes sociales, donde «reina la desinformación».

La estudiante fue seleccionada entre los 30 semifinalistas internacionales, cinco de ellos españoles, después de superar las fases previas del campeonato. Era la única representante aragonesa que seguía en competición, ya que el resto de los participantes de la comunidad se quedaron en el ‘top 100’ mundial.

El resultado se suma al Premio Nacional a Mejor Oradora Jurídica que recibió el pasado mes de mayo en la Liga Española de Debate Universitario. Pérez se impuso entonces en la categoría individual de la LEDU de Iure, un torneo celebrado en Madrid que reunió a universidades y asociaciones de debate de toda España. El reconocimiento le abrió también las puertas a realizar prácticas de verano en un prestigioso bufete de abogados de Madrid.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Las hectáreas quemadas en Ejulve, Peñarroya y La Cerollera serán consideradas zona catastrófica

El Gobierno ha decretado 211 episodios catastróficos, en su mayoría consecuencia de incendios forestales, que se han producido entre el 31 de marzo y el 27 de julio de 2026

Comentar

Las hectáreas quemadas en Ejulve, Peñarroya y La Cerollera serán consideradas zona catastrófica

Un vehículo choca contra un camión en la N-232 a la altura de la Venta del Barro

Dos patrullas de Guardia Civil, dos ambulancias y bomberos de la Diputación de Teruel se desplazaron hasta el lugar de los hechos

Comentar

Un vehículo choca contra un camión en la N-232 a la altura de la Venta del Barro

Belmonte de San José y Fuentespalda serán escenario del V Ciclo Internacional de Órgano

Organistas internacionales de primera talla como Carlos Paterson recorrerán los pueblos. Los conciertos llegarán el 20 de agosto al Bajo Aragón y el 12 de septiembre al Matarraña

Comentar

Belmonte de San José y Fuentespalda serán escenario del V Ciclo Internacional de Órgano

Teruel Existe propone crear una unidad sanitaria intermedia en el antiguo Hospital de Alcañiz: «Hay un proceso entre estar ingresado y estar en casa»

La iniciativa busca cubrir el vacío asistencial tras el alta hospitalaria de agudos y anuncia un proceso de participación ciudadana para definir los servicios del centro

4

Teruel Existe propone crear una unidad sanitaria intermedia en el antiguo Hospital de Alcañiz: «Hay un proceso entre estar ingresado y estar en casa»

María Félez abre su propio Atelier de moda en Calanda: «Es un sueño. Soy la tercera generación de modistas de mi familia»

El proyecto es una de las iniciativas que el Instituto de la Transición Justa apoyará por dar impulso al territorio. La joven combina innovación y tradición

Comentar

María Félez abre su propio Atelier de moda en Calanda: «Es un sueño. Soy la tercera generación de modistas de mi familia»

Seis propuestas aspiran a asumir la cafetería de 'El Cuartelillo' de Alcañiz

La licitación está en proceso de adjudicación tras la presentación de las propuestas. Los proyectos recibidos tienen una visión a largo plazo, lo que podría aportar estabilidad al servicio

Comentar

Seis propuestas aspiran a asumir la cafetería de 'El Cuartelillo' de Alcañiz
Periódico del Bajo Aragón Histórico