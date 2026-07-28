La alcañizana Iris Pérez se proclama como la tercera mejor oradora a nivel mundial de 2026

Iris Pérez podrá presumir de ser las tercera mejor oradora a nivel mundial de 2026. La joven alcañizana, de 21 años y estudiante del Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Zaragoza, obtuvo 62,85 puntos en la fase semifinal del campeonato mundial de Oratoria. Su resultado solo fue superado por los también españoles Óscar Rodríguez de Vivero, con 65,90 puntos, y Adrián Romero Cuevas, con 65,67. Pese a situarse entre las tres mejores puntuaciones de todos los participantes, Pérez no ha logrado el billete para la final que contempla a los mejores de cada país porque las bases solo ofrecen una plaza para España.

La clasificación se ha decidido mediante la valoración de un jurado internacional, que suponía el 70% de la nota, y el voto del público a través de Instagram, que representaba el 30% restante. Aunque la candidatura de la joven alcañizana recibió un importante número de apoyos, no han sido suficientes para viajar hasta Latinoamérica.

Para participar en la semifinal, Pérez tuvo que preparar un vídeo de dos minutos con libertad para escoger el asunto de su intervención. La joven eligió hablar sobre el daño que pueden provocar las opiniones desinformadas, una realidad que, según defendió, se encuentra diariamente en las redes sociales, donde «reina la desinformación».

La estudiante fue seleccionada entre los 30 semifinalistas internacionales, cinco de ellos españoles, después de superar las fases previas del campeonato. Era la única representante aragonesa que seguía en competición, ya que el resto de los participantes de la comunidad se quedaron en el ‘top 100’ mundial.

El resultado se suma al Premio Nacional a Mejor Oradora Jurídica que recibió el pasado mes de mayo en la Liga Española de Debate Universitario. Pérez se impuso entonces en la categoría individual de la LEDU de Iure, un torneo celebrado en Madrid que reunió a universidades y asociaciones de debate de toda España. El reconocimiento le abrió también las puertas a realizar prácticas de verano en un prestigioso bufete de abogados de Madrid.