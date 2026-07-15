La alcañizana Iris Pérez quiere llegar a la final mundial de oratoria: «En casa siempre hemos sido muy de debatir»

La joven alcañizana Íris Pérez está en la semifinal de campeonato mundial de Oratoria. A sus 21 años, la estudiante del Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas en la Universidad de Zaragoza es ya una de las mejores oradoras a nivel internacional. La alcañizana fue elegida junto a otros 29 oradores internacionales -cinco de ellos españoles- para llegar a la semifinal. Todos ellos tuvieron que grabar una candidatura en forma de vídeo de dos minutos.

Con libertad para elegir el tema, Pérez optó por una cuestión que considera importante: el daño que pueden provocar las opiniones desinformadas. Durante su intervención defiende que es una realidad diaria en las redes sociales, "un lugar en el que reina la desinformación".

La joven reconoce no saber muy bien donde aparece el interés por la oratoria. "Mi madre siempre dice que no me callo ni debajo del agua, pero es que en casa siempre hemos sido muy de sentarnos a debatir las cosas", explica entre risas la joven. Encontrarse en sus estudios con Oratoria como asignatura fue otro condicionante. "Siempre pensé que era muy divertido y ahora he llegado hasta aquí", añade.

Asegura que está "sobrepasada" ante el recibimiento que esta teniendo la propuesta entre vecinos y conocidos y "muy agradecida" por los animos. Los votos en el post publicado en la cuenta de Instagram @ledu_debate son válidos hasta el próximo 20 de julio. Es la única aragonesa que ha llegado tan lejos en el proceso, el resto quedaron en el TOP 100 mundial.

El próximo jueves se conocerá la resolución del jurado internacional que supone un 70% de la decisión. El 30% restante lo marca el número de 'me gustas' recibidos en lo posts publicados en Instagram. En caso de ser una de los cuatro elegidos, representaría a España en la final mundial que se celebrará los próximos 13 y 14 de octubre en la Universidad Auntónoma de Occidente en Cali, Colombia.

En mayo, la jóven fue reconocida como con el Premio Nacional a Mejor Oradora Jurídica en la Liga Española de Debate Universitario. La estudiante de Derecho y ADE en Zaragoza logró imponerse en la categoría individual tras participar en la LEDU de Iure, un torneo nacional que reunió en Madrid a universidades y asociaciones de debate de toda España. El galardón le ha abierto las puertas a una experiencia de prácticas de verano en un prestigioso bufete de abogados de Madrid.