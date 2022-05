El alcañizano Carlos Arco, líder de la División II tras el XV Autocross de Monreal

El circuito La Hoz de Monreal del Campo vivió este sábado una intensa jornada de Autocross en la 15ª edición de su tradicional prueba del Campeonato de Aragón del certamen de tierra, que contó con un total de 27 pilotos y numeroso público.

La categoría que generó mayor expectación fue la División II, en la que se contó con la mayor inscripción, 14 pilotos y las mejores pugnas en la pista a lo largo de las distintas sesiones. En la manga de calificación el más rápido fue Miguel Ángel Cuerva (Honda Civic Type R), por delante de Gonzalo Santafé (Opel Corsa) y de los dos principales protagonistas de la jornada, Carlos Arco (Citroën Saxo) y Sergio Allueva (Citroën Saxo), quienes en sus respectivas series de las dos mangas clasificatorias lograban imponerse a sus rivales.

Cuerva, que llegaba líder del certamen a la cita turolense, vio como una rotura de transmisión sufrida en la segunda manga clasificatoria le dejaba fuera de la final. Tampoco pudieron estar en la manga decisiva, por problemas mecánicos, José Sancho (Renault Clio) y Daniel Sancho (Opel Astra SP).

La final arrancó con una intensa pugna entre Carlos Arco y Sergio Allueva, siendo este último el que tomó el mando desde la salida. En la vuelta 2, uno de los destacados de la prueba, Gonzalo Santafé, que había sido segundo en todas las sesiones de la jornada, se vio obligado a abandonar.

Por delante Arco estuvo presionando en todo momento al líder, pero a pesar de sus diversos intentos a lo largo de las ocho vueltas de carrera, no pudo superar a Sergio Allueva, que lograba el primer triunfo a lo largo de su trayectoria en una final, tras una carrera muy deportiva de ambos contendientes.

El podio lo completó Javier Navarro (Peugeot 205) rodando en solitario buena parte de la sesión, mientras que David Erruz (Opel Corsa GSI) y Saúl Valenzuela (Peugeot 205) protagonizaron una bonita pugna por la cuarta plaza.

División I

La División I también ofreció un buen espectáculo a los aficionados, especialmente en las sesiones previas a la final. En esta categoría la pugna se centró entre Txemi Endeiza (Citroën Saxo) y Óscar Gaite (Seat Córdoba 4×4), que se repartieron las primeras plazas en la manga de calificación y las dos carreras clasificatorias, siendo Endeiza el que se llevó el mejor puesto de los entrenamientos y la victoria en la segunda de las mangas clasificatorias.

Ya en la final las posiciones se mantuvieron muy estables sin grandes peleas por las distintas plazas, aunque no se puede decir que ninguno de los cuatro primeros pudiese relajarse. Gaite tomó la cabeza desde el primer momento, con Endeiza por detrás intentando que el líder no se escapase, aunque no llegó a inquietarle a lo largo de la final.

Algo similar ocurría por detrás en la lucha por la tercera plaza, que finalmente fue para Samuel Cuerva (Seat Ibiza TDI) por delante de Javier Pajares (Opel Corsa) con una diferencia entre sí de un segundo y medio.

Car Cross

Los Car Cross pusieron el broche a la jornada con David Herrero (Kincar 1604) y el líder de la provisional, Jesús Aguilar (Semog Bravo) como principales protagonistas. El primero de ellos se llevó el mejor crono de la calificación y el triunfo en la segunda manga clasificatoria, mientas Aguilar se adjudicaba la primera carrera de la prueba.

Ya en la final, Aguilar veía truncadas todas sus opciones al verse obligado a retirarse en la segunda vuelta. Esta incidencia permitió a Herrero lograr una clara victoria, abriendo brecha desde los primeros compases de la sesión, logrando completar las ocho vueltas de carrera con una ventaja de trece segundos con respecto a Roberto Peña (Speedcar Xtrem) y veinticinco sobre José Ignacio Casino (Semog Bravo), que fue tercero.

Tras la cita organizada por el Automóvil Club Circuito La Hoz, la clasificación provisional del Campeonato sufre alteraciones en las primeras plazas. En División II, el actual Campeón de Aragón, Carlos Arco, alcanza el liderato, superando a Miguel Ángel Cuerva que pierde una plaza, quedando a diez puntos del nuevo dominador.

En Car Cross, también se producen cambios en la cabeza, que ahora pasa a manos de José Ignacio Casino con seis puntos respecto a David Herrero y ocho sobre Jesús Aguilar, que cede dos plazas.

No cambia el liderato en la División II, donde sigue mandando Samuel Cuerva, aunque que sí en la segunda plaza, en la que se sitúa César Rubio, a nueve puntos, aprovechando la ausencia en la cita turolense de Óscar Escuder, que pierde una posición, pasando a ser tercero.