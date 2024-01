El alcañizano Jose San Miguel se embarca en la producción con ‘Sacra Lunaria’, de Mey Montero

‘Sacra Lunaria’ es el título del cortometraje que contará una leyenda sobre la caza de brujas basada en hechos reales. El Pirineo aragonés y, más concretamente el Valle de La Fueva en el Sobrarbe, será el escenario en el que desarrolle esta historia. Se ubicará en el siglo XVII en torno a una familia de chicas marginadas que han sido acogidas por una vieja curandera que se encuentra en el final de su vida. La mano derecha de la mujer es Gala, quien un día desaparece de forma repentina.

La historia es el resultado del guion escrito por las madrileñas Mey Montero y Almudena García, que han confiado en La Persiana Films la producción después de conocer a Jose San Miguel. Coincidieron todos en Valencia, en la residencia con profesionales del sector audiovisual en la que desarrollar el guion de un proyecto premiado en el Cinema Jove 2022. Tras meses de búsqueda de financiación y apoyos, lograron fijar la fecha de rodaje del 22 al 27 de marzo en el Valle de la Fueva. Pero queda trabajo por hacer, y a comienzos de febrero terminarán de fijar las localizaciones de rodaje in-situ en el terreno.

Proceso de localización y captación de apoyos

En la actualidad, además de seguir buscando bosques y casas antiguas principalmente, continúan en la búsqueda de apoyos locales. Estos van desde los institucionales hasta los particulares de la propia zona que puedan y deseen colaborar de alguna forma. «Somos una producción pequeña pero con grandes ambiciones y toda colaboración es bien recibida. Pensamos que tanto la temática social como histórica van a resultar de gran interés para la ciudadanía aragonesa», dice el productor. Quieren que sea un proyecto «esencialmente oscense y aragonés«. De hecho, una de las colaboraciones que ya han asegurado es la de Cáritas Barbastro-Monzón, que les cede el albergue en el que se hospedará el personal desplazado. Respecto al equipo, las «piezas» que falten tratarán de reunirlas a base de personal de la zona o del resto de la comunidad aragonesa aunque el hecho de que se trata de un proyecto colaborativo, no facilita cerrar agendas con demasiada antelación.

San Miguel, que en la residencia de Cinema Jove triunfó con ‘La Explosión’ junto a Juanma Vargas, no se lo pensó cuando Montero le propuso unirse a ‘Sacra Lunaria’ con La Persiana Films, productora que ha registrado en Alcañiz. «Habíamos hecho ya trabajos, pero este cortometraje es un reto porque vamos desde cero: desde crear un plan de comunicación hasta todo lo que supone terminar de armar el equipo. Pensamos que va a ser un salto porque es muy potente lo que han preparado», sonríe el alcañizano. Reconoce que el guion de Montero y García, ambas estudiantes de TAI (Escuela Universitaria de Artes) de Madrid, fue el que «causó sensación» en la residencia y aceptó este reto. Lo primero que hizo fue llevársela para el Pirineo oscense, ya que la historia no estaba localizada. «Es el lugar ideal, no hay otro mejor porque tiene estrecha vinculación con relatos o lugares relacionados con la brujería, que están documentados», añade. Mientras, el proyecto que empezaron a desarrollar San Miguel y Vargas en la residencia queda en un cajón pero no aparcado. «Hay que madurarlo más, y seguiremos, pero ahora vamos con ‘Sacra Lunaria’ a por todas», apunta. No obstante, ya existe una idea que quiere rodar en tierras bajoaragonesas.

Un guion muy madurado

Hasta llegar a la preproducción de rodaje, ‘Sacra Lunaria’ ha pasado por muchos de esos pasos de maduración. Aparte del Cinema Jove de Valencia donde se trabajó la primera versión del guion, pasó por el ‘Meet the talents’ del Festival Internacional de San Sebastián donde además consiguieron los primeros apoyos como son ATM Producciones, Moira Pictures y Escuela TAI Arts, así como de Creartelia. El siguiente paso lo dieron en verano de 2023 al ser seleccionadas para el Cerdanya Film Festival en Girona para participar en unas jornadas profesionales ante productoras.

El cortometraje llega avalado además por la trayectoria de la propia directora. Mey Montero (Madrid, 2000) ha demostrado la calidad en sus trabajos anteriores entre los que hay variedad de géneros. Se graduó en TAI en 2023 y en ficción ya ha dirigido y escrito los cortometrajes ‘Kosovo’ (2021), ‘Venus no es Santo’ (2022) y ‘Chiquita piconera’ (2023). Videoclips y anuncios comerciales varios también llevan su impronta. A ‘Sacra Lunaria’ le espera un recorrido por diferentes festivales nacionales e internacionales, pantallas y ojos de medio mundo que conocerán una historia de caza de brujas recreada en el Alto Aragón.