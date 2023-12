Alcorisa incrementa su presupuesto para este 2024 a 4,3 millones de euros

Alcorisa gestionará 4,3 millones de euros de presupuesto para 2024, una cantidad que se incrementa en un 37,19% frente al de este año gracias a las tres «grandes subvenciones» que el Ayuntamiento percibirá. Estas procederán del plan MINER y los fondos Next Generation, y harán posible que el municipio construya un centro de trabajo y economía social y renueve parte de su alumbrado público, así como el edificio redondo.

Las cuentas fueron aprobadas en el último pleno de este mes con seis votos a favor de los concejales del PP y cuatro en contra de PSOE, Ganar-IU y Teruel Existe. El equipo de gobierno defendió el presupuesto «realista y hecho con prudencia», mientras que la oposición lo tildó de «limitado y con falta de proyectos fundamentales».

De estas tres principales subvenciones, un total de 485.759 euros provendrán del plan MINER, con los que se construirá este nuevo centro de trabajo y economía social de Atadi.

Por otra parte, se renovará parte del alumbrado público gracias a los 821.248,96 euros provenientes del DUS 5000, un programa de ayudas a nivel nacional financiado con fondos Next Generation para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográfico (inferiores a 5.000 habitantes). Esta cantidad corresponde al 80% del total de la subvención concedida a Alcorisa, que asciende a 1.026.000 euros. El 20% restante llegará en los presupuestos de 2025.

Por último, la tercera gran inversión procederá del PRE 5000, otro programa financiado igualmente con fondos Next Generation para la rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico. En concreto, serán 58.492,38 euros que servirán para la renovación de las ventanas del edificio redondo, así como la sustitución de su caldera de gasóleo por una de biomasa.

Entre otras cuestiones destacables de los presupuestos, el Ayuntamiento de Alcorisa también verá incrementada su recaudación a través de las tasas de recogida de basuras, que pasan de 143.000 a 247.514 euros, así como con las tasas de prestación del servicio del centro de día, que también se incrementan de 71.000 a 90.220 € dada la gran demanda de usuarios.

En materia de gastos, además, cabe remarcar que el consistorio dedicará 1.352.657 euros a personal (un 31,48% del total) como consecuencia de la subida salarial del 2,5% y la actualización de la relación de puestos de trabajo (RPT).

Por otra parte, se destinarán 1.280.672 euros a Bienes Corrientes y Servicios (29,80% del total). Se trata de un capítulo que incluye un gran número de partidas, entre las que el equipo de gobierno destacó la partida de 9.000 euros previstos para gastos en el pacto de igualdad y contra la violencia de género, así como el aumento de la aportación económica a la asociación católica benéfica San Sebastián por la gestión del centro de día, que asciende a 165.700 euros.

Debate sobre el plan urbanístico

El equipo de gobierno defendió un presupuesto «prudente y perfectamente estabilizado». «Son muchas las actuaciones que vamos a llevar a cabo y contamos con tres subvenciones realmente importantes», afirmó Miguel Iranzo, alcalde de Alcorisa. No obstante, ninguno de los tres grupos políticos de la oposición votó a favor de las cuentas al considerarlas «limitadas» e «infladas según subvenciones que llegarán de otras administraciones».

Ganar-IU presentó enmiendas entre las que proponía dotar una partida presupuestaria para iniciar los estudios técnicos de modificación del plan general de ordenación urbana, una «necesidad fundamental». Lo propio hizo Teruel Existe, quien, entre otras cuestiones, también reclamó asistencia técnica para este PGOU. El PSOE, en cambio, no presentó ninguna al considerar que el presupuesto para 2024 «merece una enmienda a la totalidad», aunque también destacó lo fundamental que el desarrollo de este plan es «para implementar suelo urbanizable para vivienda y suelo industrial».

El Partido Popular no aprobó ninguna de las enmiendas, pero sí calificó gran parte de ellas como «proactivas y de gran utilidad», incluidas las relacionadas con el PGOU. «La dotación inicial del estudio técnico de modificación de este plan estaba en el primer borrador de los presupuestos, pero luego llega la realidad y fue cuando se cayó la previsión en la subida de trabajos y la previsión en la dotación inicial de este plan. Esto no quiere decir que no vayamos a trabajar en ello. Estoy estudiando ya maneras para ver si desde alguna administración salen vías de financiación para modificar estos planes», recalcó Silvia Casas, concejal de Hacienda.