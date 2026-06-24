Alcorisa premia la excelencia académica con dos becas de 500€ para sus estudiantes de Bachillerato y Grado Superior

El Ayuntamiento de Alcorisa convoca la ayuda 'Excelencia Académica 2026'. De nuevo el consistorio pone en marcha esta iniciativa que premia el esfuerzo y dedicación de los estudiantes del municipio que hayan finalizado en el curso 2025-2026 Bachillerato o ciclo formativo de Grado Superior con una nota media de, al menos, 9 puntos.

El importe total de la subvención asciende a los 1.000 euros que se reparten en dos premios de 500 euros para el mejor expediente de Bachillerato y Grado superior. Los interesados en solicitar esta ayuda, tienen de tiempo para presentar la documentación necesaria hasta el 31 de julio.

Requisitos

Para poder acceder a la ayuda es imprescindible estar empadronado en Alcorisa durante, al menos, los tres últimos años. Además, el aspirante no deberá ser titulado de algún grado universitario, máster, doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto, diplomado, maestro o ingeniero o arquitecto técnico, o estar en condiciones de obtener cualquiera de ellos.

También es requisito imprescindible haber cursado la ESO en el IES Damián Forment y los estudios de

Bachillerato o Ciclo formativo Grado Superior en el IES Damián Forment u otros centros correspondientes a Alcorisa. Es decir, IES Pablo Serrano de Andorra o IES Bajo Aragón de Alcañiz.