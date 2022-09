Alcorisa presenta sus fiestas a lo grande con los Gigantes y Cabezudos como pregoneros

Noche «muy esperada» e ilusionante para Alcorisa, que presentó este sábado sus fiestas mayores y a los Representantes de la Juventud y la Infancia, protagonistas de la noche. Lo hizo a lo grande, ante más de mil personas y con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos como pregoneros. Su participación activa en el municipio durante tantos años, su fomento de los gigantes y cabezudos, su constante ampliación de bailes e incorporación de nuevos miembros que continúen la tradición la ha convertido en una de las asociaciones más involucradas en el mundo cultural y festivo del pueblo.

«Los gigantes son sinónimo de fiesta y ser los pregoneros es muy gratificante. Es un reconocimiento al trabajo que hemos venido desarrollando en nuestros 20 años de historia», destacó su actual presidente, Daniel Martín. Aunque la comparsa se fundó oficialmente como asociación en el 2003, algunos gigantes como los reyes datan de 1940 y existen referencias a ellos desde la década de los años 30. Por aquel entonces eran las peñas del municipio quienes se encargaban de sacarlos en fiestas y días patronales.

En la actualidad, con sus trece gigantes y sus seis cabezudos y en torno a 50 integrantes, la comparsa se encarga de amenizar fiestas allá donde se le solicita con sus bailes, música y coloridos trajes. Es la más numerosa de Aragón, y precisamente por su afán de continuar mejorando, en los últimos años han renovado la vestimenta de tres parejas de gigantes y de todos los cabezudos.

Fueron queridos personajes como el Rey Jesús, la Reina Alejandra, Don Quijote o Dulcinea, entre otros, quienes se encargaron de tomar las riendas del acto del pregón y hacer un pequeño recorrido por la historia de la comparsa, además de realizar sus característicos bailes para el disfrute del público. «En una especie de obra de teatro han sido ellos los que han contado las diferentes vivencias, un pequeño resumen, porque tenemos para escribir un libro. Hemos disfrutado mucho actuando pero también preparándolo», destacó Daniel Martín.

A parte de la actuación los tres presidentes de la historia de la comparsa, –Manuel López, Alejandro Añón y Daniel Martín-, subieron al escenario agradeciendo y compartiendo con el público las vivencias de la comparsa. «Aprovechamos la ocasión con nuestros gigantes como testigos de honor para daros las gracias a todos los que nos acompañáis en cada momento en el que salimos a recorrer las calles. Sin vosotros esta comparsa no tendría sentido», declararon desde el atril. Como no podía ser de otra manera contaron con el acompañamiento de Los Dulzaineros. No faltó el agradecimiento a Manuel Cirujeda por su labor «incansable» en el cuidado de los gigantes.

Momentos antes del pregón y el espectáculo ofrecido por los protagonistas, se llevó a cabo el acto de proclamación y presentación de los Representantes de la Juventud y la Infancia, quienes también tuvieron unas palabras para el público. «Esperamos que estas fiestas sean inolvidables, que nuestras calles y plazas se llenen de alegría, buen ambiente y color», destacaron.

Por su parte, el alcalde de Alcorisa, Miguel Iranzo, recalcó en su intervención que espera que estas sean unas fiestas «muy especiales» gracias a la buena respuesta del público. «Hemos estado más de 1.000 personas, demostrando la constancia y el compromiso de la gente con su pueblo», recalcó. Durante su emotivo discurso destacó el «honor» de representar a Alcorisa y no se olvidó de la labor «incansable» de todos los colectivos esenciales durante la pandemia del covid, así como de los que ya no están.

Por su parte, el concejal de Fiestas, José Luis Guillén, quiso poner en valor la gran cantidad de actos programados para todos los públicos, así como el trabajo de la concejalía junto con la Comisión de Fiestas para hacerlos posibles. «Tenemos que volver a salir a las calles y representar a nuestro pueblo de la mejor manera posible en estos 7 días de fiestas con la alegría que siempre se desprende en Alcorisa», reivindicó.

El acto, presentado por la periodista de la Cadena SER Teruel Concha Hernández, contó con la participación especial de Marisol Aznar. Los fuegos artificiales, que iluminaron el Calvario, pusieron el colofón final a un acto que no se vivía desde 2019. Además, cabe destacar que también la banda de música amenizó la velada.