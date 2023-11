Alcorisa y Torrecilla de Alcañiz denuncian fallos frecuentes en la cobertura móvil de Movistar

Al menos desde principios de año las localidades de Torrecilla de Alcañiz y Alcorisa han estado sufriendo constantes fallos en el servicio de cobertura móvil de Movistar. Una situación que se ha ido agravando en las últimas semanas, ya que ambas localidades denuncian que han llegado a estar hasta cuatro días seguidos sin cobertura sin motivo aparente y son lograr una solución por parte de la compañía. Los dos municipios piden que se restablezca el servicio por el que siguen pagando los vecinos.

En el caso de Torrecilla de Alcañiz, los vecinos han elaborado en torno a 40 quejas formales que en los próximos días se presentarán a través de su alcalde, José Miguel Celma, ante la oficina del consumidor de Alcañiz. Celma denuncia que cuando llegan estos cortes no hay manera de solucionar. «Llamando al 1004 no te solucionan nada y no tenemos ninguna otra forma de ponernos en contacto con la compañía«, asegura el primer edil que, además, añade que después de casi un año todavía no saben a qué se deben este tipo de fallos.

El objetivo es mandar una queja masiva a Movistar y buscar otro operador que se haga cargo de solucionar la actual problemática. «Vamos a buscar otros operadores en el territorio para que puedan venir al pueblo y que todo el mundo se cambie consiguiéndoles el mejor precio y una garantía de que no van a volver a tener estos problemas», explica el alcalde,

Los empresarios de Alcorisa se plantean tomar acciones legales

Situación similar se ha vivido en Alcorisa, allí ha sido la Asociación de Empresarios local la que ha dado la voz de alarma. Su presidente, Daniel Hernández, asegura que supone un gran impedimento para las empresas y añade que en muchas ocasiones limita situaciones tan cotidianas para los empresarios como, por ejemplo, «hacer una transferencia bancaria».

«Diversas empresas se pusieron en contacto con la Asociación Empresarial para ver si podíamos hacer algo al respecto. Hemos hablado con representantes del ámbito de DGA para ver qué podíamos hacer

y no nos han podido ayudar más porque extralimita sus funciones«, explica el presidente, por el momento quieren presentar una reclamación para intentar encontrar una solución. Los empresarios lanzan además un llamamiento para encontrar otros pueblos que sufran los mismos problemas y hacer presión conjunta.

Lo más fácil, según nos dicen, es cambiar de compañía, pero no consideramos que eso sea la solución o, al menos, no solo limitarnos a ello, pues lo que reclamamos es que se dé un servicio como debe ser y que, dado que son conscientes de los cortes, que reembolsen automáticamente la cantidad proporcional de la factura o, de lo contrario, tendremos que dar un paso más en nuestra reclamación», manifiesta Hernández, que asegura que no descartan tomar vías legales.

«Si a lo largo del mes de noviembre vuelve a ocurrir algo similar, procederemos a denunciar a la empresa,

con el amparo de nuestras más de 100 empresas asociadas, recogiendo firmas de particulares

afectados, y les invitaremos a todos ellos a abandonar la compañía«, concluye.