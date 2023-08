La alcorisana Isabel Marco se atreve con el baile en el videoclip de su último single

‘Los días ásperos’ es el nombre del cuarto single publicado por la cantautora bajoaragonesa Isabel Marco. La alcorisana se encuentra inmersa en la promoción del que será su cuarto álbum de estudio y que verá la luz el próximo mes de noviembre. Marco espera poder ofrecer a su público su sonido más habitual unido a «otros aires más eclécticos«.

Por el momento y tan solo dos días tras la publicación del sencillo en las plataformas digitales, la cantautora alcorisana asegura «que las sensaciones son muy buenas». «Las críticas que me llegan son positivas, a la gente le está gustando. Es una de mis canciones favoritas y de momento está teniendo una acogida estupenda y esperamos que continúe así«, añade Marco.

En este caso, ‘Los días ásperos trata’ sobre «la incomprensión y la soledad en el seno familiar«, una realidad con la que, según explica la cantautora, la inmensa mayoría ha podido sentirse identificada. A pesar de la dureza de la letra, Isabel Marco cuenta que «el ritmo machacón» del tema lleva a pensar «en un festival de verano».

Además, la canción llega acompañada de un videoclip dirigido por Titi Muñoz en el que la cantautora se atreve a mostrar una nueva faceta como bailarina, una disciplina nunca antes explorada dentro de su labor de creación artística. «Al principio pensé que me había metido en un berenjenal muy grande y que me había equivocado porque es algo a lo que no estoy acostumbrada», explica Marco. Aun así, reconoce que el proceso ha sido «muy divertido». «La bailarina y coreógrafa Carla Loga me ayudó mucho a la hora de aprender y memorizar la coreografía», añade. Aunque la alcorisana asegura que esta coreografía ha sido una hazaña «puntual», asegura que «si a alguien le apetece bailar y hacer una coreografía de mis canciones yo me apunto».

Conciliar la vida familiar y musical

La peculiaridad del proceso de grabación de este álbum ha sido para Isabel Marco la concentración de los días de grabación para poder pasar el menor tiempo posible separada de su hijo. «Ha sido un año y medio de trabajo, ya que prefiero mover a todos los músicos varias veces al estudio de grabación… Aunque sea mucho más caro, pero prefiero trabajar tres o cuatro días de forma intensa y dejar transcurrir unos meses hasta la siguiente sesión a encerrarme en el estudio durante tres semanas seguidas con sesiones de más de ocho horas al día. Esa opción sería mucho más difícil para compaginar con la maternidad y la crianza de mi hijo«, explica Marco.

«El disco se ha ido haciendo de forma distinta, las sensaciones son diferentes, pero la emoción y la intensidad está ahí«, añade la cantautora. «He podido dedicarme a tiempo completo a mi hijo sin faltar tanto tiempo en casa, que lo hubiéramos notado mucho tanto él como yo, y dedicándole el tiempo que se merecen a las canciones«, concluye Marco.

Conciertos en acústico en toda la comunidad

Durante las próximas semanas, la cantautora estará ofreciendo conciertos en acústico por todo el territorio aragonés. El 6 de agosto estará en Riodeva (Teruel) y en Huesca, a mediados de mes pasará por Luna (Huesca) y Binéfar (Huesca) y algunos conciertos más en acústico en Asturias y Cantabria. Será el 8 de septiembre cuando la cantautora aterrice en la zona con un concierto en Alcañiz.