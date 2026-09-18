Vox ficha al histórico líder del PAR Ramón Millán: «Vamos a dar la sorpresa. Tengo legitimidad para usar mis contactos y hacer listas»

Vox arranca los primeros compases del curso político con un fichaje estrella: Ramón Millán, uno de los rostros más conocidos del PAR durante la época de Arturo Aliaga. 22 años en la alcaldía de Castellote y cargos de relevancia como la presidencia de la Diputación de Teruel entre 2015 y 2019 y de la Comarca del Maestrazgo en 2010 abalan a Millán como el candidato perfecto para elaborar las listas electorales de cara a las próximas elecciones de 2027. El objetivo de Vox está claro, llegar a tener representación en el máximo número de Ayuntamientos turolenses, para ello hace falta elaborar 236 listas, una por cada municipio. El fichaje por parte de Vox se entiende como una declaración de intenciones y marca el inicio de una batalla en la que los partidos se enfrentarán por atraer -y en muchos casos retener- a sus candidatos a las alcaldías.

El propio Millán confirma en declaraciones para La COMARCA que afronta esta vuelta a la política con ganas y con la seguridad de que «Vox va a dar la sorpresa en la provincia de Teruel». «Yo mismo he sorprendido con la cantidad de candidaturas que vamos a tener en Teruel», apunta, pero rechaza hablar de cifras concretas. La explicación es, a su juicio, «que se está perdiendo el miedo que nos han querido vender hacia la derecha». «Mucha gente se está dando cuenta de que hay que buscar una alternativa», añade y sostiene que su aportación incluye «la experiencia, la agenda y no contar mentiras». Millán confirma que hay «mucha gente del PAR que se está viniendo a Vox». «Y alguno del PP también», apostilla.

El animo de cara a los próximos comicios está muy alto entre las filas de Nolasco. Millán confia en que los buenos resultado en las últimas autonómicas -un 20,34%, 13.633 votos y tres escaños en el parlamento- se repitan de cara a las próximas municipales. La estrategia pasa por buscar a candidatos reconocibles para los pueblos pequeños. «Sabemos que en los pueblos ves a la persona y sabes si se va a dejar los dientes o no. Si tenemos la suerte de tener candidatos que tengan ganas tendremos concejales y tendremos alcaldes», augura

Un cambio relativo

El que fuera una de las voces más críticas con la directiva del partido durante la última etapa de Arturo Aliaga vuelve ahora a formar parte de la vida política de la comunidad autónoma, eso sí, como asesor del Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes. «Del grupo, no del Gobierno, que quede claro», matiza el propio Millán.

Ante el viraje ideológico que supone pasar del PAR a Vox, Millán sostiene que es «relativo». «En el PAR siempre estuvimos, como yo, los que éramos más de derechas y los que eran de centro o incluso de izquierdas», defiende. En su caso apunta que durante sus mandatos los pactos siempre fueron con la derecha. «Era con ellos con quien entendía que me iba a llevar mejor». Añade también que su vuelta a la política se explica como una respuesta a su vocación de servicio. «Tengo ganas y siento que todavía puedo hacer cosas por mi tierra», defiende.

La decisión del cambio de partido llega después de «muchas conversaciones» con Alejandro Nolasco, al que se refiere como «un amigo». «Me gusta lo que hacen y me gustan todos los puntos que firmaron con el PP». A este último acuerdo se refiere como un documento «muy pensado» del que incluso él mismo ha sido partícipe. El objetivo es, según apunta, exprimir su propia «experiencia política» para «apoyar cualquier iniciativa que tenga que ver con Aragón y defender mi tierra con uñas y dientes» y sostiene en este sentido que Vox es actualmente «la única alternativa real».

Un Partido Aragonés que «ya está muerto»

De su pasado político en el PAR, Millán recuerda la salida. Sostiene que «nunca me han echado de nada» y que todas sus salidas han sido por voluntad propia. Igualmente presume de que a todos sus cargos llegó «limpiamente». «Esa es ahora la legitimidad que me permite hacer listas y buscar candidatos; otros no pueden decir lo mismo».

Lamenta que «hay algunos que han llegado, han dejado a la gente sin partido y han arrojado a los alcaldes y los concejales a los pies de los caballos». El que fuera alcalde de Castellote no tiene problemas en confirmar que sus acusaciones señalan directamente a Alberto Izquierdo, actual líder del partido a nivel regional y secretario general durante el Congreso de 2021 en el que se reeligió de manera irregular a Arturo Aliaga. «Me sorprende que todavía tenga gente que le apoye», critica.

Asegura que, si bien Izquierdo también tiene un nuevo cargo como asesor, en su caso en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Aragón, la situación «no es comparable». «Me parece muy egoísta, su caso no es el mismo que el mío porque él sigue siendo el presidente de un partido político. No me sorprende, pero me duele que se use un partido de toda la vida para esto», acusa.

En este sentido, Millán asegura que, si bien la decisión no se ha tomado, «el PAR ya es historia». «Ha ido destruyendo el PAR desde dentro hasta que ha perdido toda la credibilidad. Ahora solo se ha salvado el capitán y los demás se han quedado en el barco», critica. Así, en cuanto a resultados, defiende que la pérdida de votos llegó durante el liderato de Izquierdo.

Un aragonesismo que «ya no existe»

La pérdida de un aragonesismo de centro-derecha que supone poner fin a la historia del PAR no parece preocupar demasiado a Millán. «Siempre he pensado que Aragón es Aragón, pero también somos España y considero que, si al país le va bien, a la comunidad autónoma también. Es probable que de joven fuera más autonomista de lo que soy ahora mismo», añade. Defiende que el sentimiento de defensa de la comunidad como identidad propia «se ha perdido ya en los dos lados». De CHA sostiene que, si bien en las últimas elecciones crecieron «un poco» —la formación pasó de tres a seis escaños y registró el segundo mejor resultado de su historia—, la tendencia es la misma que la del PAR: «hacia la desaparición».

«La política no es como cuando yo empecé, se trabaja a nivel nacional y para mí eso no es malo. Yo siempre he defendido el ser aragoneses, pero creciendo dentro de España y lo seguiré haciendo», concluye.