Alejo Galve: «Tengo ilusión y ganas de trabajar en el ámbito político»

¿Cómo asume este nuevo cargo, ahora político?

Con mucha ilusión y ganas de trabajar en el ámbito político para que Andorra no pierda población, que las personas puedan seguir viviendo en el municipio y no se vean obligados a marcharse por la falta de empleo. La situación está muy complicada con el cierre de la Central Térmica y, por el momento, pocas alternativas.

Es un gran conocedor de los problemas de empleo en Andorra por tu condición de presidente del Comité de Empresa de la Central y secretario de UGT en Teruel, ¿Le puede ayudar esto a su trabajo como edil?

Sí, me ha tocado vivir desde el principio todo el cierre de la Central, ya que llevo 36 años trabajando allí para Endesa. Ahora lo que toca es centrarnos y estar vigilantes en el desmantelamiento y el proyecto de hidrógeno verde que prevé Endesa. Además de trabajar para que se confirmen otros proyectos. Es importante destacar que nos preocupaba que Endesa se marchara y dejara de ingresar todo el dinero que ingresa en Andorra y que permite mantener los servicios. Esto se ha conseguido mantener.

Se ha cuestionado estas últimas semanas el mantenimiento de la chimenea y los grupos de la Central. Teruel Existe realizó una rueda de prensa para defender que no se proceda a su destrucción, ¿Cuál es su postura?

A los que hemos visto nacer la Central, nos gusta ver la chimenea desde Lécera y pensar que ya estás cerca de casa. Pero todo el mundo sabía que esto tenía un principio y un fin. Ya se construyó con una fecha de caducidad. Ahora tenemos un proyecto encima de la mesa para crear empleo ligado a su desmantelamiento. Además hay otras cuestiones, ¿quién se hace cargo del mantenimiento?, ¿qué puestos de trabajo se pueden crear haciendo un museo? Como ejemplo te puedo decir que en Escucha hay un museo espectacular que en 2019 visitaron 21.000 personas. Pero allí no abren más restaurantes ni tiendas ni servicio. Al revés, cada vez hay menos gente. Pienso que Teruel Existe ha hecho propaganda electoral y, antes de hacer eso, hay que hablar con el Ayuntamiento y con la gente de Andorra.

¿Qué le animó a formar parte de la candidatura del PSOE para Andorra en su día?

Ahora va a ser concejal del PSOE pero formó parte de la candidatura de CHA, tanto en el ayuntamiento como en el Congreso.

En 2015 formé parte de la candidatura al Congreso por la provincia de Teruel de la coalición ‘Unidad Popular’, que formaron CHA e IU. También estuve en la candidatura de CHA en las elecciones municipales de 2015. Lo hice porque creí en un proyecto que había que, bajo mis perspectivas, no se cumplió. Y entonces regresé al PSOE.

¿Ahora es militante?

Empecé en Juventudes Socialistas con 16 años; me di de baja para entrar en CHA esa temporada pero, cuando su proyecto no cumplió mis expectativas, como te he dicho, decidí volver a casa por Navidad.