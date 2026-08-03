Alertan de los bajos precios del melocotón amarillo, que adelanta su campaña por las altas temperaturas

La campaña del melocotón amarillo avanza con precios de mercado más bajos y elevados costes de producción. Las variedades van adelantadas más de 15 días respecto a otros años debido a las altas temperaturas, lo que se traduce en calibres y precios más bajos por el estrés térmico que sufren los frutos. Agricultores y el sindicato UAGA -COAG advierten que en algunos casos pueden llegar a gastar más dinero en recoger, clasificar y vender la fruta que lo que reciben por la venta, especialmente, cuando se trata de zumos (el melocotón destinado al destrío).

En el caso de la cooperativa La Calandina, señalan que el zumo habitualmente se pagaba en torno a los doce céntimos por kilo y en esta campaña ha llegado a situarse a los tres céntimos. Además, como la mayoría de la fruta presenta un calibre más pequeño, se traduce en mucha presión en los mercados, que hace que el precio descienda. "Los calibres grandes consiguen defenderse mejor en el mercado, pero son menos abundantes durante esta campaña", matiza Antonio Cerdán, gerente de la cooperativa La Calandina.

Desde la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, UAGA, sitúan el precio de referencia del melocotón amarillo para zumo en unos ocho céntimos por kilo. En el melocotón amarillo para industria/conserva los precios rondan 22-24 céntimos/kg y en el caso del melocotón amarillo en fresco y de la nectarina temprana no han alcanzado los 50 céntimos/kg.

Las cifras continúan estando muy alejadas de los costes de producción, de hecho, calculan que el melocotón embolsado de Calanda necesita alcanzar entre 90 céntimos y un euro por kilo en palot para evitar que el productor pierda dinero. "Es una situación que genera de mucho miedo y de mucho desánimo por parte de muchos agricultores, principalmente de los que tienen mucha producción de cereza, tardía y de melocotón amarillo", ha defendido Óscar Moret, representante de UAGA.

Medidas a aplicar

Desde UAGA - COAG insisten en que la concienciación y la transparencia en la cadena de distribución deberían ser las primeras medidas a aplicar para trata de combatir estas prácticas comerciales. También defienden analizar los diferentes eslabones de la cadena productiva y poner en común las cifras para localizar irregularidades. "Queremos saber quién lo hace bien, quién lo hace mal y que cualquier agricultor tenga la información encima de la mesa", ha señalado Moret.

«Lo único que podemos hacer es intentar no enviar más fruta de la que se puede consumir en los mercados de destino y regular, en la medida de lo posible, la producción. Sin embargo, seguimos estando en manos de quienes nos compran el melocotón", explica por su parte Antonio Cerdán, gerente de la sociedad.

Cabe recalcar, que no es la primera campaña que los agricultores están haciendo frente a los precios bajos del mercado. En 2025 la venta del melocotón amarillo presentó una caída a final de la campaña a pesar de su calidad. La del año pasado fue la primera que la Denominación de Origen Protegida contó con dos nuevas variedades que ayudaron a alargar la campaña y rellenar huecos.