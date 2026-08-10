Alerta sanitaria: Retiran un modelo de gafas del eclipse con más de 7.500 ventas en el Bajo Aragón Histórico, Cuencas Mineras y Albarracín 

El Gobierno de España ha retirado del mercado hasta cinco modelos de gafas para observar el eclipse, entre ellas, la marca Lionstar modelo: LSP1, de la que se han vendido más de 7.500 unidades por todo el Bajo Aragón Histórico. En total y en toda España, se han repartido más de 8 millones. Las gafas cumplen con el certificado CE y el ISO 12312-2: 2015, pero presentan una «transmitancia» inferior a la mínima permitida, lo que significa que el eclipse se observará más oscuro. Por eso puede llevar a algunos usuarios a pensar que las gafas no funcionan correctamente y, por ello, sentirse tentados a quitárselas para localizar mejor el Sol. Sin embargo, hacerlo, aunque solo sea durante unos segundos, puede exponer la retina a la radiación solar directa.

Más en concreto, los modelos restringidos han sido ORRO con modelo: 037-R, OPTICALIA con referencia: GP0247, ECP EYE PROFFESIONAL y la marca PELISPAN. El uso de estas gafas no implica ningún riesgo para la salud visual de los usuarios, pero ya no se podrán adquirir en ningún punto de venta.

Desde Óptica Bajo Aragón, distribuidora de más de 7.500 unidades en la provincia, insisten en que la medida responde a un ejercicio de precaución y responsabilidad, siguiendo las indicaciones de las administraciones competentes. El gerente, Óscar Pérez, recuerda que pueden seguir utilizándose, siguiendo las instrucciones de seguridad como no retirarlas hasta la fase de oscuridad total del eclipse.

Óptica Bajo Aragón avisa de la retirada en la provincia

De hecho, Óptica Bajo Aragón ha sido la única en avisar a la población de la retirada de las gafas. «Los clientes pueden venir a nuestras ópticas y devolver las gafas. Sin ningún problema les abonaremos el importe íntegro. Es una situación que no esperábamos, pero estamos aquí para ponerle solución", explica Óscar Pérez, gerente de Óptica Bajo Aragón.

Además de a particulares, el establecimiento también había distribuido las Lionstar a diferentes entidades y organismos como el Centro Comercial Alcañiz deTiendas, la Asociación de Empresarios del Matarraña, la Empresarial de Andorra Sierra de Arcos, la Comarcal de Empresarios de Cuencas Mineras y la de Turismo Sierra de Albarracín.

Las gafas que sustituyen al modelo retirado

Por otro lado, se han repartido en el territorio gafas de otros modelos por parte de Caja Rural de Teruel, Diputación Provincial de Teruel (DPT) y Ayuntamiento de Alcañiz que no están afectadas por la orden del Gobierno Central.

Especificaciones del modelo apto para el eclipse del 12 de agosto./ S.P.

Cada una de estas entidades distribuyó un modelo diferente, identificado por su diseño: Las verdes de la Caja Rural de Teruel fueron fabricadas por Mkto CatalImportaciones S-L, las rojas de la DPT fueron distribuidas por la empresa aitex y finalmente, las azules del Ayuntamiento de Alcañiz, fueron repartidas por la fundación Gordon and Betty MOORE Foundation.

Todas ellas incorporan el marcado CE y la referencia a la norma UNE-EN ISO 12312-2:2015, exigida para las gafas destinadas a la observación directa del Sol.

Ante cualquier duda sobre el modelo de gafas adquirido, los expertos recomiendan no usarlas hasta verificar si están recogidas en alguna alerta sanitaria. «Los usuarios pueden comprobar la marca y el modelo impresos en la montura o en el embalaje y contrastarlos con las notificaciones publicadas por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030», relata Pérez. En caso de no localizar esta información o tener dudas sobre su procedencia, se puede acudir al establecimiento donde fueron adquiridas para confirmar su estado.

Como comprobar si tus gafas están afectadas

Ante las dudas generadas por la retirada de varios modelos, los usuarios pueden comprobar fácilmente si sus gafas aparecen en la Red de Alertas de Productos No Alimentarios (RAPNA) del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Los usuarios pueden comprobar de forma sencilla si las suyas aparecen en alguna alerta oficial. Para ello, basta con seguir este paso a paso:

Revisa la propia gafa o su embalaje y localiza la marca, el modelo y, si aparece, el número de lote.

Busca la marca o el modelo de tus gafas entre las alertas publicadas.

Comprueba que los datos coincidan exactamente, especialmente el modelo y el lote, ya que una misma marca puede comercializar distintos productos.

Si tus gafas aparecen en la alerta, no las utilices y contacta con el establecimiento o entidad que te las entregó para conocer el procedimiento de devolución o retirada.