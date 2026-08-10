Miradores, gastronomía y DJs: Estos son los mejores planes para ver el eclipse en el Bajo Aragón Histórico

El Bajo Aragón Histórico se prepara para vivir el eclipse total de Sol con una amplia programación que combinará astronomía, música, gastronomía y divulgación en distintos puntos de la provincia. Localidades de las comarcas como el Bajo Aragón, Matarraña y Andorra-Sierra de Arcos han organizado actividades especiales para aprovechar unas condiciones privilegiadas de observación y convertir este fenómeno excepcional en toda una experiencia turística.

Los Olmos estrenará su nuevo Parque Estelar con una jornada promovida por el Ministerio para la Transición Ecológica, mientras que La Fresneda, Valderrobres, Estercuel y Oliete también desplegarán propuestas que van desde conciertos y sesiones divulgativas hasta observaciones guiadas, gastronomía y actividades de astroturismo. Los ayuntamientos y organizadores insisten además en la importancia de planificar los desplazamientos y observar el eclipse siempre con las medidas de protección adecuadas.

Bajo Aragón

Alcañiz es una de las localidades con mayor despliege para ver el eclipse, y ofrece dos puntos para ello. El Cabezo del Cuervo ofrece una de las mejores vistas panóramicas de toda la ciudad, en la que se puede ver la zona de la Iglesia, el Castillo, el casco urbano y todo lo que lo rodea. Por ello, el Ayuntamiento ha habilitado la parte alta para su obvservación. Se cortará el tráfico en la zona baja de acceso, aproximandamente en la zona del concesionario Renault, al final de la Avenida Maestrazgo, y habrá que continuar a pie hasta la parte habilitada. El consistorio distribuirá gafas de protección a aquellos que no tengan, y contarán con personal de Turismo para orientar a los asistentes. Es gratuito, pero hay que realizar una inscripción previa a través de la página web del Ayuntamiento.

Vistas panorámicas de Alcañiz desde el Cabezo del Cuervo./ WIKILOG

El segundo es Motorland, Punto Oficial de Observación gestionado por el Gobierno de Aragón (POGA) del Bajo Aragón Histórico. El control de accesos se realizará únicamente para vehículos, y el espacio contará con baños químicos, servicios de seguridad, bomberos y sanitarios, una pequeña zona de restauración y una carpa para eventos. La entrada es de 10 euros y se puede adquirir en la página web de Turismo de Aragón hasta el mismo día del eclipse.

En Valdealgorfa habrá actividades relacionadas con este evento astronómico durante toda la semana como charlas y rutas por el casco urbanos y senderos. Las actividades previas serán totalmente gratuitas. El día del eclipse se realizará una Observación Oficial en el Circuito Faico. El acceso será peatonal por el Pozo de la Cadena, salvo vehículos autorizados; habrá transporte para personas con movilidad reducida. A las 22.00, al finalizar la observación, habrá una macrofiesta de celebración en el campo de fútbol, en la que habrá una actuación del grupo WAKANDA y los DJs Kevin Manero y Jordi Sanz llenarán la fiesta de música hasta las 05.00. Se podrán adquirir entradas en la web del Ayuntamiento por 30 euros que incluyen acceso a la Macrofiesta desde las 21.30, gafas de protección y camiseta conmemorativa. Para los que deseen acudir únicamente al recinto por la noche, podrán comprar entradas en taquilla por 15 euros a partir de la 01.00.

Los Olmos estrena su Parque Estelar por todo lo alto gracias a este evento astronómico. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha organizado una jornada en este nuevo espacio, combinando ciencia con cultura y ocio. Repartirán gafas junto con folletos informativos que explicarán el eclipse y el potencial del parque. La cita se complementará con un concierto del grupo aragonés 'Los Reblandecidos'.

Primeras imágenes del Parque Estelar de Los Olmos / Instituto para la Transición Justa

Matarraña

La Fresneda señala su ermita de Santa Bárbara como una "terraza" privilegiada para ver el eclipse; un lugar ideal dado sus cielos despejados, aire limpio y una muy baja contaminación lumínica. Han anunciado una serie de advertencias y consejos para ver el eclipse en la localidad, ya que La Fresneda tiene carreteras en muchos casos estrechas y no están preparadas para un tráfico muy intenso. Recomiendan planear con antelación la visita, llevar suficiente agua y comida, y seguir las indicaciónes sobre el aparcamiento y organización del tráfico. El que lo desee puede adquirir una camiseta oficial para el eclipse en La Fresneda, que se pueden comprar en la Oficina de Turismo por 15 euros.

Vistas del paisaje desde el mirado de la ermita de Santa Bárbara, La Fresneda. / Tripadvisor

Para disfrutar de este momento único, el Ayuntamiento de Valderrobres ha organizado un tardeo en la Plaza de Toros de 18.00 a 23.00. Dj Balay pondrá música durante toda la velada; además, habrá foodtrucks y barras, y desde ahí se podrá observar el eclipse. Se entregarán gafas para ver el eclipse en el acceso con la propia entrada, que cuesta 3 euros y se puede adquirir de forma presencial en la Oficina de Turismo Municipal u online.

Andorra - Sierra de Arcos

El Monasterio de Santa María del Olivar en Estercuel se ha consolidado como uno de los centros neurálgicos de astroturismo en Teruel. Es el lugar idóneo para el observar el eclipse, por ello, han diseñado un programa para toda la jornada. A las 10.00, realizarán una sesión explicativa de cómo observar y fotografiar el eclipse de forma segura. A partir de las 17.00 abriran el recinto de observación, en las colinas del exterior del monasterio. Al finalizar, servirán una cena fría en sus instalaciones, y a las 22.00, se aprovechará la baja contaminación lumínica para observar la lluvia de estrellas de las Perseidas bajo el cielo nocturno. El precio de la experiencia es de 75 euros y se pueden comprar las entradas a través de su página web. Además, es uno de los lugares en los que más tiempo se podrá ver el eclipse, teniendo una duración de 1 minuto y 40 segundos.

Una de las fotografías nocturnas de Ramón a la espera de las constelaciones en el Olivar de Estercuel. / Ramón Gasión

Oliete ofrece una Experiencia Eclipse con actividades en los días previos como catas de AOVE y visitas guiadas a lugares de interés, a las que hay que acceder comprando entradas con diferentes precios según los días planeados. Para el día del evento proponen un Vermú del Eclipse de 12.00 a 14.30, un encuentro popular con aperitivos, picoteo local, bebidas y sorteo de productos, todo ello con un coste de 18 euros. Después, se hará una observación conjunta. Además, en el bar Piscinas ofrecerán un menú especial inspirado en las tres fases del eclipse, donde cada plato representa un momento de este acontecimiento irrepetible. Tendrá un precio de 40 euros y hay que acudir con reserva, que se puede hacer llamando al 620 611 010. Esta también incluye entrada a la piscina durante todo el día, visita guiada al Centro de Interpretación Íberos de Oliete y gafas homologadas.