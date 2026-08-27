Álex Márquez brilla en un Pit Lane Walk que se queda a la espera de Marc

«Marc, si me firmas me lo tatúo». Con esta frase podría definirse la afición de los fans de MotoGP, aquellos que dan todo por sus ídolos. Y así se volvió a demostrar en el Pit Lane Walk, el primer gran acto que este jueves dio inicio a la actividad en el circuito de Motorland, y donde pudieron verse todo tipo de declaraciones de afecto hacia los pilotos.

«Hemos hecho 10 horas de coche para llegar hasta aquí», contaban algunos de los presentes, pero lo cierto es que mereció la pena para gran parte de ellos, incluso tras horas esperando bajo el sol. La estrella de la tarde, sin duda, fue Álex Márquez, piloto que firmó hasta abanicos y cuya presencia sirvió para contrarrestar la presencia de varios aficionados. Y es que el gran ídolo y hermano de este, Marc Márquez, no salió finalmente a saludar a quienes se acercaron para desearle suerte en su circuito talismán.

Los fans pudieron ver de cerca a los pilotos / C.O. / Motorland

Ya antes del inicio oficial del evento, pactado a las 16.30, a lo lejos se podían ver largas filas de aficionados esperando para entrar al recinto y poder escoger el sitio más cercano a la valla que les separaría de sus ídolos. Y pocos minutos después, cuando se dio la señal, fueron muchos los que salieron corriendo para asegurar ser los primeros en llegar.

Una vez instalados, muchos descolgaron banderas, algunas de creación propia, y también carteles en los que podían leerse frases como: «Venir a veros correr es mi regalo de comunión». También destacó la presencia de fans franceses con la bandera de su país, y, como siempre, la gran cantidad de niños presentes, todos ellos bien preparados con gorras y todo tipo de accesorios.

A diferencia de otros años, esta vez no se hubo ninguna ‘atracción’ que pudiera hacer la espera más amena. Por ejemplo, el año anterior así ocurrió con unos dinosaurios que se iban paseando entre el público. En cambio, los minutos parecían pasar más lentos, y como mucho, el público se sobresaltaba y animaba con el ruido de alguna de las motos que los equipos de los pilotos hacían rugir de vez en cuando.

Los carteles llenaban las vallas que separaban a los fans de los pilotos / C.O. / Motorland

Hubo que esperar bastante para ver en persona a alguno de los pocos protagonistas que salieron. El primer piloto español en aparecer fue Pedro Acosta, a quien le recibió una gran marea de fans llegados desde Murcia. Entre ellos, una aficionada que le regaló un collar con sus iniciales. «¡Qué pasada!», dijo Acosta. El joven piloto se tomó fotografías y firmó todo lo que se le puso por delante: libretas, cascos...hasta móviles. Y cuando se lo indicaron, se despidió entre gritos de alegría.

Tras él, hubo que esperar algunos minutos para recibir a uno de los grandes esperados. El más pequeño de los hermanos Márquez salió a escena entre aplausos y vítores, sobre todo de los más pequeños, quienes enloquecieron por conseguir captar su atención. Con paciencia y muy buena disposición, intentó atender a la gran cantidad de aficionados que para entonces llevaban más de una hora esperando bajo el sol. Firmó abanicos, incluso bromeó agitando alguno mientras decía «¡vaya calor, eh!».

Instantes del Pit Lane Walk, donde los pilotos volvieron a encontrarse con los aficionados / C.O. / Motorland

El piloto incluso provocó lágrimas de emoción entre algunos de los presentes, entre ellos la chica que llevaba una hoja en la que podía leerse: «Marc, si me firmas me lo tatúo». Y poco después, las mismas lágrimas se enredaron con la tristeza verdadera de quedarse sin ver al hermano mayor de los Márquez. Pasadas las 18.00, hora final del Pit Lane Walk, su equipo recogió poco a poco y recogió su moto mientras el público gritaba para mostrar su pena. Ahora, solo queda esperar a este fin de semana para poder volverle a ver, aunque sea a lo lejos, desde una grada o la pantalla de televisión.

Álex Rins recibió a los pequeños diseñadores de Castelserás

Álex Rins recibió a los pequeños diseñadores del casco que usará en el Gran Premio Michelin de Aragón. El piloto con descendencia bajoaragonesa conoció a Alexandra, Ander, Julio y Mara; los cuatro ganadores del concurso de diseñar el casco del piloto de Yamaha. Procedentes del Colegio Rural Agrupado del Mezquín de Castelserás, los jóvenes diseñadores fueron recibidos por Álex a las puertas de su box donde pudieron ver de cerca la M1 del 42, una experiencia única que jamás olvidarán.

Álex Rins junto a los pequeños diseñadores de Castelserás / Motorland