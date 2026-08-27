Los pilotos de todas las categorías de MotoGP ya han llegado a la ciudad de Alcañiz para vivir el Gran Premio Michelín de Aragón. Algunos como Adrián Huertas, piloto de Moto 2, ya visitaron la capital bajo aragonesa este miércoles por la noche, cuando cenó en el conocido bar Rokelin en la plaza de España. El piloto madrileño ha repetido su visita a la ciudad esta mañana para comprar en la pastelería local Llombart.

Otros pilotos han decidido centrar sus esfuerzos en recorrer el circuito en vez de visitar Alcañiz. Marc Marquez ha salido a rodar sobre el trazado alcañizano con su bicicleta, mientras que su pareja, Gemma Pinto, le apoyaba recorriendo el circuito a pie.

También sobre la bicicleta se han dejado ver Raúl Fernández, Collin Veijer, piloto de Moto 2 o Marcos Ramírez, piloto también de Moto 2. Este último, además, ha decidido rodar también por las carreteras alcañizanas.

Las bicis no han sido las únicas protagonistas del día. Algunos de los corredores también han decidido recorrer Motorland a pie. El turco de la categoría reina, Toprak Razgatlioglu, ha salido a primera hora de la mañana a correr sin camiseta. Otros pilotos que han hecho lo propio han sido Senna Agius, o el indonesio Veda Patrama.

Además del deporte, también ha habido tiempo para el humor. Raúl Fernandez ha llegado esta mañana al circuito vistiendo una camiseta del programa la Dazoneta cumpliendo un reto que tenía con los presentadores por ganar una carrera este año, lo cual consiguió en Silverstone.

Por su parte el equipo de Red Bull Ajo de Moto 2 y 3 ha pasado una buena mañana grabando Tik Toks con pilotos como José Antonio Rueda o Brian Uriarte. Ellos tampoco han sido los únicos en grabar vídeos, ya que los corredores de Ktm, Pedro Acosta y Sergio García han grabado varios retos junto a la presentadora de DAZN Amanda Gala.