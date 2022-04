Aliaga confirma que el despacho del gerente de Motorland costó 60.500€ y que Abad fraccionó las obras para evitar la limitación de gasto

La reordenación de las oficinas del área de organización y el nuevo despacho del gerente de Motorland, Santiago Abad, ha tenido un coste total de 60.500 euros, 15.000 euros más que el importe confirmado hasta el momento. Además, el gerente ordenó estos trabajos sin informar al Consejo de Administración y fraccionando las contrataciones para evitar la limitación de gasto de un máximo de 25.000 euros que tiene. Así lo ha confirmado este miércoles en las Cortes de Aragón el presidente de Motorland, y vicepresidente autonómico, Arturo Aliaga.

Aliaga ha respondido a una pregunta registrada por Ciudadanos tras conocer a través del periódico La COMARCA que la gerencia había ordenado reordenar el espacio de oficinas y dotarlo de un nuevo despacho con mejores prestaciones, incluidas una ducha, un office y mobiliario de altas prestaciones en el espacio en el que hasta ahora trabajaba el speaker. Aliaga ha insistido en varias ocasiones en que el Consejo de Administración de Motorland que preside no era conocedor de estas obras y ha remarcado que Abad troceó los contratos de una empresa «con pérdidas». «El gerente tiene una limitación de 25.000 euros y los despachos han costado 50.043,20 más IVA (60.552 €) y aquí hay obra por 1.800 euros la memoria valorada, otras por 16.000 que al final son 24.000 euros, 12.000 euros de mobiliario, tomas de electricidad por 4.000 euros… para los que gestionamos empresas y Motorland es una sociedad pública con pérdidas… estas cosas al menos hay que comunicarlas al Consejo de Administración», ha afirmado el vicepresidente del Gobierno de Aragón.

El presidente de Motorland también ha confirmado que la celebración Consejo de Administración que anunció hace dos semanas para para investigar la ampliación y reubicación del despacho del gerente aún no tiene fecha puesto que no tendrá lugar hasta que no sepa cuándo firmará con Dorna la renovación por cinco años del Gran Premio de Aragón, el otro asunto a tratar en esta reunión.

Dos cuestiones que ha preguntado a Aliaga la portavoz de Ciudadanos en materia de Industria, Jara Bernués, no ha respondido el vicepresidente de DGA, cuál es el futuro del director gerente de Motorland y qué consecuencias han tenido las obras. «Quizá se ha hecho una reorganización de las oficinas pasando a ser un open office y con salas de reuniones como en otros parques tecnológicos se han acometido inversiones para colocar pantallas y sistemas para videoconferencias pero no se ha efectuado de la manera adecuada. Nos gustaría saber su opinión y la situación real de Motorland, el futuro que dirime para el director gerente y las consecuencias que ha tenido la publicación de la información”, ha manifestado la diputada de Ciudadanos.

La portavoz del Cs en materia de Industria también ha incidido en que todas las contrataciones de las obras, pese a no pasar por el Consejo de Administración de Motorland, sí pasaron el filtro de la administración y no hicieron saltar las alarmas. «Existen las solicitudes de compra, los informes de contratación, las memorias descriptivas y las memorias valoradas, firmadas y selladas por todos sus técnicos», ha apuntado Bernués, quien también ha amagado con que «el PSOE de Alcañiz» tiene «interés en que le pongan palos en las ruedas a Motorland.