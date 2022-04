Arturo Aliaga convocará al consejo de Motorland tras la polémica por el nuevo despacho del gerente en el circuito

El vicepresidente del Gobierno de Aragón y Presidente de Motorland Aragón, Arturo Aliaga, convocará al Consejo de Administración de Motorland para investigar la ampliación y reubicación del despacho del gerente, Santiago Abad, así como otras obras en las oficinas. Así lo ha afirmado el propio Aliaga, quien ha reconocido el malestar del consejo de Motorland tras conocer a través del periódico La COMARCA que la gerencia había gastado 44.500 euros en reordenar el espacio de oficinas y dotarlo de un nuevo despacho con mejores prestaciones, incluidas una ducha, un office y mobiliario altas prestaciones.

El despacho se ubica en la zona diseñada por el ingeniero Herman Tilke para la cabina del speaker y los comentaristas, que han sido trasladados junto a la fotocopiadora. La nueva ubicación fue ya estrenada este fin de semana en el mundial de superbikes. El vicepresidente Aliaga reconoció que el consejo “no conocía algunas de las actuaciones” del director gerente y fue un paso más allá durante la visita que llevó a cabo ayer en Valderrobres a Grupo Arcoiris y a la comarca del Matarraña y, pese a no confirmar el cese del gerente de Motorland, tampoco desmintió los rumores que en los últimos días cobran fuerza respecto al futuro de Santiago Abad. «Existe un cierto malestar con este hecho y vamos a convocar un consejo de administración para evaluar esta cuestión. No conocíamos algunos de los detalles. El rumor es la antesala de la noticia, pero tenemos antes que valorar lo sucedido», afirmó Aliaga respecto al futuro del gerente.

Aliaga ha recordado que el consejo de administración debe de ser conocedor de todas las actuaciones que se lleven a cabo en Motorland. “Convocaremos este consejo y tomaremos una decisión. Tiene que quedar clara la voluntad de que va a haber un Gran Premio en 2022”, añadió. El vicepresidente ha reprochado además a Diputación de Teruel y Ayuntamiento de Alcañiz no haber participado en la ampliación de capital después de que en los últimos años se haya pasado de que las aludidas administraciones controlen el 40% de Motorland, cuando se inauguró el circuito -el 20% cada institución-, a tan solo un 4%. “No he visto ruedas de prensa invitando a la gente a acudir a Motorland. Lo que no puede ser es que si hacemos una ampliación de capital y Ayuntamiento y Diputación no planteen eso en sus foros, estamos hablando de un campeonato mundial que nos disputamos muchos países”, ha añadido Aliaga.