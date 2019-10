Aliaga: «Ecclestone me dijo que la F1 en Motorland es ‘impossible'»

Sobre la posibilidad de que Motorland celebre Fórmula 1 como se planteó este mismo lunes en Alcañiz preguntó en la comisión de Industria de la Cotes este jueves el diputado del PP y concejal, Juan Carlos Gracia Suso. «Impossible» respondió el consejero Arturo Aliaga, según dijo la respuesta que obtuvo del mismo Bernie Ecclestone. «Tuve el placer de almorzar con él en Londres poniendo esta cuestión sobre la mesa y me dijo que ‘impossible’», explicó. «Muchos factores, pero los pilotos de F1 no van en los camiones como van los de Moto GP, así que, infraestructuras aeroportuarias». Se suman las carreteras. «Cuando negociábamos los primeros contratos de Moto GP fuimos en helicóptero porque si lo llevamos en coche desde Alcañiz igual no lo cerramos», dijo antes de reiterar su «apoyo a Moto GP» pero «tendrá que rotar, así lo presionan los fabricantes, por eso se propone la rotación».

Aliaga defiende la gestión de DGA en las cuencas mineras con la Térmica

El presente y futuro de las cuencas mineras centraron la comisión de Industria de ayer en las Cortes de Aragón. El consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, y vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, compareció este jueves a petición del PP para dar las líneas generales de su departamento en la presente legislatura. Aliaga destacó la «privilegiada situación geoestratégica» de la comunidad autónoma que puede conducirla a ser «autosuficiente en materia de energía». Incidió en la importancia de seguir en esta línea, así como en la movilidad con el coche eléctrico entre otras cosas. Explicó el Plan Miner, una cuestión planteada por los populares, haciendo referencia de nuevo a su anterior comparecencia donde lo «detalló». Reparó en los proyectos que «no se ven», como por ejemplo, el gasoducto de las cuencas mineras que hace que empresas como Casting Ros sigan en el territorio. «Quitemos el Plan Miner y veremos qué queda», invitó a reflexionar.



El portavoz del PP, Sebastián Contín, siguió con las cuestiones. Entre ellas, el futuro del plan de Transición Energética «que no llega». «No sé si entre bambalinas la ministra le explicó algo más que lo que vino a decir en su última visita», dijo. En este sentido Aliaga aseguró que «esté quién esté en el gobierno se firmará». También se refirió al trabajo que se está realizando por dotar a la zona de nuevas empresas, como por ejemplo, los proyectos de fertilizantes en Ariño, la planta de pellets en Andorra o la fabricación de gres en Alcorisa.



Contín definió la situación como «la catástrofe que planea sobre Andorra y las Cuencas Mineras» y, sobre todo, ante «la ausencia de un plan para las familias que se van a quedar sin trabajo». La parlamentaria del PSOE Leticia Soria tildó de «lamentable» esta intervención porque «no puede dar lecciones un partido que no buscó alternativas para el problema del carbón». En este sentido, destacó el compromiso de su formación con «el impulso al ahorro y a la eficiencia energética, la movilidad sostenible y el autoconsumo».



La preocupación por las subcontratas la compartió también la representante de Ciudadanos, Jara Bernués, así como garantizar «un suministro de energía más amigable con el medioambiente». Desde Podemos-EQUO, su diputada Marta Prades, haciendo alusión al caso turolense, aseguró que «hay que culpar a Endesa porque ha obtenido muchos beneficios a costa de nuestros derechos». En relación a la transición energética, afirmó que «si esta empresa quiere participar, debe hacerlo de una forma clara». El diputado de CHA, Joaquín Palacín, insistió en la «necesidad de compatibilizar el desarrollo industrial con la lucha contra el cambio climático» porque «en Aragón tenemos unas condiciones privilegiadas para poder encabezar esta lucha».



La posición de Vox en Aragón la fijó su parlamentaria Marta Fernández, quien expresó la incertidumbre que le genera «la viabilidad de la central de Andorra», y recalcó su apuesta por el «mix energético» o «combinación de fuentes de energía primaria». Se felicitó porque las empresas que lleven la regeneración (Samca y Forestalia) sean aragonesas. El representante del PAR, Jesús Guerrero, calificó a Aragón como «una tierra de oportunidades». El portavoz de IU (Grupo Mixto), Álvaro Sanz, expuso que el «problema fundamental» es «si la política energética da respuesta como debe a cuatro cuestiones: el asunto económico, la vertiente ambiental, el cambio climático y la pobreza energética».