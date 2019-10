Proponen que el Bajo Aragón y Zaragoza se unan por la F1

Convertir la pérdida de la celebración anual del Gran Premio de MotoGP a partir de 2022 por la rotación en la Península Ibérica en una oportunidad para crecer con la Fórmula 1. Esto es lo que quiere lograr un proyecto impulsado por el alcañizano Juan Carlos Bosque, cofundador de la plataforma Ciudad del Motor y de la Junta Local de Carreteras y Ferrocarriles junto con el Real Automóvil Club Circuito Guadalope que se dio a conocer este lunes en la capital bajoaragonesa.

La idea es que la F1, aunque lleva años en el imaginario colectivo, deje de ser un sueño y se convierta en una realidad en 2021 de la mano de Zaragoza y aprovechando las circunstancias actuales: la rotación de MotoGP, que pasará a ser bianual desde 2022; y que Cataluña está negociando la continuidad del único premio de F1 de España a partir de 2021 en un momento de mucha inestabilidad política y social; e incertidumbre por su futuro.

«Contar con el Mundial cada dos años supondrá un desastre sin paliativos para la economía bajoaragonesa, especialmente para la hostelería; y también para la demanda de infraestructuras por lo que no podemos perder tiempo. El Bajo Aragón no puede dejar de recibir 30 millones de euros anuales», explicó ayer Bosque, quien presentó el proyecto junto a miembros destacados del club como el actual presidente y algunos expresidentes.

Partnership aragonés

Este proyecto nace en el territorio pero necesita del apoyo de Aragón y Zaragoza, tanto en lo político como en la organización. Por ello, Bosque pidió este lunes a DGA que no pierda tiempo y negocie ya con Fórmula 1 Group antes de que se pueda cerrar un hipotético acuerdo con Cataluña. El canon sería de unos 20 millones y el retorno de alrededor de 70 de los que hasta 30 se podrían quedar en la zona, de 25 a 50 en Zaragoza y también llegaría a nuevas áreas de expansión. Más allá de la repercusión económica y de imagen de albergar la F1, su rentabilidad se sustenta en cuatro principios: economía, conocimiento, transporte-logística y motor-deporte.

El Bajo Aragón Histórico no tiene capacidad para ofrecer todas las plazas hoteleras y servicios que requiere la Fórmula 1 por lo que sería necesario contar con la capital zaragozana y el ejecutivo autonómico. Tanto para ofrecer servicios como para la implicación económica (el canon de MotoGP cuesta unos siete millones de media en el último contrato y el de la F1, sobre los 20 millones).

La idea es crear un partnership entre Zaragoza, DGA y el Bajo Aragón del que todos se beneficiarían. «El canon de la F1 es, aproximadamente, el triple que el de MotoGP pero la repercusión es muy superior, más del doble. Aquí no tenemos suficiente oferta y es dónde entraría la capital con sus hoteles de cuatro y cinco estrellas, el aeropuerto y su oferta de ocio y restauración. La zona se seguiría llena y el resto estarían en la capital y su entorno», apuntó Bosque.

Para ello, se necesitarían vías de comunicación entre ambas ciudades que no sería necesario tener finalizadas en el primer año de la F1 bajoaragonesa, en 2021 (es técnicamente imposible) pero sí en el último año del contrato sugerido, 2026. Por un lado, reducir a tres cuartos de hora el viaje por carretera hasta Motorland con la mejora de la N-232 y por otro, dotar a la comarca de un tren con una línea férrea de Alcañiz a Samper de Calanda. En el caso de la carretera, el proyecto aboga por convertir la nacional en la autovía A-68 hasta Quinto de Ebro y construir las variantes de Azaila e Híjar en el territorio bajoaragonés. «Tres cuartos de hora ya es un tiempo aceptable que es el que se tarda como poco entre los circuitos y algunas de las grandes metrópolis como el caso de México el pasado fin de semana», apuntó el impulsor.

Contrato 2021-2026

Normalmente se firman contratos de unos cinco años por lo que el objetivo es que comience en 2021 y se prolongue hasta 2026. La idea inicial es que Motorland albergue todos los años la prueba automovilística pero en caso de no ser así (el canon es de 20 millones al año) se plantea también que el Gran Premio de España de F1 se comparta con Cataluña. Un año se celebrará en Motorland MotoGP y al siguiente la F1 alternando con el circuito de Cataluña; pero el acuerdo sería con la empresa que lo gestiona, Fórmula 1 Group. Debido a la necesidad de activar infraestructuras, el primer año de este contrato podría ser para Cataluña y así se contaría con dos años, hasta 2022, para las mejoras en vías de comunicación.

El germen de Motorland

El proyecto ‘Uno’ quiere recuperar el espíritu del gérmen de Motorland en Alcañiz y de aquel proyecto que ahora lleva una década albergando el Mundial de MotoGP y ha cambiado la hostelería bajoaragonesa. Primero se ha dado a conocer en el territorio, para «ilusionar» a los bajoaragoneses y que sean la punta de lanza para recabar el apoyo de los agentes sociales y políticos de Aragón.

Impulsado por el real Automóvil Club Circuito Guadalope, en la presentación Bosque se rodeó de sus principales cabezas visibles. Estuvieron su presidente, Jesús Baquero; y tres de sus expresidentes: José Mª Marco, Pepe Ollés y Jerónimo Barrabino. También Ignacio Micolau y José Manuel Marco. Aunque ayer no pudieron figurar en la presentación por diferentes circunstancias personales, apoyan el proyecto y excusaron su presencia Miguel Ángel Gil, Pepe Segura y Miguel Omella.

Todos hicieron hincapié en que es un proyecto que se puede tildar de «locura» igual que lo fue el de la Ciudad del Motor en sus inicios pero, sin embargo, lleva más de una década en funcionamiento con buenos resultados. «Esto debe ser un esfuerzo extra de todos para tirarlo hacia delante», apuntó Baquero. Por su parte, Barrabino quiso destacar dos «inquietudes» que no han sido atendidas: «antes se hacían 137 actuaciones en averías o accidentes en MotoGP y ahora 33, me molesta que vengan y no tengan los servicios; y también debemos luchar porque nuestros jóvenes se formen porque en todos los talleres nos falta personal y con el tiempo aún será peor porque el sector está cambiando a marchas forzadas».

José Manuel Marco hizo énfasis en que hay que ser «optimistas» porque «antes no había nada y ahora hay un circuito». «¿Quien lo pensaba entonces? Hay que transmitir esa ilusión y optimismo a Zaragoza para que lo aprovechen», dijo Marco, quien les pidió que no miren solo al Pirineo y «giren la cabeza» hacia el Bajo Aragón. Por su parte, Micolau dijo que las cifras de inversiones «no son extraordinarias» teniendo en cuenta la reversión. «Esto es un punto de partida, ahora es más fácil de conseguir la F1 que MotoGP y mirad dónde hemos llegado».