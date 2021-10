Los alienígenas de ‘Perro Martín’ aterrizan en Mas de las Matas

Se llama José María, aunque hace ya años que se presenta artísticamente como ‘Perro Martín‘. A este vecino de Abenfigo (pedanía de Castellote) siempre le han tratado de “hippie, perro y vago”, así que decidió enfrentarse a aquellas voces “con un poco de guasa”. Lleva dos décadas “dignificando” materiales -desde chatarra a elementos de la naturaleza como la madera- que para otras personas pasarían desapercibidos. “Cualquier cosa se convierte en arte al mirarla”, señala. Por ejemplo, un bidón chafado nunca llamaría la atención del público general, pero si se coloca sobre un pedestal puede captar la mirada de la gente.

Esa obra en concreto puede verse en la exposición ‘Perform for aliens’ que Martín ha presentado en Mas de las Matas. Le acompaña un E.T. de madera y hierro, un hombre de hojalata como el de la película ‘El mago de Oz’ –que lleva accesorios que realizaron “antiguos artistas como el herrero o el guarnicionero”-, un Don Quijote de hierro montado en un Rocinante madera y, así, hasta una treintena de obras realizadas a lo largo de su carrera. “Veo la obra en los materiales y les doy forma para que otros también la vean”, explica Martín, quien subraya que “busca el alma al material”. La obra tiene que transmitirle una energía especial, que después los demás también puedan sentir. “Esto es romanticismo”, matiza sonriente.

El hombre de hojalata de la película ‘El mago de Oz’./ María Celiméndiz

Un Don Quijote de hierro cabalgando sobre un Rocinante de madera./ María Celiméndiz

El payaso de la exposición./ María Celiméndiz

Un burro de hierro./ María Celiméndiz

Ha llamado a la exposición ‘Actuación para alienígenas’, porque señala que en el fondo los alienígenas somos los visitantes que ponemos nuestros ojos sobre las obras. Su objetivo es contrarrestar el avance de la tecnología, reivindicando el “arte de la misma naturaleza”. La permacultura, el trabajo agrícola en armonía con el medio, es otra de sus pasiones y dedicaciones diarias. “Yo no me defino como artista sino como una persona que ama y vive la vida, y que actúa siempre –también en la agricultura- en base al amor y la compasión”, explica.

No ha habido nadie que haya pasado a ver su exposición y no le haya gustado, aunque reconoce que “sus mejores fans son los niños y la gente mayor”. “Me transmiten palabras de cariño y yo me siento agradecido”, reconoce. Respecto al arte, recalca que “todos lo llevamos dentro, pero tenemos que desarrollarlo”.

Película ‘Canción para un perro vago’

Una de las obras que puede verse en la exposición ‘Perform for aliens’ -organizada por la Concejalía del Ayuntamiento de Mas de las Matas junto al museo de la localidad- es un perro con cabeza de peluche que se apoya sobre dos patas y viste ropa de calle. “Quise hacer de mi mismo una escultura”, explica Perro Martín. Eso fue alrededor del año 2015 y, desde entonces, se fueron desarrollando otras ideas que han desembocado en un largometraje que se presenta este sábado en la Casa de Cultura de Mas de las Matas.

El artista auto-representado./ María Celiméndiz

La película ‘Song for a lazy dog’ (Canción para un perro vago) del director italiano Luca Trivulcio está protagonizada por José María Martín. Casi todos los actores son amateur, la mayoría, vecinos de Mas de las Matas y Abenfigo. Los escenarios también son locales. Se ha rodado tanto en Abenfigo como en Mas de las Matas, aparece el castillo de Castellote y, también, los Amantes de Teruel.

Una docena de personas han trabajado en esta película de autor, realizada con apenas presupuesto, que dura alrededor de una hora y media. “La película habla de la crisis económica y de cómo la gente se quedó tirada de repente y tuvo que buscarse la vida”, explica Martín. A la presentación acudirán el propio director y sus principales protagonistas.

En cuanto a este faceta cinematográfica, Perro Martín cuenta que siempre le ha gustado mucho Buñuel porque, además de ser de cerca, se ve un poco reflejado en él. ´”Él estaba más loco que yo aún, pero yo también estoy bastante loco de las ideas”, señala entre risas.