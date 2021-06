La alta demanda empresarial hace urgente una ampliación de suelo en Albalate

Los planes de ampliación de algunas empresas de las que ya están operando desde hace años, sumado al interés de otras nuevas por instalarse en el municipio, Albalate del Arzobispo necesita «de forma urgente» disponer de más parcelas en sus polígonos industriales, especialmente en el de San Cristóbal, donde están las plantas de mayor tamaño. Esta misma semana han salido a subasta las tres últimas parcelas disponibles para uso industrial, por lo que sólo quedará una y será para dedicarla a infraestructura.

Desde el Ayuntamiento trabajan en un plan para poder ampliar al doble la superficie actual y cuentan con una memoria valorada en un millón de euros, un documento que han presentado a diferentes líneas de subvención, de momento, sin suerte. «Es una prioridad absoluta porque la demanda es real, tenemos empresas que necesitan espacio y otras que quieren venir. Son plantas grandes que emplean a trabajadores con perfiles no cualificados pero también cualificados, por lo que es un valor añadido de cara a aquellas personas del pueblo que quieren quedarse o regresar tras cursar sus estudios superiores», dijo la alcaldesa, Isabel Arnas. «Ya estábamos trabajando en un plan pero ahora, con más razón porque las que iban a ampliar ya han comenzado y necesitamos sitio», añadió.

En San Cristóbal operan tres empresas, dos de ellas son Recobat y Mefragsa dedicadas al reciclaje de baterías y aluminio y que recientemente fueron adquiridas por el grupo Derichebourg España. Entre ambas dan empleo a unas 170 personas, un número que se incrementará en 25 a corto plazo tras una primera ampliación que ya han iniciado y su previsión es aumentar estos números en un futuro. A estos casi 200 trabajadores se suma la decena de Toro Gips, la tercera planta ubicada en el polígono y que se dedica al tratamiento del yeso de alabastro. Su puesta en marcha es reciente, llegó con las acciones de reconversión minera por mediación del Gobierno de Aragón en la pasada legislatura. Arrancó actividad a final de 2019 y en este caso, la previsión de aumento de plantilla se ha visto frenada por la pandemia pero el objetivo es llegar a la treintena.

En cartera hay una cuarta, una nueva empresa con interés real de instalarse y cuya demanda de superficie de suelo que precisa es incluso superior al que hoy existe a tenor de las distintas fases de ampliación que prevén. Se centran en el sector de la agroalimentación, y más concretamente en el procesado de la almendra, y en un principio barajaron ubicarse en el polígono Eras Altas, donde está el grueso de las factorías agroalimentarias pero «ya se les quedaba pequeña la superficie disponible». En Eras Altas también ha sido necesario actuar para lo que se aprobó un plan parcial que posibilitó efectuar un cambio de denominación de parcelas con el fin de que se puedan adaptar a los usos para los que son demandados en la actualidad. En este polígono también se van agotando aunque en este caso, se trata de tipos de empresas más pequeñas con menor demanda de suelo respecto a las interesadas o ya instaladas en San Cristóbal.

En Eras Altas predomina la diversidad, ya que cuenta con alrededor de una decena de negocios de varios perfiles. Entre ellas, dos talleres mecánicos, una almazara, la cooperativa, dos más de agroalimentación, la ferretería, otra que ultima su puesta en marcha para el tratamiento de alabastro, además del Centro Integral para el Desarrollo del Alabastro (CIDA), un edificio de formación por donde pasan decenas de personas tanto nacionales como internacionales a lo largo del año.

El resto se distribuyen cerca del casco urbano o en el mismo, como por ejemplo, otras dos almazaras de aceite, carpinterías, empresas de tratamiento de mármoles, construcción, distribuidoras y comercios, entre otros. «Además de la papelera, que en su día fue el motor del pueblo y sigue siendo una fuente de empleo muy importante», apuntó Arnas, quien vaticinó el buen momento que se avecina para el papel debido a las restricciones cada vez más severas que se están imponiendo en el uso de plástico.

Mención aparte merece la residencia, también en proceso de ampliación. No obstante, con la actual no sería suficiente y se estima que se precisan otros dos millones de euros para cubrir toda la demanda de usuarios, algo que redundaría en la creación de más empleo, en este caso femenino en su mayoría. La residencia cuenta con 52 camas que se convertirán en 64 tras la ampliación de 12 camas que prevén las actuaciones inminentes. No obstante, la lista de espera para entrar al centro asciende a 170 (130 personas válidas y 40 de asistidas), por lo que se seguirán buscando nuevas vías para acometer una ampliación completa.

En la búsqueda de apoyos

Esta memoria se ha presentado a líneas de ayudas y «se seguirá moviendo». El de Albalate es uno de los muchos consistorios del territorio que aguardan a conocer las directrices de Bruselas acerca del acceso a los fondos europeos NextGenerationEU, que el Gobierno central articulará a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ‘España Puede’.

Se trata de un total de 70.000 millones de euros hasta 2023 los que reparta España. Sin embargo, todavía se desconocen criterios, bases, porcentajes de ayuda… Cabe destacar en este sentido, que a través de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp) ya se ha tanteado a los ayuntamientos y muchos de ellos han enviado sus propuestas. A tierras bajoaragonesas además de los NextGeneration, también llegarán ayudas de Europa vinculadas al Fondo de Transición Justa que se articularán a través de un convenio para Aragón que acumula ya más de un año de retraso.