Alumnos de Bordón, Tronchón y La Cuba se niegan a ir a clase en protesta por una ruta de bus de una hora y media

Los alumnos de Bordón, Tronchón y La Cuba se han negado a ir a clase este martes, primer día del curso escolar, en protesta ante una ruta escolar que les obliga a pasar más de una hora y media en el autobús hasta el colegio e IES de Cantavieja. Se trata de un recorrido que "ya rechazaron hace cinco años" y ante el que el PSOE del Maestrazgo pide una solución alternativa. Al incorporar este año a Tronchón, la ruta es “ilegal” de acuerdo a la normativa, que contempla un máximo de una hora desde el origen al destino.

Según han denunciado desde el Ayuntamiento de Bordón, en su momento las quejas de la familia consiguieron que se instaurara un servicio de taxi y ahora "nos vuelven a meter en la misma ruta ilegal". "Nuestros hijos, tanto de Bordón, como La Cuba y Tronchón, no asistirán al IES de Cantavieja hasta que nos den un transporte digno. Tres horas al día en bus para 60km no es fijar población", han trasladado a través de Instagram.

Los socialistas han denunciando que el Servicio Provincial de Educación del Gobierno de Aragón "era consciente de que incumplía la normativa de tiempo máximo que puede permanecer el alumnado en el bus cuando diseñó dicha ruta escolar". Así lo han reiterado la alcaldesa y el alcalde socialistas de Mirambel y La Cuba, que han acompañado esta mañana a los alumnos que utilizan la ruta escolar que pasa también por Bordón y Tronchón.

La alcaldesa de Mirambel y diputada autonómica Mari Carmen Soler ha explicado que la semana pasada ya se puso en contacto con el Servicio provincial para que modificaran esa ruta de transporte escolar “para que los niños cumplieran con la normativa vigente”. Pero a pesar de ese aviso, que ha asegurado también trasladó algún Ayuntamiento de la ruta, “no ha puesto ninguna solución”.

“Creemos que el Gobierno de Aragón debe atender a las necesidades del territorio y cumplir con la normativa, para prestar el servicio de transporte escolar en las debidas condiciones para los niños del Maestrazgo”, ha pedido Soler señalando que, además, que en la ruta hay un niño de educación infantil y "el Gobierno de Aragón también incumple la obligatoriedad de llevar un monitor".

La ruta dispuesta por el Servicio Provincial de Educación para que los alumnos de Bordón, Tronchón, La Cuba y Mirambel vayan al colegio y al IES de Cantavieja contempla que los alumnos de los distintos destinos se turnen a la hora de bajar los últimos del autobús. Es decir, que aunque el autobús pasa a apenas cinco minutos de La Cuba desde el cruce hacia Mirambel, hay días en que el alumnado de ese municipio debe pasar antes por Tronchón y Bordón para poder llegar a su casa.

Alumnas La Cuba que se han negado a ir a clase en protesta por los tiempos de la ruta de bus / Ayuntamiento de Bordón

El alcalde de La Cuba, Félix Marín, que ha ofrecido todo su apoyo a las familias de las ocho niñas de la localidad que utilizan el transporte escolar en su decisión de no subirse al autobús, ha señalado que desde el Ayuntamiento han pedido cita con el director provincial de Educación para intentar encontrar una solución al problema. “Los tiempos que barajan en esa ruta no son reales, ya que plantean que lo que se añade por subir de Bordón a Tronchón son 10 minutos y la realidad es que es imposible cumplirlo, tal y como están hoy las carreteras del Maestrazgo”, ha añadido el alcalde.

Los socialistas lamentan que el Gobierno de Jorge Azcón "no tenga en cuenta la singularidad de una ruta" en la que se debe cruzar a la provincia de Castellón y, obligatoriamente, pasar por la localidad castellonense de Olocau del Rey. Dada la situación, exigen la incorporación de un servicio de taxi, tal como ya se hizo en años anteriores, para desdoblar la ruta, acortar tiempos y cumplir con la normativa vigente.

Convocada una reunión para este miércoles con DGA

Desde la consejería de Educación del Gobierno de Aragón defienden que las familias "no han aceptado la solución que se les ha propuesto". Fuentes del departamento han explicado que se planteaba que el recorrido saliera todos los días desde Tronchón a las 07.30 (de donde es el nuevo alumno) para luego recoger a los niños de Bordón a las 08.00, de modo que el trayecto excediera los 60 minutos sólo para quien viaja desde la primera localidad.

"Todos los alumnos de Bordón tienen transporte en menos de 1 hora y la vuelta la hacen tras comer gratuitamente. Si no se recoge al único alumno de Tronchón, no puede estar escolarizado", han añadido desde la consejería. Ante esta situación, hay prevista una nueva reunión este mismo miércoles y "se va a intentar llegar a una solución", han concluido.