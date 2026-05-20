Aluvión de currículums de toda España para cubrir las 42 vacantes de enfermería en el nuevo Hospital de Alcañiz

El llamamiento del Hospital de Alcañiz ha tenido respuesta. Tan solo unos días después de lanzar la campaña para la búsqueda de personal de Enfermeria para el nuevo centro a través de redes sociales, la dirección ya puede confirmar que la idea ha sido «excelente». Esta iniciativa ha estado dirigida a profesionales de enfermería de otras comunidades autónomas que pudieran estar interesados en incorporarse al nuevo hospital. Se ha impulsado tras comprobar que la bolsa de trabajo de Enfermería del Hospital de Alcañiz no tenía profesionales.

La directora de Enfermería del Hospital de Alcañiz, María José Martínez Ferri, ha asegurado que la respuesta ha sido extraordinaria. «En muy pocos días, hemos recibido una gran cantidad de currículums y muestras de interés por parte de profesionales de distintos puntos del país, lo que ha permitido cubrir la totalidad de las plazas ofertadas, 42 puestos de Enfermería».

Según ha comentado, esto va a permitir garantizar adecuadamente la cobertura de diferentes servicios en el nuevo hospital y, dada la cercanía del periodo estival, también va a suponer un apoyo para cubrir las de vacaciones del personal de Enfermería.

«Desde la Dirección de Enfermería queremos agradecer sinceramente a todos los profesionales que han mostrado interés, compromiso y disposición para formar parte de nuestro centro. Asimismo, queremos agradecer especialmente a todos los compañeros que se han implicado en la difusión de esta iniciativa a través de las redes sociales, contribuyendo a ampliar el alcance del llamamiento y haciendo posible la gran repercusión obtenida», ha dicho Martínez Ferri.

La directora de Enfermería del hospital de Alcañiz ha subrayado el compromiso por seguir trabajando «para fortalecer nuestro hospital y continuar ofreciendo una atención sanitaria de calidad a toda la población del sector».

El llamamiento pedía enfermeras para unidades de hospitalización, urgencias, bloque quirúrgico, hospitales de día y otros servicios asistenciales. Se han ofrecido turnos de 7 horas (mañana, tarde y noche); turnos de 12 horas, diurnos y nocturnos; y turnos fijos de mañanas de 7 horas.

La cartelería ofertaba también «formar parte de un proyecto moderno e ilusionante» y «desarrollo profesional en un entorno de calidad». La imagen, una ilustración de la fachada del nuevo Hospital Comarcal, se completaba con el lema: «Tu vocación, su bienestar, nuestro futuro». La publicación invita directamente a las interesadas a escribir a personal.alcanniz@salud.aragon.es o incluso a mandar un mensaje a través de las redes sociales para conocer más detalles sobre las condiciones laborales. La publicación incluso menciona a los Colegios de Enfermería de varias provincias, entre ellas Cádiz, Jaén, Sevilla, Huelva o Córdoba.

Un traslado inminente

Según ha podido saber La COMARCA, el traslado inminente al nuevo centro, previsto para las dos primeras semanas de junio, obliga a que el máximo personal esté disponible. Como ya se ha explicado en varias ocasiones, la apertura del nuevo centro de Alcañiz está siendo progresiva. Así, desde principios de año se han ido abriendo consultas. Esta previsto que en las próximas semanas se anuncien las fechas definitivas del traslado, que se espera hacer en apenas tres días, con la puesta en marcha de todos los servicios pendientes.

DGA ha ido comunicandolas circunstancias en las que se trabaja en cada una de ellas y las mejoras (incluidas contrataciones) que se llevan unidas. Ahora mismo ya se han trasladado una quincena de especialidades que atienden en la zona de Consultas Externas y en la Sala de Hemodiálisis. Quedan pendientes las áreas directamente ligadas a hospitalización, urgencias, quirófanos y hospitales de día.