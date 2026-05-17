El crecimiento de superficie que supone el paso del actual al nuevo Hospital de Alcañiz ofrece la posibilidad de contar con más especialidades y aparatología, pero reclama también más personal para atender a los pacientes. Además de los nuevos médicos que ampliarán la plantilla y que llegan a través de los Decretos de Difícil Cobertura del Gobierno de Aragón -13 especialistas llegaron hace pocas semanas y se esperan otros 23 a lo largo del mes de junio-, también habrá que ampliar el resto de recursos con más personal de enfermería, auxiliares, celadores, técnicos y un largo etcétera.

Para cubrir estas vacantes en el área de Enfermería, el Salud ha optado por difundir las necesidades del centro a través de las redes sociales. En los últimos días, personal del centro, incluida la dirección, ha compartido un cartel en el que se invita a sumarse al nuevo centro asistencial.

La cartelería oferta «formar parte de un proyecto moderno e ilusionante» y «desarrollo profesional en un entorno de calidad». La imagen, una ilustración de la fachada del nuevo Hospital Comarcal, se completa con el lema: «Tu vocación, su bienestar, nuestro futuro». La publicación invita directamente a las interesadas a escribir a personal.alcanniz@salud.aragon.es o incluso a mandar un mensaje a través de las redes sociales para conocer más detalles sobre las condiciones laborales. La publicación incluso menciona a los Colegios de Enfermería de varias provincias, entre ellas Cádiz, Jaén, Sevilla, Huelva o Córdoba.

El Salud no especifica el número total

Ante las preguntas de este medio al SALUD sobre los procesos de contratación para el nuevo hospital, fuentes del Departamento explican que se está buscando personal que atienda, a partir de la apertura total del centro -prevista para la segunda quincena de junio-, entre otras áreas, hospitalización, hospitales de día, urgencias y quirófanos.

En este sentido, ahora mismo se están ofertando turnos de siete horas (mañana, tarde y noche), turnos de 12 horas diurnos y nocturnos y turnos fijos de mañanas de siete horas. Además, desde el Salud argumentan que la «importante ampliación de plantilla» deriva de la puesta en marcha del nuevo hospital, que va a disponer de más plazas y mayor capacidad asistencial, pero no especifican una cifra concreta sobre el personal que hará falta.

Un traslado inminente

Según ha podido saber La COMARCA, el traslado inminente al nuevo centro, previsto para las dos primeras semanas de junio, obliga a que el máximo personal esté disponible. Así, las vacaciones de verano para el personal de enfermería no comenzarán hasta julio, cuando se espera que el cambio ya esté completado.

Como ya se ha explicado en varias ocasiones, la apertura del nuevo centro de Alcañiz está siendo progresiva. Así, desde principios de año se han ido abriendo consultas. DGA ha ido comunicandolas circunstancias en las que se trabaja en cada una de ellas y las mejoras (incluidas contrataciones) que se llevan unidas. Ahora mismo ya se han trasladado una quincena de especialidades que atienden en la zona de Consultas Externas y en la Sala de Hemodiálisis. Quedan pendientes las áreas directamente ligadas a hospitalización, urgencias, quirófanos y hospitales de día.

Con la apertura del área de Urgencias, el cambio también está previsto de forma progresiva y no se hará traslado de pacientes. Es decir, las personas que acudan a Urgencias y necesiten ingreso lo harán ya en el nuevo hospital, mientras que los usuarios que permanezcan ingresados en el centro actual seguirán allí hasta recibir el alta.