Álvaro Lombarte «analiza sueños» con 60 obras en la Sala de Exposiciones de Alcañiz

El pintor y escultor Álvaro Lombarte expone hasta el 24 de septiembre en la Sala del Cuartelillo de Alcañiz sesenta trabajos realizados a partir de 2017. Bajo el título ‘Analizando suenos: el sino, la estética y sus opuestos’ se pueden ver las diferentes temáticas que componen el universo creativo del artista nacido en Peñarroya de Tastavins y asentado en Alcañiz. La mayoría son cuadros, muchos de gran tamaño; pero también esculturas realizadas en los últimos seis años. Durante las fiestas patronales la exposición muestra estará abierta de 19.00 a 21.00 y del 9 al 24 con ese mismo horario de martes a sábado y los domingos y festivos de 12.00 a 14.00.

Hacía más de 30 años que Lombarte no exponía en Alcañiz y este sábado al mediodía la inauguración de la muestra ha tenido una gran acogida. Autoridades municipales y allegados han querido arropar al pintor y escultor. Durante el acto el artista ha animado al público a que «analice y reflexione» sobre lo que está viendo y lo que hay detrás». «No son unas imágenes de internet que pasan por delante y ya está. En mi obra siempre hay una narrativa, algo que quiero comunicar y eso requiere una reflexión, un tiempo», ha explicado el pintor, quien ha invitado a sus asistentes a unas copas de cava.

La exposición se puede ver hasta el día 24 de septiembre / L.C.

Además de las sesenta obras, en una de las salas inferiores se puede ver una proyección con dos vídeos. Uno sobre la vida de Lombarte y otro sobre una performance que Lombarte quería haber realizado el sábado en la inauguración pero no pudo representar porque sus hijos se encuentran en el extranjero.

«El principal objetivo de mi trabajo es mostrar obras verdaderas. Creo que un artista debe estar en continua evolución. Por ese motivo no aspiro a consolidarme, ya que esa aspiración esconde siempre un revés perverso y puede conducir a un acomodamiento y encasillamiento que me aboque a pintar cuadros en serie en lugar de series de cuadros. Otra cosa es el estilo, esa impronta que considero es diferente e inevitable en todo artista».