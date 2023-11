Las ambulancias de Soporte Vital Básico volverán a activarse las 24 horas pero la UVI móvil de Alcañiz seguirá sin médico por las noches y fines de semana

El Gobierno de Aragón va a revertir los recortes en las ambulancias Soporte Vital Básico heredados de la pasada legislatura pero mantiene a la UVI móvil de Alcañiz sin médico por las noches, fines de semana y festivos. Los vehículos de las bases de Híjar, Alcorisa , Maella y Muniesa junto a otros 19 de otras zonas rurales de Aragón pasarán a estar activos las 24 horas al día al mejorar el pliego del transporte sanitario urgente en la segunda quincena de este mes. Tendrán presencia física de conductor y técnico todo el día y no solo 12 horas por jornada como hasta ahora.

Así lo han anunciado el presidente de Aragón, Jorge Azcón; y el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, este viernes por la mañana en el Centro de Salud de Híjar. «Este es un compromiso que podemos cumplir dentro de los 100 primeros días de gobierno y del que estoy especialmente satisfecho porque supone recuperar derechos para los usuarios del servicio público de Salud que fueron recortados en el medio rural. Quien necesita una ambulancia de madrugada es porque no tiene a sus hijos cerca o su pareja no puede trasladarle a un centro de salud», ha dicho el presidente.

La noticia ha sido muy bien acogida por el alcalde de Híjar, Jesús Puyol, quien ha explicado que esta temporada sin SVB las 24 horas ha sido «muy dura» para el Bajo Martín igual que para el resto de zonas. «Existía miedo e inquietud entre los vecinos por ponerse malos entre las nueve de la noche y las nueve de la mañana», ha reconocido Puyol.

La otra cara de la moneda es la UVI móvil de Alcañiz, que el PP prometió en campaña electoral que volvería a tener médico por las noches y los fines de semana y festivos. No será así porque, según Azcón, no lo permite el pliego al igual que ocurre en Calatayud, Jaca y Barbastro. Debería activarse esta UVI cuatro veces más de lo hace ahora para que se pueda mejorar. «Hay dos problemas. Uno jurídico, habría que aumentar los traslados por cuatro; y de falta de médicos. No es una cuestión económica», ha puntualizado Azcón. La solución que se está estudiando, según el consejero de Sanidad, es ampliar la plantilla de las Urgencias del Hospital para que se pueda subir un médico a la UVI móvil cuando sea necesario sin reducir el número de efectivos en el equipo.

En cuanto al uso de los helicópteros por la noche, la opción que defendió y promovió el PSOE con la construcción de helipuertos en todas las comarcas, Sanidad no la descarta pero la tacha de «técnicamente imposible». No se han construidos los helipuertos y en estos momentos solo hay dos bases que permiten vuelos nocturnos en Aragón: el aeropuerto de Zaragoza y el Hospital Militar.

15 millones extra al contrato

Concretamente, diez de las 20 unidades de Soporte Vital Básico que amplían su horario a las 24 horas al día los 365 días del año están ubicadas en la provincia de Zaragoza: Utebo, Zuera, Illueca/Brea, Ariza, Borja, Daroca, Luna, Herrera de los Navarros, Maella y Sástago. Ocho se encuentran en la provincia de Teruel (Híjar, Alcorisa, Orihuela, Sarrión, Muniesa, Cella, Perales y Mosqueruela); y dos más se ubican en la de Huesca, en Benabarre y Lafortunada. Además, en esta última provincia, se aplicará esta mejora en tres Unidades de Soporte Vital Básico ubicadas en Benasque, Canfranc y Sallent, activas de lunes a domingo, 180 días al año.

En lo económico, activar las 24 horas al día las 23 bases aragonesas supondrá un pago extra de 15,3 millones de euros en el coste del transporte sanitario urgente hasta 2027. El Servicio Aragonés de Salud formalizó en enero de 2023 el contrato del servicio de transporte sanitario terrestre a la empresa Ambulancias Tenorio e Hijos por un importe total de 126,5 millones de euros. Los 15.370.812 euros de incremento del presupuesto del pliego del transporte sanitario urgente se distribuyen de la siguiente manera: en el año 2023, 714.921,49 euros; en 2024, 4.289.528,93 euros; en 2025, 4.289.528,93 euros; en 2026, 4.289.528,93 euros; y en 2027, 1.787.303,72 euros.

Por su parte, la mejora del pliego va a suponer contratar alrededor de un centenar de trabajadores: 88 personas que cubrirán el servicio (44 conductores y 44 técnicos en emergencias sanitarias) más un cupo de correturnos que garanticen el cumplimiento de los calendarios laborales.

Cada una de las 20 bases que están operativas los 365 días al año pasa de tres a cinco conductores y el mismo incremento en TES. Cada una de las tres bases que están operativas de forma estacional seis meses al año (180 días) pasan de 1,5 conductores y TES a tres, respectivamente.

Según DGA, la compañía que gestiona el transporte sanitario urgente en Aragón, Ambulancias Tenorio e Hijos, se ha mostrado conforme con esta mejora del pliego. Además, en el contexto de la negociación, Ambulancias Tenorio va a poner a disposición del 061 un vehículo de Intervención ante Múltiples Víctimas. Esta mejora del transporte sanitario urgente no solo supondrá un aumento del presupuesto y del personal. El departamento de Sanidad está en coordinación con otras áreas del Gobierno de Aragón, como la consejería de Educación, para que se amplíe la formación para técnicos en emergencia o con el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) para que se facilite la formación destinada a la obtención del carné que habilita a conducir este tipo de vehículos.

Desde el Ejecutivo se trabaja, incluso, en eliminar las trabas burocráticas para que los conductores que participan en el transporte sanitario programado puedan realizar actividades en el transporte sanitario urgente.