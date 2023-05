El PP se compromete en Alcañiz a que la UVI móvil del Hospital funcione las 24 horas al día con médico

El popular Jorge Azcón se ha comprometido este lunes en Alcañiz a mejorar durante sus primeros 100 días de mandato el pliego de condiciones del transporte sanitario urgente si llega a la presidencia del Gobierno de Aragón el próximo 28-M. El líder del Partido Popular de Aragón anunció que recuperará las 24 horas al día la UVI móvil del Hospital de Alcañiz y también las de Jaca, Calatayud y Barbastro; contempladas sin médico por las noches, fines de semana y festivos en el nuevo contrato que entrará en vigor el próximo mes.

«Hay pocos lugares como Alcañiz que reflejen tan bien los problemas de la sanidad aragonesa. En Alcañiz se han recortado las ambulancias y el servicio de UVI móvil por las noches y los fines de semana. Siete de las ocho plazas de médicos MIR se han quedado desiertas, el 80% de la plantilla sanitaria firmó una carta dirigida a la consejera de Sanidad en la que se le indicaba que no hay personal suficiente como para prestar un servicio de calidad y el Hospital que se tendría que haber construido hace cinco años sigue sin materializarse porque el PSOE prefirió parar las obras en lugar de empezarlo», ha afirmado Azcón, quien ha pedido concentrar el voto de los que quieren mejorar la sanidad.

El líder popular ha prometido una facultad de Medicina en Teruel para aliviar la escasez de médicos y más inversión en sanidad. «Queremos evitar lo que ha ocurrido con el presupuesto sanitario, que se ha reducido en casi un 4%. Ninguna comunidad autónoma ha hecho un recorte semejante, de cien millones, que supuso el despido de 2.600 sanitarios. En Alcañiz hemos visto que la mala gestión se ha cebado con la Sanidad, ya que ese hospital aún no está terminado y los accesos estarán mucho más tarde del fin de obra. Nunca habíamos sido líderes a nivel nacional en listas de espera. Tampoco nunca se habían recortado los servicios de ambulancia ni se habían cerrado consultorios o puntos de atención continuada porque faltaban médicos», ha afirmado.

Además, ha alertado de que «con el PSOE corre peligro el contrato de MotoGP con Dorna» y ha se comprometido a garantizarlo todos los años si gobierna. También ha recordado el compromiso del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, para elevar al 20% máximo las ayudas al funcionamiento.

Estevan le ha «tatuado» a Azcón la mano derecha con la pulsera del PP de Alcañiz / L. Castel

Mitin central en Alcañiz

El candidato del PP a la presidencia del Gobierno de Aragón ha centrado este lunes su jornada de campaña electoral en el Bajo Aragón y Cuencas Mineras. Ha participado en los mítines centrales del PP de Alcañiz y Calanda, ha dado un paseo ciudadano en Alcorisa y ha visitado Montalbán y Utrillas para apoyar las candidaturas locales.

Ante un Teatro Municipal lleno, el candidato popular a la alcaldía alcañizana, Miguel Ángel Estevan, se ha erigido como el alcalde «a tiempo completo» que defenderá a la ciudad «por encima de ideologías, colores y partidos» frente a un Ignacio Urquizu (PSOE) «más preocupado en recuperar su proyección política nacional que en estar al servicio de los alcañizanos». «Azcón, tienes que ser firme con la recuperación de la UVI móvil 24 horas y con otras muchas causas que te iré reclamando día sí y otro también. Voy a ser el alcalde de tus pesadillas y voy a tatuarte el nombre de Alcañiz en tu brazo derecho», le ha dicho Estevan al líder de su partido.

Azcón le ha tomado la palabra y al subirse al escenario le ha entregado el brazo derecho para que Estevan le colocara un pulsera del PP alcañizano. Ha comenzado su discurso haciendo alusión a la entrevista a Urquizu que LACOMARCA.NET publicó el viernes en la que el socialista reconocía que si pasaba a la oposición se marcharía del Ayuntamiento. «Un solo alcaldable del PP me dice que si es alcalde se queda y que si no se va; y yo le digo que no es candidato porque no se merece llevar las siglas populares. Eso es toda una filosofía, de quien tiene la actitud, quiere trabajar, quiere luchar y está dispuesto a poner el nombre de Alcañiz por encima de su partido y todo lo demás», ha destacado Azcón.

En cuanto a las propuestas para Alcañiz, el alcaldable popular se ha comprometido a «devolver la fiesta de MotoGP a la plaza España, dejar de enfrentar a las asociaciones y asumir las críticas y afrontar los problemas sin excusarse ni acusar a nadie». En cuanto a sus propuestas, anunció una bajada del IBI y los impuestos y tasas municipales; construir un parquin subterráneo bajo el parque de la avenida, rehabilitar el empedrado de la plaza España y su entorno, crear un museo del Circuito Guadalope, construir una nueva piscina climatizada y luchar por la A-68, entre otros.