Los Amigos de Iranzo interponen el recurso para revocar las medallas a la Guardia Civil

La plataforma Amigos de Iranzo ya ha interpuesto un recurso de reposición ante el Ministerio del Interior para revocar la concesión de condecoraciones de la Guardia Civil a los máximos responsables del operativo para detener a Igor el Ruso y a la Policia Judicial que investigó lo sucedido después de que una persona disparara a matar sin mediar palabra a dos personas en un masico de Albalate.

Consideran que, si se analiza la actuación específica de los miembros de la Benemérita, están «indebidamente» premiados ya que todo lo acontecido «pone de manifiesto su total falta de diligencia, profesionalidad, pasividad, inacción y respuesta mínimamente acorde con la extrema gravedad de los hechos y la demostrada peligrosidad de una persona armada».

En el recurso, los Amigos de Iranzo recuerdan todo lo acontecido entre el 5 y el 14 de diciembre de 2017 y que los máximos responsables de la seguridad de la provincia de Teruel no activaron a los cuerpos especiales tras dos intentos de asesinato, no mandaron analizar ninguna de las pruebas del tiroteo de Albalate hasta después del triple crimen de Andorra y no avisaron a la población del peligro que estaba corriendo.

Consideran que no valoraron el riesgo ni activaron un dispositivo eficaz pese a que el criminal había demostrado su peligrosidad disparando a matar sin mediar palabra en Albalate y cuando los robos en masicos con el mismo modus operandi días después evidenciaban que seguía en la zona.

«No se actuó de forma proporcional y adecuada a la peligrosidad del criminal» a pesar de las declaraciones de las dos víctimas de Albalate y de la presencia de casquillos que solo se emplean en Italia e Israel. «Ninguno de los responsables, ahora condecorados, consideró no ya una prioridad, sino ni siquiera necesario solicitar la ayuda de medios humanos y materiales suficientes para la detención en condiciones de seguridad a un delincuente que ya había dado más que suficientes muestras de su gran peligrosidad», apuntan.

En días posteriores de todo el operativo se hizo cargo la Compañía de la Guardia Civil de Alcañiz con la colaboración de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Teruel, quienes «continuaron sin hacer absolutamente nada relevante» hasta que el Ruso mató a José Luis Iranzo y a los dos guardias Victor Romero y Víctor Caballero. Solo a partir de ese momento se desplazaron a la zona unidades especiales de la Guardia Civil y se produjo el deseado despliegue de medios materiales y humanos que habrían sido necesarios desde el día 5.

Revocar ocho condecoraciones

Concretamente, los Amigos de Iranzo solicitan la revocación de las condecoraciones para ocho personas. Principalmente, el por entonces capitán de Alcañiz, Horacio Requena; quien era «conocedor que los limitados efectivos y medios de su compañía eran «insuficientes y estaban desbordados» por la gravedad de los hechos y la extrema peligrosidad del criminal.

En consecuencia, la manifiesta falta de implicación del teniente coronel Rafael Soler, la máxima autoridad de la Guardia Civil en la provincia y quien, suiguiendo la cadena de mando, no reclamó debidamente a sus superiores la urgente colaboración de los recursos necesarios.

También incluyen al capitán jefe de la Policía Judicial de Teruel, Carlos Banda; y al cabo Manuel Losilla y el guardia Miguel Ángel Orihuela, de la Policía Judicial de Alcañiz, por su «ineficaz e inexistente» investigación para identificar a la persona que había disparado a matar en Albalate. «Realizaron once inspecciones oculares en casas de campo en las que estuvo el Ruso y no fueron capaces de revelar ni una sola huella ni restos para su examen de ADN.

Por último, también consideran que no pueden ser premiados el teniente Melchor Bravo y los agentes Antonio Melgar y Santiago Menjíbar, quienes junto al capitán Requena participaron en el dispositivo de la tarde del día 14 y dejaron solo a un civil, Iranzo, después de haberles ayudado a buscar al criminal. «No fueron capaces de realizar una gestión positiva para la captura del criminal y de dar protección la población. En cambio, dejaron solo a Iranzo cuando al terminar el dispositivo fue a recoger a su padre», precisan.