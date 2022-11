Los Amigos de Iranzo, a juicio para que se investiguen los días previos al crimen

La Plataforma de los Amigos de José Luis Iranzo solicita colaboración económica para continuar investigando qué es lo que ocurrió entre el 5 y el 14 de diciembre de 2017, es decir, desde que Igor el Ruso disparó sin mediar palabra a dos personas en un masico de Albalate hasta que se produjo el triple crimen de Andorra. El próximo mes se cumplirán 5 años de los asesinatos de José Luis Iranzo, Víctor Romero y Víctor Caballero, por lo que solicitar una investigación sería inviable más adelante si no se inicia ya mismo el proceso. El tiempo apremia, aunque a punto de prescribir las posibles irregularidades cometidas por altos mandos de la Guardia Civil y la Subdelegación del Gobierno en Teruel, continúa patente la voluntad de investigar qué es lo que ocurrió en los días que transcurrieron entre el tiroteo de Albalate y el crimen perpetrado en Andorra.

Esto quedó al margen del juicio por el triple crimen, que concluyó en mayo de 2022 con la prisión permanente revisable para Norbert Feher, más conocido como Igor el Ruso, por el asesinato de José Luis Iranzo, Víctor Romero y Víctor Caballero en 2017. «Lo más importante es que el asesino está condenado en firme y no hay discusión alguna sobre su culpabilidad. No obstante, nuestro objetivo en este caso es intentar conseguir que se explique todo que no se hizo o se hizo mal en esos nueve días, puesto que visto todo el recorrido que el caso ha llevado en estos cinco años han desaparecido del mapa», denuncia Luisma Alquézar, portavoz de la plataforma. «Sucedieron una serie de cosas esos días que hemos intentado que se expliquen, pero se niegan sistemáticamente y lo que queremos es eso. Lo hemos pedido, no lo hemos conseguido y nos queda esta vía del juzgado», argumenta.

Es por eso que se han visto obligados a iniciar un costoso proceso judicial al que están haciendo frente con recursos propios. «No queríamos optar por esta vía porque el tema bien valía una explicación por parte de los mandos o de Subdelegación. No la ha habido y no tenemos más remedio que ir al Juzgado y pedirlo. No es fácil para nosotros pero tampoco lo vamos a dejar así tras cinco años», añade. Ahora solo queda una opción. «Por lo que hemos hablado con el abogado que nos lleva la demanda que queremos presentar, a los cinco años todo lo sucedido prescribe si no se ha reclamado por vía judicial. Si no hacemos esto esos 9 días se quedan en el olvido y ya nunca se podrá hacer nada», explica Alquézar.

Para costear el asesoramiento y seguimiento en este proceso que ahora se inicia han solicitado colaboración económica a los vecinos del territorio. «Para nosotros este modo de conseguir información supone un esfuerzo económico que hacemos en la medida de nuestras posibilidades, porque al fin y al cabo somos una cuadrilla de amigos y nos vemos abocados a tener que desembolsar una cantidad de dinero bastante importante para poder tener asesoría legal y un abogado y procurador adecuados para poder articular esta denuncia», lamenta el portavoz de los Amigos de Iranzo.

Para que todo aquel que quiera pueda hacer su aportación y facilitar el costeado del proceso, desde la plataforma han facilitado a través de sus redes sociales un número de cuenta (ES26 3080 0004 1625 4439 2216) y también un número de Bizum (621 073 484). Aún así añadieron: «Sí o sí lo vamos a hacer, nos cueste lo que nos cueste. Estamos decididos».

Lo cierto es que las primeras donaciones ya han llegado. «Durante estos días la gente, como siempre, ha respondido. Los mensajes de ánimo de la gente te dan ganas de seguir adelante. Te explican que ellos quieren participar, que qué bien que seguimos adelante, que es de justicia y que van a seguir con nosotros pase lo que pase. La gente lo sigue viviendo como si fuera hoy, aunque hayan pasado casi cinco años».

87 preguntas sin respuesta

Los Amigos de Iranzo llevan mucho tiempo buscando las respuestas a una serie de preguntas que incluso llegaron a registrar ante la Subdelegación del Gobierno en Teruel en diciembre del 2018. En total eran 87 cuestiones que ninguna autoridad ha respondido en todo este tiempo. Estaban relacionadas tanto con el operativo de la Guardia Civil puesto en marcha como con cuestiones más concretas como la balística, la recolección de huellas, el retrato robot, que no se distribuyó, o por qué no se dio aviso a los vecinos que esos días salían al campo a recoger olivas, entre otras muchas cuestiones.