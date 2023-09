El AMPA del IES de Calanda convoca una concentración para denunciar que parte de sus alumnos comiencen el curso sin bus escolar

El AMPA del IES Valle del Guadalope de Calanda ha convocado para este jueves y viernes 7 y 8 de septiembre a las 12.00 una concentración silenciosa y pacífica frente a las puertas del centro para denunciar que hasta 30 de sus alumnos de 1º a 4º de la ESO, provenientes de Aguaviva y Foz Calanda, no disponen de una ruta de transporte escolar para asistir a sus clases. Se trata de un problema que los afectados ya tuvieron que vivir durante los últimos meses del curso pasado y que el AMPA también denunció entonces ante la dirección provincial de Educación, desde donde insistieron que «la situación estaría resuelta para principios de este nuevo curso», algo que, según indican ahora los padres, «no se ha cumplido».

La compañía Autocares Ferrero, empresa que se hacia cargo de la ruta escolar entre Aguaviva y Calanda, rescindió el contrato el pasado mes de mayo «por motivos ajenos al alumnado», y este curso, por el momento, tampoco estará disponible, según explica Antonio Ibáñez, padre de una de las alumnas afectadas y miembro del AMPA. En su día el departamento de Educación ya intentó solventar el problema y la línea fue ofrecida a otros transportistas, aunque sin conseguir que ninguno quisiera prestar el servicio. La única solución a la que se llegó fue incluir a los alumnos en la línea regular de Hife que realiza el mismo trayecto, un cambio que les obligaba a llegar hasta 40 minutos antes de que se inicien las clases, así como tener que esperar otros 40 para regresar a casa una vez estas finalizan. Todo ello en la puerta de las instalaciones del centro, ubicado a las afueras del pueblo y sin ningún tipo de establecimiento cercano más que el polideportivo.

Desde el AMPA ya denunciaron durante esos meses su «descontento» ante esta «solución provisional». Llegaron incluso a hacer huelga durante un día y también se plantearon dejar de asistir a clases porque no veían justo que sus hijos carecieran de «un servicio básico de autobús» y que en cambio cada día tuvieran que «esperar todo ese periodo de tiempo en la calle y llegaran más cansados de lo habitual a sus casas». Pese a ello, los alumnos terminaron el curso pasado con normalidad y bajo estas condiciones puesto que la esperanza de los padres era que Educación cumpliera y «solucionara el problema de cara al actual curso escolar para tener el transporte activo el día 7 de septiembre».

«Los estudiantes tienen derecho al transporte escolar gratuito»

No obstante, ahora la realidad es que a tan solo un día de comenzar el nuevo año lectivo los 30 alumnos afectados continúan sin tener el servicio de autobús que entonces se les aseguró. Tendrán que comenzar las clases, por tanto, con la misma solución que les obliga a permanecer fuera del centro hasta 40 minutos antes y después de la jornada escolar, motivo por el que desde el AMPA han decidido llevar a cabo estas dos concentraciones. «En mayo cedimos a la solución porque nos encontrábamos a finales del curso escolar y era prácticamente verano. Pero ahora estamos en las mismas y no puede ser. El invierno es duro, y los chicos no tienen por qué estar fuera de una clase esperando durante tres cuartos de hora. Por normativa, en educación obligatoria, tienen derecho al transporte escolar gratuito», afirma Ibáñez.

El AMPA hizo llegar este martes un comunicado a las familias del centro que ha sido difundido también por redes sociales en el que animan a que estudiantes, profesores y familiares se sumen a dichas concentraciones «en solidaridad con el alumnado perjudicado». «Las faltas de asistencia para todo el que asista a la concentración serán debidamente justificadas. Todos los alumnos, alumnas y docentes de la comunidad educativa del IES Valle del Guadalope debemos apoyarnos en momentos como este«, reza el escrito, donde también se especifica que la habitual venta de libros prevista para este jueves queda aplazada a favor de dicha concentración y que el instituto avisará de una nueva fecha para llevarla a cabo.

Concentración de apoyo en otros centros

Además, los integrantes del AMPA animan a que quien no pueda acudir a la concentración de Calanda también pueda sumarse a la causa en las puertas de los institutos de otras localidades. Hay quien ya ha mostrado su apoyo a la causa, como el colegio Valero Serrano de Mas de las Matas, cuya comunidad educativa también se concentrará jueves y viernes para apoyar «a los alumnos del centro de referencia para los jóvenes masinos».

Desde la dirección del IES Valle del Guadalope creen que «se deberían mantener todas las líneas escolares que el centro siempre ha tenido», aunque insisten en que «no somos nosotros los que contratamos el transporte, sino la dirección provincial». También afirman que Educación no se ha puesto en contacto con el centro para comunicar «cual es el estado de la línea que cubre la ruta de Aguaviva y Calanda» y explican que los alumnos que lleguen antes no podrán acceder al centro hasta que no haya un responsable de las instalaciones.

Por su parte, desde la dirección provincial aseguran que «están haciendo todo lo posible para que la ruta esté cubierta», y que están en negociaciones con transportistas de la zona. Mismo mensaje que el lanzado en la comparecencia ante los medios de Chema Cabello, que destacó la peculiaridad de cada itinerario. «Tenemos múltiples y puntuales problemas en todas las provincias, es propio del funcionamiento de contratación de cualquier tipo de ruta porque se planifica en mayo y en septiembre sube el número de matrículas, pero vamos a responder a todas aquellas contingencias. ¿Llegaremos al 7 de septiembre? Obviamente habrá estudiantes que puedan ser recogidos más tarde pero nos interesa el final del proceso: se contratarán todas las rutas con todas las paradas cuando sea necesario», añadió.