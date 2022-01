Las AMPAS de Alcañiz se unen para denunciar la masificación del instituto

Las AMPAS de los centros educativos de Alcañiz se están comenzando a movilizar para reclamar a la consejería de Educación de DGA una solución a la masificación y a las infraestructuras escasas e inadecuadas que sufren el IES Bajo Aragón y el CPIFP Bajo Aragon para fomentar la educación y la formación profesional con nuevas especialidades. Estos dos centros son independientes administrativamente y jurídicamente pero comparten edificios y espacios conformando el instituto más numeroso de Aragón.

La escasez de aulas comporta, entre otros, que haya tres clases en aulas prefabricadas situadas en el patio y que la FP tuviera que cerrar una zona de su porche para contar con una nueva clase en la que ubicar la tecnología aplicada de un nuevo proyecto educativo, el aula Ateca.

Los dos centros cuentan este curso con 1.673 alumnos y alumnas entre ESO, Bachillerato y FP de numerosas localidades bajoaragonesas que conviven en un mismo entorno educativo. En esta cifra no se cuenta a la Escuela Oficial de Idiomas, que también emplea las instalaciones al igual que el Equipo de Orientación y Atención Temprana.

Alcañiz es la única ciudad de su tamaño de todo Aragón con un único instituto en el que comparten espacios e incluso puerta de entrada y salida niños de 12 años de 1º de ESO con alumnos de 20 que cursan formación profesional. Otras localidades como Jaca, Ejea o Sabiñánigo tienen dos institutos. Tan solo en 1º de ESO hay nueve vías y verdaderos problemas para matricular alumnos en cursos posteriores (los que llegan de los dos centros bilingües de la ciudad deben seguir con la educación en inglés). Aseguran que es un problema que empeora con los años e incluso en este curso se tuvo que decir que «no» a matrículas por no tener plazas disponibles.

Las AMPAS de los centros educativos alcañizanos están analizando o ya han dado el visto bueno a un texto que después entregarán a su consejo escolar con el fin último de remitirlo al Servicio Provincial de Educación de Teruel. Este documento, al que ha tenido acceso La COMARCA, nació hace tres años de una junta de personal docente no universitario de Teruel con el objetivo de mejorar la educación. Entonces se presentó a la administración provincial sin obtener una respuesta favorable. Recientemente lo remitieron a las AMPAS alcañizanas, que están trabajando el texto. «Creemos que el estado del instituto no es el adecuado para ofrecer formación reglada, necesitamos un nuevo centro que descongestione el actual IES, en el que comparten espacios niños de 11 años y jóvenes de 18 o 20. Un nuevo IES daría un impulso muy grande a la educación», destaca un miembro del AMPA del colegio Juan Sobrarias y de la Junta de Personal Docente No Universitario de Teruel.

Desde el AMPA del IES Bajo Aragón ven la iniciativa con buenos ojos por su objetivo de conseguir mejoras para el alumnado y por ello se han sumado. No obstante, aseguran que son conscientes de que la petición es complicada porque implicaría dar un giro a la planificación en la que está trabajando Educación: construir un nuevo edificio y un polideportivo y no en

crear un nuevo centro.

En el documento que la Junta de Personal Docente No Universitario de Teruel remitió a las AMPAS se plantea la problemática de Alcañiz y se solicita a la consejería de Educación la creación de un nuevo instituto en la ciudad. Entiende que el hecho de que Alcañiz cuente con un solo instituto con instalaciones ya caducas e insuficientes supone un agravio comparativo con el resto de alumnado que vive en ciudades de similares características demográficas en Aragón y produce una merma en la capacidad de innovación y búsqueda de nuevos objetivos para desarrollar el potencial educativo de los estudiantes.

La solución de la consejería de Educación del Gobierno de Aragón para Alcañiz no pasa por construir un nuevo centro sino por incrementar las infraestructuras del actual, una solución que muchos consideran un «parche» que no arreglará los problemas sino que los postergará en el tiempo.

Fue en octubre de 2020 en una visita institucional al Ayuntamiento de Alcañiz cuando el consejero de Educación, Felipe Faci, anunció que se iba a remodelar el IES y se iban a construcción dos edificios para la FP. Entonces dijo que en 2021 se redactaría el proyecto y se intentaría comenzar con la obra.

Sin embargo, en el documento de la consejería de Educación de los presupuestos de Aragón para 2022 no hay ninguna partida específica. No obstante, el alcalde de Alcañiz y portavoz del PSOE en materia de Educación en las Cortes de Aragón, Ignacio Urquizu, asegura que este año sí habrá importantes avances. Confirma que se licitarán las obras del nuevo aulario de la FP y se sacará a concurso la redacción del proyecto de construcción de un polideportivo con un doble uso. Este pabellón lo utilizarán por las mañanas los estudiantes y por la tarde y los fines de semana los clubes de la ciudad para así aliviar la saturación de la Ciudad Deportiva Santa María.

En estos momentos los estudiantes del instituto a partir de 3º de la ESO deben trasladarse al polideportivo municipal para poder recibir las clases de Educación Física en unas instalaciones adecuadas. Eso supone, entre otras cosas, la pérdida de tiempo lectivo al ir y al volver por los minutos que pierden en recorrer los 750 metros que separan ambas infraestructuras además de un problema de seguridad vial durante los traslados.

Una vez termine la obra del nuevo aulario de FP se acometerá la reforma del edificio Loscos, en el que conviven clases del IES y del CPIFP Bajo Aragon. Educación barajó demolerlo y construir un nuevo edificio pero finalmente se ha optado por rehabilitar una infraestructura muy antigua que llegó a ser una granja. Se ha ido remodelando para acoger clases.

Falta de seguridad

Los estudiantes de entre 11 y 18 años o más mayores entran y salen por la misma puerta sin que las entradas y salidas de los estudiantes menores de edad tengan un control específico, sobre todo, en caso de que quieran abandonar el centro durante el horario lectivo, tal y como se alerta en el documento que ahora se quiere consensuar.

Otro problema para la seguridad vial son las numerosas rutas de los autobuses que trasladan al instituto a los estudiantes desde las diversas localidades bajoaragonesas. Las rutas de transporte público escolar no cuentan con una zona habilitada como parada, por lo que los autobuses se ven obligados a estacionar en las calles colindantes al centro. Esto dificulta el tráfico rodado en horas de llegada y salida y no facilita el acceso de los alumnos ya que tienen que realizar los estacionamientos en zonas más alejadas de la puerta de entrada o en doble fila. Diariamente en las horas punta se producen atascos y maniobras dificultosas para los servicios de transporte y usuarios de la vía publica en general creando con ello situaciones de riesgo cada día en dos ocasiones para todos los viandantes y conductores además de los alumnos.

Viejas instalaciones

El documento con el que trabajan las AMPAS denuncia asimismo que las actuales instalaciones son tan viejas que requieren de constantes «reparaciones» o «apaños» en los que no se da solución. «En las zonas comunes al aire libre plantan naves prefabricadas y las llaman aulas en los que se hacinan los afortunados alumnos y alumnas a los que les toca recibir clase allí. Desde el curso 2020-2021 contamos con tres de estas aulas prefabricadas dentro del recinto educativo», afirma el documento remitido a las asociaciones de madres y padres.