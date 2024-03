Andorra adjudica por 1,4 millones las obras del parque en el campo de los Salesianos

El Ayuntamiento de Andorra aprobó en el pleno ordinario del mes de marzo celebrado este martes la adjudicación del contrato de obras para la construcción de un parque intergeneracional en el antiguo campo de fútbol de los Salesianos y un sendero adyacente al mismo a la UTE Aragonesa de Obras Civiles-ACSA. La empresa realizará esta actuación durante seis meses con un importe de 1.450.177,56 euros. La instalación tiene como finalidad fomentar la interacción y la participación de personas de diferentes edades en un espacio que actualmente está en desuso y presenta un aspecto descuidado. El punto se aprobó con los votos a favor de todos los ediles, excepto los dos del PAR, que se abstuvieron.

Este nuevo parque es uno de los tres proyectos subvencionados en la localidad por el Instituto para la Transición Justa dentro de su ‘Plan de recuperación, transformación y resiliencia’, dirigido a municipios afectados por la transición energética. En el antiguo campo de fútbol se instalarán dos canchas deportivas, una de ellas multideporte; un anfiteatro para actos al aire libre; una zona con aparatos para el deporte de las personas mayores; dos zonas de parque infantil, una de ellas con columpios, toboganes y otros juegos, y otra con tirolina; y un área con elementos de juego para los pequeños. También se ha proyectado una zona de mesas para pícnic.

Además, se adecuará un sendero que unirá este espacio intergeneracional con el Centro Ítaca José Luis Irnazo, con iluminación y zonas de descanso.

Proyecto del parque intergeneracional en el antiguo campo de fútbol de los Salesianos./ Ayuntamiento de Andorra

A raíz de la creación de este parque, la concejal de Vox, Aroha Rochela, rogó al equipo de gobierno la adecuación del resto de espacios recreativos del municipio. «En España, solo dos comunidades autónomas tienen una normativa propia de parques, Galicia y Comunidad Valenciana. El resto seguimos la de la Unión Europea y nosotros no cumplimos nada de los que nos exigen: ni los elementos de juego tienen unas dimensiones adecuadas a los menores, ni la señalización es adecuada, ni son accesibles para niños con discapacidad, ni hay carteles con los teléfonos de urgencia, ni los tornillos sobresalientes están cubiertos, entre otros requisitos», enumeró Rochela. Concretamente, denunció que en el parque de la Estación, en el de la Solidaridad y en el de la Tirolina «las maderas están partidas y con todos los pinchos hacia fuera».

El alcalde, Rafa Guía (PSOE), le preguntó por el año de la normativa europea a la que hacía referencia, a lo que Rochela le contestó que era del año 2021. «Andorra tiene muchísimos parques y muchos de ellos se hicieron hace muchos años, cumpliendo con la normativa que estaba vigente entonces. Estoy completamente de acuerdo con lo expuesto por la concejal de Vox, pero tendríamos que renovar prácticamente todos los parques que tenemos porque casi ninguno cumple está normativa que es tan actual. Se nos pide un esfuerzo y en los presupuestos habrá una partida importante para que parques y jardines se vayan mejorando. Intentaremos adaptarlos y corregirlos, pero esto no es de hoy para mañana», argumentó Guía.

Rochela le instó al alcalde a «eliminar, aunque sea los riesgos». «Yo entiendo que hay un tiempo para adecuarse a la normativa, pero no cuesta nada darse un paseo por los parques y ver los riesgos que hay», insistió. La edil de Vox también formuló una pregunta en relación a esta temática: «¿Por qué el parque de detrás de las piscinas de verano, que puede ser que sea uno de los que mejor está, se encuentra cerrado?».

Guía explicó que este parque lo donó Red Eléctrica de España por un convenio y que ha permanecido vallado sin ninguna utilidad. «Me comentaron que a los cuatro días de terminarse la obra, antes de que se vallara, el espacio ya estaba destrozado», contó el alcalde. Respecto a su futura utilidad, Guía adelantó que la intención del equipo de gobierno es que «este parque esté operativo, al menos, cuando estén las piscinas abiertas, para que los vecinos puedan merendar allí».

También el concejal de Parques y Jardines, Andrés González (PAR), quiso intervenir en la conversación mantenida entre Guía y Rochela. Al igual que el alcalde subrayó que «cuando los parques se crearon en su día estaban homologados de forma correcta, sin embargo, ha pasado el tiempo y evidentemente no ha habido el mantenimiento adecuado». También resaltó que «la delegación de Parques y Jardines se ha creado en esta legislatura y que nunca antes nadie había estado encargado exclusivamente de eso». «Estamos esperando a los presupuestos y esperamos que tengamos una partida suficiente como para poder subsanar todos estos parques», añadió. En cuanto al parque de la piscina, recordó que algunas personas pedían que el mobiliario se trasladase a otra zona, pero «que no se podía porque la subvención requería que solo se podía poner ahí».» Creo que lo mejor es que se quede ese parque y sea más útil», concluyó.

2,3 millones para un Centro Interadministrativo

Otro de los puntos que se trató en el pleno fue referente al contrato de obras de rehabilitación del edificio municipal de la antigua comarca para que albergue un Centro Interadministrativo de Servicios al Ciudadano, dependiente del Consistorio. Este es otro de los tres proyectos que recibirán la ayuda del Instituto de Transición Justa. En este caso se declaró desierta la licitación del procedimiento abierto para la contratación y, por ello, se aprobó -con los votos a favor de todos los ediles, excepto los dos del PAR, que se abstuvieron- el iniciar un nuevo expediente de contratación por procedimiento negociado sin publicidad.

Se invitará a presentar ofertas para este contrato a las empresas Construcciones y Excavaciones Lecha SL, Construcciones Mariano López Navarro SA, Ehisa Construcciones y Obras SA, y Qualis Construcción SA. También se aprobó dar luz verde el gasto correspondiente de este proyecto por un importe de 2.346.354,31 euros, con cargo al presupuesto prorrogado para este año.

Arrendamiento de parcelas para aerogeneradores

Uno de los puntos aprobados por unanimidad fue el referente a la adjudicación del arrendamiento de parcelas propiedad del Ayuntamiento -destinados en estos momentos a aprovechamientos agrícolas por parte de vecinos del municipio- para la instalación de aerogeneradores. «Este punto ya lo tratamos en el pleno anterior. Ahora hay que continuar con el expediente para arrendar estas parcelas. Creemos que es una actividad de interés general que va a generar puestos de trabajo, pero, sobre todo, beneficios en el terreno económico, que es lo que necesitamos en este Ayuntamiento para mantener todos los servicios que estamos dando», explicó Guía.

Rochela (Vox) señaló que iba a votar a favor, «pero no por los puestos de trabajo que se crean, que sabemos que son prácticamente ninguno, ya que vienen de empresas de fuera temporalmente y luego se van». «Votaremos a favor porque tal y como se comentó en la comisión, luego se va a permitir a la gente seguir cultivando los terrenos no afectados», detalló.

En la misma línea, David Villanueva, concejal de Izquierda Unida, indicó que «todos somos conocedores de los puestos de trabajo que nos puede dar directamente la instalación de aerogeneradores o placas fotovoltaicas, que como bien dice Rochela pueden ser pocos». Sin embargo, defendió que «el proyecto Catalina puede ser el que realmente, más allá del nudo Mudéjar que evidentemente traerá muchos puestos de trabajo, cambie las reglas del juego en esta población». «Si ellos necesitan la generación de esta energía limpia para poner en funcionamiento todo este complejo, pues evidentemente no podemos hacer otra cosa que votar a favor», resaltó Villanueva.

Requerimiento de reparaciones en el Hotel San Macario

Durante la sesión plenaria también se aprobó -con todos los votos a favor, menos dos abstenciones del PAR- realizar un requerimiento de reparaciones en el Hotel San Macario al contratista que llevó a cabo las obras. Es decir, que se haga cargo de solventar ciertas deficiencias que presenta el edificio, como grietas en la cubierta, reparación del sistema de calefacción y refrigeración, además de reparaciones eléctricas, para poder poner en funcionamiento el servicio de habitaciones.

«En uno de los plenos del año pasado, abrimos un expediente al adjudicatario del Hotel San Macario porque nosotros veíamos algunos incumplimientos del pliego de condiciones. Él, a su vez, alegó que las instalaciones tenían varios defectos de obra que no se habían solucionado. Puestos al habla con la dirección facultativa de la obra y los técnicos municipales, pues resulta que en parte tiene razón de que esas instalaciones tienen varios defectos. Lo que se trata es de exigir a la constructora que realizó esa obra que, como está en periodo de garantía, subsane esos defectos en las instalaciones. Esto no quita que el otro expediente tiene que seguir su curso», explicó Guía.

Desde Izquierda Unida, Raúl Romero, dijo que toda la corporación «era conocedora de todas las deficiencias ya que esto se va lastrando desde hace unos años». «Hay que dar un golpe en la mesa y marcar un antes y un después. Una dependencia municipal tiene que estar bien terminada, con lo cual hacemos bien como institución en reclamar que se subsanen esas deficiencias«, acentuó.

Sin embargo, el PAR se abstuvo porque «hay algo que no entienden bien». «Llevamos tiempo con este asunto, pero cuando hay unas firmas de una finalización de obra, no entendemos porque no se han tenido antes en cuenta todos estos detalles«, dijo Andrés González.

El alcalde quiso matizar que «esta obra ya lleva muchos años acabada y que estos defectos vienen desde entonces». «Respecto a lo que dice González, puede que la dirección facultativa tenga su parte de responsabilidad porque ha firmado un fin de obra, pero tampoco está exenta la constructora que tiene un periodo de garantía para que todas las cosas funcionen como es debido. Por lo tanto, nosotros creemos que hay que requerirle, como está en garantía, para que subsane esos defectos», insistió Guía.

El pleno también aprobó por unanimidad la modificación del Plan Antifraude, por formar parte del mismo dos miembros que ya no trabajan en el ente local.