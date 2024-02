Andorra invertirá 4,2 millones en la reforma de un parque y un edificio

«La transición, para que sea justa, tiene que ser rápida». Así de contundente se mostró Rafa Guía, alcalde de Andorra, durante el último pleno de la localidad celebrado este martes. La sesión estuvo marcada por las explicaciones que el vecino Vicente Ibáñez pidió a los responsables políticos frente a una localidad en la que la reconversión «todavía no se ha dado ni se está dando». El primer edil coincidió con muchas de sus preocupaciones, e incluso afirmó que, llegado el caso, todos los grupos del Ayuntamiento podrían «unirse para pedir celeridad al Ministerio para que se cumplan los plazos del millonario proyecto del nudo Mudéjar de Endesa».

En el pleno, además, se aprobaron por unanimidad los pliegos de dos proyectos financiados de forma íntegra por el Instituto de la Transición Justa con los que se mejorarán diferentes áreas de la localidad. Uno de ellos será la creación de un parque intergeneracional en el antiguo campo de los Salesianos, mientras que el otro se centra en la rehabilitación del Centro Interadministrativo de Servicios al Ciudadano, que se situará en las antiguas oficinas de Endesa. Ambas actuaciones, que suman una inversión de 4,2 millones de euros, «se reciben con los brazos abiertos».

Sobre los proyectos aprobados

La actuación integral en la zona del antiguo campo de los Salesianos consistirá en el reverdecimiento urbano y la creación de un amplio parque intergeneracional con máquinas para hacer ejercicios, un pequeño lago y pistas de fútbol. A su vez, como parte de este proyecto, también se acondicionará un sendero que comunique este parque con la zona verde situada en la parte posterior del Centro de Estudios Ambientales Ítaca. «Se trata de un campo de arena que está desocupado y al cual se le quiere dar salida», explicaron desde el Ayuntamiento. La inversión de la actuación completa asciende a 1.498.770,94 euros.

Además, a esta también se unirá la rehabilitación del Centro Interadministrativo de Servicios al Ciudadano, con el que se pretende mejorar la atención a la población, lo que supondrá directamente un ahorro de tiempo por la agilización de los trámites administrativos. De hecho, en un futuro se prevén desviar varias tareas del Ayuntamiento a este edificio, sin dejar de ofrecer servicio en la propia casa consistorial. El desembolso económico, en este caso, es de 2.759.762,58 euros.

Ambos proyectos fueron aprobados por unanimidad, y «recibidos con los brazos abiertos», especialmente teniendo en cuenta la financiación total del Instituto para la Transición Justa como parte de la convocatoria de ayudas dirigidas a proyectos de infraestructuras ambientales, sociales y digitales en municipios de zonas afectadas por la transición energética.

Las actuaciones son «heredadas» de la anterior legislatura, tal y como se destacó en el pleno. Las dos se ejecutarán en tres fases, las dos primeras al 30% y la última, al 40%.

Debate en el pleno por la transición

Su aprobación no era más que un paso previo indispensable para que estos dos proyectos puedan salir a licitación. De hecho, la sesión plenaria únicamente tenía estos dos puntos como asuntos destacables en el orden del día. No obstante, esta terminó alargándose más de lo esperado precisamente por la intervención de Ibáñez, quien aprovechó su turno de palabra-con hoja en mano repleta de datos-para dirigirse a los representantes políticos y transmitir su preocupación ante «la situación que Andorra atraviesa».

El vecino de la localidad comenzó alertando sobre la pérdida de población de estos últimos años, concretamente «más de 1.500 habitantes como consecuencia de, entre otras causas, los más de 1.000 empleos que han desaparecido en andorra y comarca», según señaló. Aunque la crítica más directa llegó cuando este afirmó que, a pesar de que el final de la era del carbón comenzó hace ya años, en la villa minera «todavía no se ha dado ni se está dado una transición justa». «Partimos de una falacia. Una transición es un proceso que se planifica para que cuando se produzca el final de una actividad ya se estén desarrollando proyectos que compensen la pérdida de empleo del proceso anterior», dijo ante el silencio de la sala.

El andorrano hizo un repaso de todos los cabos abiertos que el municipio tiene encima de la mesa desde que se produjo el cierre definitivo a lo que hasta entonces había sido uno de sus principales motores económicos, la ya prácticamente desmantelada al 100% Central Térmica. Expuso sus dudas ante cómo se había desarrollado todo este proceso y especialmente ante los actuales plazos a cumplir por parte del proyecto del nudo Mudéjar de Endesa con el que se prevé «iniciar ese camino a las energías renovables». También cuestionó la llegada al municipio de empresas ajenas a este proceso como es Refinasol Battmat, que «podría generar una afección medioambiental con su producción», y de la cual «no ha trascendido ninguna información concreta».

Tras un largo argumentario, el andorrano quiso preguntar directamente al Ayuntamiento «si hay alguna intención de informar a la población sobre el estado de todos estos proyectos» y también, «y todavía más importante», si «los miembros del Ayuntamiento se van a poner de acuerdo para apremiar al Ministerio de Transición Ecológica para que, como responsable del cumplimiento del nudo Múdejar, impida que Endesa retrase la ejecución de los acuerdos comprometidos», sentenció.

«La transición justa debe ser rápida»

«Vigilar que se cumplan» podría ser el resumen de la respuesta del Ayuntamiento a la intervención de Vicente, que llegó tras un «gracias por la atención» que él mismo mencionó y con un «tienes razón en muchas cosas» del alcalde de Andorra. «La transición, para que sea justa, tiene que ser rápida. No se puede hablar en el 2018-19 de cerrar complejos minero-eléctricos y que ahora, en 2024, no tengamos todavía actividad. El cierre tendría que haber ido acompasado para no perder puestos de trabajo», recalcó Rafa Guía.

El alcalde se mostró «totalmente de acuerdo» con la inquietud ante el goteo de la población y también con la necesidad de que se cumplan los plazos en proyectos como el de Endesa. Guía recordó que la eléctrica presentó unas fechas de desarrollo y que, de no ser respetadas, «hay un aval de 200 millones de euros que tendrá que poner a disposición del Ministerio». «Es lo que está firmado. Si vienen retrasos o pérdidas, el que tendrá que actuar es el Ministerio, siempre con nuestra presión. Somos los principales interesados en que Andorra se desarrolle», afirmó.

También respondió a las dudas de Ibáñez ante los efectos medioambientales de la producción de Refinasol Battmat. «Se dedican al refino de cobalto y níquel, y es complicado por la toxicidad. Pero cualquier iniciativa que pretenda instalarse aquí primero tendrá que pasar los controles de los organismos oficiales. No vamos a autorizar nada que no sea legal», aseguró. Todo ello recordando que, por el momento, la «única información con la que se cuenta» es el hecho de que la empresa ya ha recibido la declaración de interés autonómico.

No se descarta reclamar al Ministerio

El alcalde finalizó su intervención reiterando que «el Ministerio debe estar vigilante para que se cumplan los plazos», y, por ende, «nosotros también». «Hay que exigir el desarrollo de ese plan de acompañamiento. No solo valen las fotovoltaicas, sino también ese proyecto industrial que viene con Endesa. Eso nos dará la vida», dijo.

Las palabras de Vicente calaron de tal manera que Guía también aprovechó para «recoger el guante» y plantearse una posible unión entre todos lo grupos políticos para «reclamar al Ministerio que se cumpla el acuerdo con la máxima celeridad posible». Ibáñez contestó al primer edil a estas últimas declaraciones e incluso propuso llevar a cabo «una movilización entre la población», ante lo que Guía respondió que «por ahora confiamos en la palabra. Si pasa el tiempo y no la hay, se agota la paciencia».