Andorra aprueba licitar la gestión del Hostal San Macario

El Ayuntamiento de Andorra aprobó en el pleno ordinario del mes de julio el expediente de contratación de la gestión del conocido Hostal San Macario, de propiedad municipal, y situado en la zona alta de la localidad, junto al parque que también lleva el mismo nombre. Tras la aprobación del acta de la sesión plenaria anterior, se procedió este miércoles a la votación para aprobar el expediente de contratación mediante procedimiento abierto con tramitación urgente para la gestión del servicio del Hostal San Macario de Andorra, convocando su licitación. En esta votación también se sometía a la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas que regirán dicho contrato. Incluye la gestión de forma conjunta del servicio de restaurante y servicio de comidas, el de gestión del bar y también el de servicios de alojamiento hostelero, con los muebles necesarios para su explotación incluidos. El contrato saldrá a licitación con un presupuesto base de 600 euros mensuales más IVA y tiene una duración de ejecución de 6 años, que se puede expandir a 10 años como máximo con prórrogas incluidas.

El enclave andorrano, uno de los espacios de ocio más queridos y visitados por los vecinos, perdió el servicio de bar a principios de este año, cuando los gestores de la cafetería-restaurante decidieron dejar el negocio sin que terminara el contrato. Aunque el consistorio les eximió del alquiler en los meses en que estuvo cerrado por las restricciones del covid-19, los empresarios decidieron poner fin a la actividad. El contrato hubiese terminado en septiembre de este 2021.

Durante la sesión plenaria -en la que este punto se aprobó por unanimidad– los portavoces de todos los partidos representados en el Ayuntamiento de Andorra coincidieron en que es de urgente necesidad sacar adelante este contrato para que lo antes posible el Hostal y bar-restaurante de San Macario puedan abrir sus puertas.

También en la sesión plenaria del Ayuntamiento se votó la aprobación de una modificación de crédito del presupuesto municipal en vigor por la que se acordó la anulación en concepto de gastos de unas inversiones en terrenos por el valor de 8.970 euros. Dicha cantidad se empleará para subvencionar la cubierta de la sacristía de la Parroquia de la localidad, que requiere de reparación urgente. Este punto salió adelante con 11 votos a favor de los concejales de Elijo Andorra, Ciudadanos, Partido Popular, Partido Aragonés y PSOE. Los portavoces de estos partidos explicaron que sus votos favorables tenían el afán de proteger la seguridad de los feligreses que acuden a esta parroquia, y con el doble objetivo de velar además por la conservación del patrimonio de la localidad. Por su parte, los dos concejales de Izquierda Unida se abstuvieron.

También se abordó la modificación de la plantilla de personal laboral. En concreto se votó el proceder a la contratación del personal colaborador que imparte los cursos deportivos en el Patronato de Deportes para que puedan pasar a formar parte de la plantilla municipal y cobrar una retribución por sus labores. En este punto se proponía amortizar las plazas existentes a jornada completa que en estos momentos no se están cubriendo, como son las de monitor de gimnasia de mantenimiento y la de monitor de gimnasia rítmica. Por otro lado se proponía crear 15 plazas temporales y de jornada parcial de monitor deportivo, que se adjudicarán a aquellos monitores que colaboran en las diversas actividades y equipos de base de los que dispone el Patronato de Deportes del Ayuntamiento. El concejal delegado de Deportes, Andrés González explicó que este punto se llevó al pleno para poder regularizar la situación de los colaboradores deportivos que dedican parte de su tiempo al fomento del deporte en la localidad. Además se indicó que desde el órgano de intervención municipal se había exigido regularizar esta situación, ya que no existe ninguna ley que avale a este personal voluntario. Este punto también fue aprobado por unanimidad.

En el apartado de ruegos y preguntas, el concejal de Izquierda Unida Raúl Romero se interesó por los actos que se tiene pensado realizar en las fechas en las que se deberían celebrar las fiestas patronales en honor a San Macario. El Alcalde de Andorra, Antonio Amador respondió alegando que se está a expensas de la evolución de la pandemia y que no se van a anunciar actos por el momento. Asimismo, dejó claro que no habrá fiestas como tal. No obstante, no cerró la puerta a la celebración de algún tipo de acto en dichas fechas, que en cualquier caso se hará teniendo en cuenta todas las medidas sanitarias exigidas en ese momento y consultando previamente a las autoridades competentes.