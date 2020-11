Andorra aprueba la segunda línea de ayudas covid a empesas con 130.000 euros

El Ayuntamiento de Andorra dio el visto bueno en pleno este miércoles a la segunda línea de ayudas directas destinadas a autónomos y microempresas de la localidad dotada con 130.000 euros. Forman parte del Plan Reactiva Andorra que se puso en marcha este año para apoyar los negocios que han visto afectada su actividad por la crisis de la pandemia de covid-19. Cada solicitante recibirá 500 euros de manera directa. «Hemos rediseñado la segunda línea para que vuelva a ser una ayuda directa de otros 500 euros. El objetivo es que sea más ágil y que el dinero llegue pronto a los solicitantes, porque es ahora cuando más lo necesitan», apuntó el alcalde de Andorra, Antonio Amador.

Se trata de una línea a la que se podrán acoger los alrededor de 130 empresarios que ya recibieron la primera ayuda, de otros 500 euros, y también la podrán solicitar los que no la recibieron por diferentes razones, como no estar al corriente de tasas e impuestos municipales. «Los alrededor de 45 autónomos que no pudieron recibir la primera ayuda, tienen ahora la posibilidad de recibirla con carácter retroactivo y también de acogerse a esta segunda siempre y cuando hayan resuelto su situación y cumplido las condiciones que no cumplieron en su día. El resultado es que a todos los autónomos se les aporte una subvención de 1.000 euros», detalló Amador. La mayoría de los beneficiarios son propietarios de bares y restaurantes, así como establecimientos de comercio y servicios.

Con este plan, el consistorio pretende que los negocios del municipio «se sientan arropados por el Ayuntamiento, haciendo todo lo posible que está en nuestra mano», apuntó el primer edil.

Además de las ayudas directas, el Ayuntamiento de Andorra también colaborará con los comerciantes y la Asociación Empresarial de Andorra para poner en marcha y cofinanciar campañas publicitarias destinadas a promover el consumo en el comercio local.

Avanza el parque solar de Atalaya

El pleno municipal también aprobó este miércoles las contrataciones patrimoniales de los terrenos en los que se ubicará el parque solar proyectado por la empresa Atalaya. Es uno de los trámites necesarios para que comience la instalación, que va con retraso debido a los problemas administrativos que han ido surgiendo a lo largo de los últimos meses. De hecho, estaba previsto que las obras comenzaran este verano.