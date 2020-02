Andorra asume el fin de la Central y prepara la reunión con el Ministerio

Después de la tormenta, siempre llega la calma. «Esta es la forma de funcionar de Endesa. Dan el bombazo y esperan unos días a tomar decisiones drásticas». Es el sentir general de los trabajadores de la Central Térmica de Andorra, que intuyen que «dentro de unos días Endesa seguirá con su dinámica de prescindir, poco a poco, de trabajadores de las empresas auxiliares», destaca Alejo Galve, secretario general de UGT Teruel y trabajador de la Central. Después de tres días con la Térmica parada, desde el Comité de Empresa reconocen que «hay normalidad» y que las tareas que se están desarrollando son similares a las que se realizan cuando hay paradas en esta época del año. «Mantenimiento, limpieza… siempre es así en estos meses porque llueve, se llenan los ambalses y se para durante algunos días, e incluso semanas», señala Hilario Mombiela, presidente del Comité.

La empresa, por su parte, sigue defendiendo que el ritmo de empleo no va a verse afectado por la desconexión de la Central de Red Eléctrica y ha anunciado que en dos semanas comenzará con la tramitación del primer proyectos de su Plan de Acompañamiento al cierre (ver página siguiente). Mientras, los vecinos obsevan con impotencia y algo de nostalgia cómo por la chimenea ya no sale humo. No creen que vuelvan a verlo nunca más y vierten sus escasas esperanzas en que el Plan de Transición Justa vierta algo de luz en una comarca condenada a la más profunda crisis poblacional. Un año después de la visita de la Ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera «no hay nada».

En plena crisis por la desconexión de la planta andorrana, el presidente de Aragón, Javier Lambán, anunció el sábado en Calatayud que los técnicos del Ministerio de Transición se trasladarán el próximo lunes a Andorra para comenzar a trabajar en la redacción del convenio de transición justa para Aragón; una visita que, atendiendo al informe preliminar que desarrollaron los propios técnicos, debería de haberse producido hace un mes. Ayer, desde el departamento de prensa del Ministerio aclararon que la visita no está todavía cerrada pero parece más que probable. Tanto como que Ribera volverá a Andorra a rubricar el texto definitivo a mediados de marzo.

Documento de partida

El Ministerio ya tiene un documento de partida con proyectos a desarrollar. Se presentó en Zaragoza hace más de un año y lo recogió la propia Ministra en persona durante su visita al territorio en enero de 2019. Las propuestas están estructuradas en varios bloques relacionados con las comunicaciones, el aprovechamiento de los recursos hídricos, el asentamiento de empresas, el turismo y los servicios sociales. En lo que respecta a las comunicaciones, las reclamaciones principales son: el impulso a la A-68, la conversión de la pista minera de Samca en carretera pública y el ramal ferroviario hasta el polígono de Andorra. Con respecto al agua, destaca la necesidad de retomar la elevación de aguas del Ebro, estudiar el aprovechamiento parcial del congosto del río Escuriza, la posibilidad de construir balsas laterales, la puesta en marcha de regadíos y el aprovechamiento del agua de la Térmica.

Dotar de actividad todo el suelo industrial vacío que existe en el territorio e implantar un plan de captación de empresas a través de una oficina de transición justa son las medidas que proponen relacionadas con el asentamiento de proyectos empresariales.

Poner en valor el patrimonio industrial minero y apostar por la formación son otras dos de las principales propuestas además de liberar los fondos del plan Miner 2013- 2018 destinados a infraestructuras. En ese sentido, cabe recordar que están sobre la mesa varias iniciativas a la espera de que se liberen los fondos. Hay 3,78 millones para ampliar el balneario de Ariño, 1,4 millones para mejorar el campin de Estercuel con una galería de tiro y un parque de aventuras y medio millón para crear una residencia de Atadi en Alcorisa, entre otras iniciativas.

El alcalde de Ariño, Joaquín Noé, subraya que ha vuelto a enviar las propuestas a los técnicos del Ministerio con otras «propuestas municipales» como la ampliación de la residencia La Solana de Ariño o el aprovechamiento turístico de la última mina de la localidad.

En este primer encuentro estarán representados más de 60 instituciones, entidades y asociaciones. A los ayuntamientos de Andorra Sierra de Arcos y Alcorisa, se sumarán las instituciones políticas de todos los niveles, los sindicatos -también los agrarios-, la patronal (CEOE, Cepyme y Cámara de Comercio), las denominaciones de origen, los grupos Leader, la FAMPC, ACOM, la Federación Aragonesa de Turismo Rural, la Asociación Turismo Bajo Aragón, la Asociación Forestal Aragonesa (AFA), la Asociación de Empresas Forestales Aragonesas (AESFA), la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Aragón (UPTA Aragón-Sede Teruel), la Federación de Polígonos Empresariales de Aragón (FEPEA), la Asociación Empresa Familiar de Aragón, la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE), la Red Aragonesa de Desarrollo Rural (RADR), Endesa, Samca, Térvalis, Ecologistas en Acción Teruel, la Asociación de Educadores Ambientales de Aragón (AEDUCAA), la Federación de Asociaciones de mujeres rurales de Aragón (FADEMUR Aragón), la Asociación aragonesa de mujeres empresarias (ARAME), la Asociación de familias y mujeres del medio rural Teruel (AFAMMER Teruel), el Parque tecnológico walqa, ADES Centro tecnológico (Centro Tecnológico en Energías Renovables), el Instituto Tecnológico de Aragón (ITAINNOVA), el Centro de Investigación de Recursos y consumos energéticos (CIRCE) y el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA).

Aunque destaca la ausencia a priori de la Asociación Empresarial de Andorra Sierra de Arcos y Bajo Martín, todo parece indicar que serán convocados. Ya han preparado propuestas concretas, como aprobar rebajas fiscales tanto a nivel autonómico como nacional para asentar población. También se ha pedido la participación del Parque Cultural del río Martín y del Geoparque del Maestrazgo.

Cuencas Mineras exige participación

Mientras que los pueblos de la comarca Andorra Sierra de Arcos restan los días para comenzar a trabajar, en Cuencas Mineras exigen entrar en los convenios. El alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno (C’s), ha planteado incluso algunas reuniones entre homólogos que quedan fuera de el plan que pretende paliar los efectos negativos que supone el cierre de la Térmica de Andorra. La inclusión de Cuencas Mineras en este plan se presenta complicada puesto que las últimas minas se cerraron en 1992 y la central de Escucha dejó de echar humo en 2012. Desde Andorra Sierra de Arcos recuerdan que los municipios de esta comarca sí están catalogados de «muy mineros» en los planes Miner y creen que el plan de Transición se tiene que centrar en Andorra, Ariño, Estercuel y Foz Calanda, municipios que han sufrido los cierres en el último año.