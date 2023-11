Andorra aumentará en un 17,2% sus tasas, impuestos y precios públicos

El Ayuntamiento de Andorra aumentará en un 17,2% los impuestos, tasas y precios públicos de la localidad en 2024. El único que no se verá afectado por este incremento de forma directa será el precio de la residencia municipal, cuyo aumento se dividirá entre este año y el que viene. Las modificaciones fueron aprobadas en el pleno ordinario de este jueves con ocho votos a favor de PSOE, IU y TE; cuatro en contra de PP y PAR, y una abstención, de Vox.

Los impuestos, tasas y precio públicos llevaban sin actualizarse desde 2019 y su aumento es la consecuencia «del déficit que todos los servicios locales sufren a día de hoy», según defendió el equipo de gobierno. «Con esta subida no vamos a paliar este déficit, sino hacerlo un poco más sostenible. Puede parecer un gran porcentaje, pero realmente es una cantidad que tiene muy poca repercusión en la mayoría de las tasas. La de socio del polideportivo, por ejemplo, pasa de 38 a 42 euros. La más elevada es la de la residencia, y por eso se realizará en dos años», defendió Rafa Guía, alcalde de Andorra.», defendió Rafa Guía, alcalde de Andorra.

El equipo de gobierno, además, también defendió que de forma paralela se debería llevar a cabo un análisis en el que se defina cómo optimizar los recursos para así lograr disminuir el déficit actual. «El incremento se podría haber realizado de otra forma si hubiéramos tenido unas tasas adecuadas, pero estas son bastante bajas en todos los servicios. Aunque este no es el único problema. Por eso hay que comprobar cuál funciona y cuál no», añadió Guía.

La propuesta para aumentar estos costes contó con el apoyo de Izquierda Unida, desde consideraron que «la actualización es acorde a la subida que se tendría que hacer desde este Ayuntamiento». «Se está acrecentando el déficit de los servicios y hay que poner freno y ejercer de manera recaudatoria. La subida no va más allá de lo que está estipulado», afirmó Raúl Romero, concejal de IU.

El punto también salió adelante en el pleno con el voto a favor de Teruel Existe. «No es una subida real, sino una actualización desde 2019. Pero se debe hacer un estudio exhaustivo», expresó Antonio Donoso, concejal de TE.

PP, PAR y Vox rechazan el incremento

No obstante, esta actualización de las ordenanzas fiscales fue especialmente criticada por el Partido Popular, quienes calificaron a la subida del 17,2% como «desmesurada» y también denunciaron que esta no se realizara de forma gradual, «más teniendo en cuenta la época actual, donde todavía no se ha generado todo el empleo que se tendría que haber creado». «Lo lógico sería realizar un estudio de cada servicio e ir actualizándolos conforme la realidad económica, contando ingresos y gastos. Pero subir de golpe un 17,2%, porque sí, y sin ese análisis previo a todos los vecinos es una barbaridad», dijo Silvia Quílez, concejal del PP.

En la misma línea coincidió la única concejal de Vox en el Ayuntamiento, Aroha Rochela, quien también se mostró crítica con que esta subida no se fuera a realizar de forma progresiva. «Estamos de acuerdo con que hay que llevar a cabo un estudio pormenorizado de los servicios, no pueden suponer un lastre para todos los vecinos», apoyó Rochela.

A ambos grupos políticos también se unió el PAR, quienes defendieron que «el dinero debe estar en el bolsillo de los contribuyentes» y que «de nada sirve una subida que no va a revertir el déficit». «Sí apostamos porque se revisen los servicios. Entendemos que esta situación podrá compensarse una vez lleguen las empresas», dijo Andrés González, concejal del PAR.

Expediente de sanción para el Hotel San Macario

El Ayuntamiento de Andorra también acordó iniciar un expediente de sanción ante la gestión del hotel San Macario tras «los continuos incumplimientos» del contrato acordado, tanto en lo relativo a los precios publicados, diferentes a los presentados en la oferta inicial, como al cierre de las instalaciones en periodo no permitido en el contrato.

La puesta en marcha del trámite, que fue aprobada por unanimidad, llega después de que varios vecinos hicieran llegar sus quejas al consistorio. «Esto viene desde hace tiempo. El espacio no está abierto cuando tiene que estarlo, las consumiciones no coinciden con el precio que se licitaron, las habitaciones deberían estar puestas en marcha mucho tiempo antes…Lo correcto es mirar bien el pliego y que este se cumpla al pie de la letra», dijo el alcalde.

Los plenos pasarán a celebrarse los martes

Entre otros puntos cabe destacar que los plenos, que hasta el momento debían realizarse los últimos miércoles de cada mes hábil, pasarán a llevarse a cabo cada martes de la última semana del mes. Guía, debe asistir cada miércoles de final de mes a los plenos de la Diputación de Teruel y por ello mismo solicitaba cambiar la fecha y así asegurar su llegada a tiempo a los plenos del Ayuntamiento.

Este punto fue aprobado con nueve votos a favor de PSOE, TE y Vox y cuatro votos en contra de PP y PAR, quienes defendieron que «los vecinos ya están acostumbrados a que los plenos tengan lugar este día de cada mes».